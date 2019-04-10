从数据来看，票价上涨并不是影院流失观众的主因。一些位置较偏，或处于三四五线城市的影院正面临经营压力过大的窘境。







时光网讯 3月内地票房对比去年同期减少9.77亿。2019年第一季度总票房对比去年同期减少16.05亿。目前为止，4月票房成绩也没有明显的起色，曾被视为种子选手的《雷霆沙赞！》不幸哑火……内地观众的观影热情持续降温。





从数据来看，票价上涨并不是影院流失观众的主因。倒是不少影院工作人员透露，一些位置较偏，或处于三四五线城市的影院正面临经营压力过大的窘境。近年各大院线跑马圈地，大搞影院建设，但在吸引观众方面并没有做好。





票房不好看，有人士分析原因在于票价上涨，导致价格敏感型观众流失，但今年的票价数据并不能支持这一观点。





数据显示，4月目前全国平均票价34.5元，1、2、3月全国平均票价分别为34.9元、42.5元、34.1元。而2018年全国平均票价为35.3元。也就是说，影院在春节档涨价后，很快恢复了正常票价。





票房大盘不好看，主因可能还是进入电影市场的新片不够有吸引力。即将上映的《复仇者联盟4》的票房表现或可以帮助验证这一观点。





在影市寒潮中，受灾最明显的多是那些三四五线城市开业不久的影院。





人口红利和影院建设是过去几年内地票房发展的主要动力。根据国家电影局去年底印发的《关于加快电影院建设，促进电影市场繁荣发展的意见》，加快电影院建设发展有五个举措，其中包括：通过国家电影事业发展专项资金资助中西部地区（含国务院规定全面比照享受西部开发政策的地区）县城（县级市）新建（改扩建）影院，每家新建影院资助不超过30万元，每家改扩建影院不超过20万元。对位于“集中连片特殊困难地区”的县级城市影院的运营发展，给予每家10万元-15万元的资助。《意见》指出，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数计划达到8万块以上。





2018年国内全年新增银幕9303块，到年底全国银幕总数已达到60079块。进入2019年以来，国内又新增影院511家，新增银幕3200块。





然而影院行业发展过快，难免出现与市场脱节的情况。





有影院人士表示，一个影院目标消费人群将覆盖方圆15公里的人口，票房成绩与城区人口、商圈情况、消费水平等多方因素都有关系。不少新开业的影院并不符合这些标准。





有数据统计，4月三四五线城市影院的场均人次分别为9、7、6，远远低于一二线城市影院16、11的场均人次。