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"虫林大作战"发布"万虫一心"版剧照

奥斯卡入围动画 蜂拥而上为爱而战

2019-04-11 04:37:12 来源：Mtime时光网

《虫林大作战》日前发布“万虫一心”版剧照，剧照中“虫虫特工队”心怀勇气、团结一心，为友谊而战，为爱而战
　　时光网讯　由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造，入围第91届奥斯卡最佳动画大名单的奇幻冒险动画电影《虫林大作战》日前发布“万虫一心”版剧照。剧照中“虫虫特工队”心怀勇气、团结一心，为友谊而战，为爱而战。据悉，该片将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。

《小王子》团队匠心独具 寓教于乐趣味科普

　　在《虫林大作战》最新曝光的“最团结”版海报中，小蜜蜂们一起采蜜，一起酿造蜂王浆，团结协作建造出属于自己的“秘密花园”。随着故事情节的发展，虫虫们原本安逸且有秩序的生活发生了转折，虫虫们也因此发生了新的转变，由软萌变的坚毅，团结一致拯救蜂后。影片不仅传递出满满的正能量，更传达给小朋友一种正确的三观，十分具有教育意义。

　　众所周知，小蜜蜂们要酿造蜂蜜可不是一件简单事，更需要团结协作来加持才能完成。它们需要派出一只“侦查蜂”去探寻哪朵花有甜甜的花蜜，然后回巢告诉“采集蜂”，“采集蜂”出发采蜜，采回后交给“后勤蜂”酿蜜。剧照中的小蜜蜂们团结互助、一起酿蜜的样子十分软萌，脸上还带着调皮的神情，想必酿出的蜂蜜也超甜。

万“虫”一心携手并肩 “虫林”打响友谊之战

　　小王子拥有一支玫瑰花，虫虫们拥有一座秘密花园。虫虫们在小蟋蟀阿波罗的带领下，团结一致展开一场拯救之旅，以“虫林探险”为主的故事视角让观众看到不一样的微观世界。“团结”也是这部电影想要传达给观众的主题之一，虫虫们为了营救蜂后，对战黄蜂，为爱而战，就好比蚂蚁对战大象，靠的是团结的力量。虫虫们在并肩作战过程中经历了一系列激动人心的冒险，更有许多令人忍俊不禁的笑点片段，亢奋的故事情节一举点燃了春天奋斗的激情！有笑有泪，让孩子们身临其境，与虫虫们一起冒险、一起成长。

　　看完这些剧照，有没有期待值飙升？再想想那些无处安放的“熊孩子”，阳光不燥，春风正好，4月13日，让我们一起期待《虫林大作战》春天的暖心上映吧！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 虫林大作战
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