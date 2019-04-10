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不老女神俞飞鸿对她的盛世美颜怎么看？

《在乎你》首映回应 北海道寒冬里上演冷水浇头

2019-04-10 12:18:24 来源：Mtime时光网

《在乎你》昨晚在京首映，对于很多影迷来说，俞飞鸿的盛世美颜是电影一大看点。映后也有记者问到俞飞鸿对自己的不老容颜怎么看，女神腼腆地笑了笑，却回答起其他内容……

　　时光网讯  由俞飞鸿大泽隆夫主演的电影《在乎你》昨晚在京首映，对于很多影迷来说，俞飞鸿的盛世美颜是电影一大看点。映后也有记者问到俞飞鸿对自己的不老容颜怎么看，女神腼腆地笑了笑，却回答起其他内容……


　　俞飞鸿说回想自己的人生很有趣，2019年《在乎你》上映，2009年她执导了处女作《爱有来生》，1999年《牵手》首播、《小李飞刀》拍摄（俞飞鸿饰演惊鸿仙子），1989年她考上北京电影学院，1979年拍摄人生第一部电影《竹》，“从来没有这样回想过，现在想人生很有趣，有自己的方式，谢谢大家”。

　　《在乎你》中，跟俞飞鸿颜值不相上下的就属北海道的绝美风光了。值得一提的是，一场入水的重场戏拍摄中，导演要求俞飞鸿将头发弄湿，然而就在化妆师给她头发喷水时，俞飞鸿直接在北海道零下7度的寒冬中将一盆凉水倒在头上，淡定走向河中继续进行拍摄，被调侃成“名副其实的冻龄女神”。

　　活动当晚，导演毕国智，主演大泽隆夫、卢洋洋等主创一同亮相。谈及北海道拍摄经历，俞飞鸿表示，在那样寂静的小镇，更容易放空自己。就像片中自己饰演的角色袁元，在沉淀与自我反思中，做出了改变一生的选择，也是必须对自己负责到底的选择。


　　而关于这个“选择”，台上的其他主创也纷纷表达了自己的看法。影片中，袁元无法忍受在逼仄的家庭空间中消耗自己，她决定抛下一切，为梦想出走。这是年轻时的“犯错”？还是当代女性“be yourself”的宣言？

　　对此，导演毕国智和大泽隆夫从男性的角度对于这一问题作出了回答，认为当代女性越来越走向独立，美好自信的样子值得欣赏。而在片中饰演青年袁元的卢洋洋也说道，“be yourself”是一件充满勇气的事。

   编辑：hello王小羊

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关键词： 俞飞鸿 在乎你
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导演：毕国智

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