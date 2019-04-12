※下面会涉及剧透，别说我没提醒你※





《权力的游戏》严防剧透不是一朝一夕的事情了，第五季结尾，雪诺被守夜人组团杀死，有关雪诺到底死没死的争夺在全球范围内展开。雪诺的扮演者基特·哈灵顿有一次开车被交警拦住，警察还要问问他雪诺到底死没死，可以想见，这部剧有多高的关注度。





HBO对外声称，《权力的游戏》第八季拍摄了多个结局，意思是，死去的人和胜利者是不同的。虽然花了很多钱，也用去了很多时间，但为了不剧透，HBO真是下了血本。除了制片人和剪辑师，知道真正最终结局的人，不多。









投资高昂，售价也不菲，《权力的游戏》第一季的单集海外售价高达250万美元，创下了美剧之最。第一季单集的制作成本为500万美元，第八季的单集制作成本已经飙升到了1000万美元。





据悉，《权力的游戏》第八季的最终大决战连续拍了55个夜晚，全是夜戏，真的是拍到人困马乏。这也创下了剧集开机以来的最高纪录，一场大决战的戏份连续拍摄两个月。之前的最高纪录是“私生子之战”，连续拍了25天，效果大家都看到了，震撼程度超越了很多好莱坞大片，提升了美剧制作工业水准。









《权力的游戏》大场面层出不穷，第二季的“黑水河之战”、第五季的“突围艰难屯”、还有第六季的“私生子之战”都让让过目难忘，那么，这些大场面又是如何拍摄的呢？让我们以经典的“私生子之战”为案例，来进行360度的解读吧。