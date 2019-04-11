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港片黄金年代之后的“失控”港姐

曾撑起港片半边天 如今只成吐槽谈资？

2019-04-11 08:48:56 来源：Mtime时光网

我们感慨港片的没落，感慨港姐的没落。然而没落之下，改变也在发生......
　　时光网特稿 前段时间，一组上世纪80年代香港电影人的老照片在网络上走红，勾起人们对港片黄金年代的再度缅怀。

香港摄影师卢玉莹镜头下的钟楚红

　　港片的黄金年代，也是70后、80后成长的年代，它不仅是一段繁荣的娱乐文化记忆，更与不少人的童年、青春记忆相连。

　　在大众最热衷的港片怀旧对象中，天然不事雕琢的女星大概是出现频率最高的之一。而其中不少人都来自盛极一时的港姐选美。港姐的兴衰与香港影视的兴衰有着密不可分的关系。

　　今年的港姐海选还未开始——不过真正关心它何时开始、何时落幕的人也不多了，我们借着怀旧的热潮，再度来审视这个曾有着非凡地位和影响力的选美比赛。

港姐选美与香港电影的黄金年代

　　黄金年代的港片明星，主要有两个来源，一是无线艺员训练班，二是港姐选举。而实际上它们的主办方又是同一个出处——香港无线电视TVB。

　　关锦鹏曾在接受媒体采访时指出，一个地区的电影的辉煌，与它的电视工业非常有关系，后者能够为前者培养人才、打下基础。

　　60年代末，邵逸夫创立TVB。1972年，第一期无线艺员训练班开班；1973年，TVB开始接手港姐选举活动，从此港姐以每年一度的稳定节奏进行下去。这两个源头，为黄金时代的香港电影输送了绝大多数幕前人才。

　　TVB接手后，立马提出了“美貌与智慧并重”的竞选口号，无数传奇女性也在这里诞生。




　　1973年TVB主办首届港姐第四名。然而金子总会发光，后来红过了前三名前有人。从《楚留香传奇》苏蓉蓉，到《上海滩》冯程程，再到《新白娘子传奇》里的白素贞，塑造了太多荧幕经典形象。




　　1983年港姐亚军，柏林、戛纳影后，可以说在历届所有港姐中，张曼玉在电影界的成就最高。




　　1990年港姐冠军，“靓靓”的称号不是白来的。《金枝玉叶》《新不了情》《亚飞与亚基》三获金像奖影后。




　　1979年的港姐第四名，未得到无线电视的垂青，却吸引了电影圈的注意力。踏入电影圈后的处女作，是杜琪峰的导演处女作《碧水寒山夺命金》




　　“最美港姐”的称号被她牢握手中。《倩女幽魂2》《鹿鼎记》《妖兽都市》等电影中都留下了她靓丽的身影。

　　狄波拉缪骞人、朱玲玲、郭蔼明陈法蓉......这个名单还有很长。这些港姐的名字与香港影视圈黄金年代捆绑在一起。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 港姐 香港电影 港片 选美 争议

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