香港摄影师卢玉莹镜头下的钟楚红





港片的黄金年代，也是70后、80后成长的年代，它不仅是一段繁荣的娱乐文化记忆，更与不少人的童年、青春记忆相连。





在大众最热衷的港片怀旧对象中，天然不事雕琢的女星大概是出现频率最高的之一。而其中不少人都来自盛极一时的港姐选美。港姐的兴衰与香港影视的兴衰有着密不可分的关系。





今年的港姐海选还未开始——不过真正关心它何时开始、何时落幕的人也不多了，我们借着怀旧的热潮，再度来审视这个曾有着非凡地位和影响力的选美比赛。





港姐选美与香港电影的黄金年代





黄金年代的港片明星，主要有两个来源，一是无线艺员训练班，二是港姐选举。而实际上它们的主办方又是同一个出处——香港无线电视TVB。





关锦鹏曾在接受媒体采访时指出，一个地区的电影的辉煌，与它的电视工业非常有关系，后者能够为前者培养人才、打下基础。





60年代末，邵逸夫创立TVB。1972年，第一期无线艺员训练班开班；1973年，TVB开始接手港姐选举活动，从此港姐以每年一度的稳定节奏进行下去。这两个源头，为黄金时代的香港电影输送了绝大多数幕前人才。





TVB接手后，立马提出了“美貌与智慧并重”的竞选口号，无数传奇女性也在这里诞生。





























1983年港姐亚军，柏林、戛纳影后，可以说在历届所有港姐中，张曼玉在电影界的成就最高。













































