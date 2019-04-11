今年首部金棕榈竞赛影片曝光！戛纳电影节组委会宣布吉姆·贾木许新作《丧尸未逝》为第72届戛纳电影节开幕影片，同时入选主竞赛单元。









电影故事发生在寂静的小镇森特维尔，有些事情不太对劲。月亮又大又低地挂在天空中，白天的时间变得不可预测，动物开始表现出不寻常的行为。没人知道原因。新闻报道是可怕的，科学家们对此感到担忧。但没有人预见到，人们很快就会迎来最奇怪、最危险的后果：死人不会死——他们从坟墓里爬出来，野蛮地攻击活人，并大肆享用——镇上的居民必须为生存而战。













