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2019-04-12 08:47:32 来源：Mtime时光网

导语

最强美剧是如何炼成的？

"私生子之战"幕后

末日般的融入式视觉体验

数读《权力的游戏》

7卷/1500人/10亿/1年

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龙妈：最后一次骑龙很好笑

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梅丽珊卓：长期对亲戚谎报剧情

策划/制作：Mtime时光网
本期时光对话，除了呈现中国独家的主创专访内容，一起来听听“龙妈”、“詹姆”、“三傻”、“二丫”他们和这部剧集发生的点滴故事。还会有《权力的游戏》大场面制作解读。


　　时光网特稿 长夜将至，陪伴观众近10年的HBO电视剧集《权力的游戏》即将在4月14日开播最终季，这是该剧的第八季，只有六集，前两集每集60分钟，后六集每集80分钟。第八季总投资超过1亿美元，电视剧史上成本最高的剧集之一。

※下面会涉及剧透，别说我没提醒你※

　　《权力的游戏》严防剧透不是一朝一夕的事情了，第五季结尾，雪诺被守夜人组团杀死，有关雪诺到底死没死的争夺在全球范围内展开。雪诺的扮演者基特·哈灵顿有一次开车被交警拦住，警察还要问问他雪诺到底死没死，可以想见，这部剧有多高的关注度。

　　HBO对外声称，《权力的游戏》第八季拍摄了多个结局，意思是，死去的人和胜利者是不同的。虽然花了很多钱，也用去了很多时间，但为了不剧透，HBO真是下了血本。除了制片人和剪辑师，知道真正最终结局的人，不多。


　　投资高昂，售价也不菲，《权力的游戏》第一季的单集海外售价高达250万美元，创下了美剧之最。第一季单集的制作成本为500万美元，第八季的单集制作成本已经飙升到了1000万美元。

　　据悉，《权力的游戏》第八季的最终大决战连续拍了55个夜晚，全是夜戏，真的是拍到人困马乏。这也创下了剧集开机以来的最高纪录，一场大决战的戏份连续拍摄两个月。之前的最高纪录是“私生子之战”，连续拍了25天，效果大家都看到了，震撼程度超越了很多好莱坞大片，提升了美剧制作工业水准。


　　《权力的游戏》大场面层出不穷，第二季的“黑水河之战”、第五季的“突围艰难屯”、还有第六季的“私生子之战”都让让过目难忘，那么，这些大场面又是如何拍摄的呢？让我们以经典的“私生子之战”为案例，来进行360度的解读吧。

　　今天，我们不仅要解读《权力的游戏》的大场面制作，还会呈现中国独家的主创专访内容，一起来听听“龙妈”、“詹姆”、“三傻”、“二丫“”他们和这部剧集发生的点滴故事。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Will Lawrence、红袖添饭、崔汀 关键词： 权力的游戏 时光对话 主创专访 冰与火之歌 最终季 WillLawrence

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