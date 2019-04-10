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德普多年保镖兼好友JerryJudge去世

贴身保护20年 德普称其"一生最好的朋友"

2019-04-10 19:11:27 来源：Mtime时光网

最关心德普的那个老爷子去世了，从此再也没人拦着他签名了。
　　

　　时光网讯　德普身边最忠诚的男人，以及最让他信任的伙伴Jerry爷爷去世了，熟悉德普的粉丝都知道，作为德普的贴身保镖，Jerry Judge在各大活动都是阻止德普成为“签名狂魔”的唯一拦路虎，而在阻拦的背后，是为了给宣传期忙碌的德普争取更多的休息时间，多年来，Jerry尽职尽责的照顾德普，也让粉丝们也对Jerry爷充满了尊敬。



　　在德普之前，Jerry也有过许多为好莱坞顶级明星当私人保镖的经验，保罗·麦卡特尼、阿诺·施瓦辛格、安东尼奥·班德拉斯，以及朱莉娅·罗伯茨。作为英国安全专家早就成立了自己的公司，保护德普也其实并不需要头发花白、体格早已并不是特别壮健的Jerry亲自出马。显然，照顾德普已经成为了Jerry的日常生活，2016年《人物》杂志曾报道到，Jerry和德普间“绝对不只是那种典型的明星客户和私人保镖间的关系，Jerry是Johnny最亲近的知己朋友。”



　　除了在彼此充分信任，长达20年的合作关系中，二人的友谊甚至还体现在了电影中，2007年，Jerry就曾在德普的音乐电影《理发师陶德》中，客串了一小把。

　　在与艾梅伯·希尔德闹得沸沸扬扬的离婚大战风波中，Jerry也成了默默的陪在德普身边渡过难关的唯一的一位友人。德普曾对外表示道，Jerry是其“一生中最好的朋友”。


　　2017年德普来华宣传《加勒比海盗5》时，Jerry连拽带拖的蛇形走位也让中国影迷记住了这位头发全白、看起来有点特殊的保镖。二人合作已有20年有余，德普从未换人，而Jerry也早就有自己的公司，从身形体格看我们也能知道并不是因为Jerry够安全，而是Jerry恐怕是这个世界上最关心德普的男人了。如今，最关心最爱护自己的朋友去世，想必对刚刚走出离婚阴影的德普来说也是一个不小的打击吧。

　　老爷子一路走好。 



   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Jerry Judg，德普
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