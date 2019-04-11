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戛纳电影节组委会正式宣布吉姆·贾木许
新作《丧尸未逝》
为第72届戛纳电影节开幕影片，同时入选主竞赛单元。这也是今年首部曝光的金棕榈竞赛影片。
影片由比尔·默瑞
、亚当·德赖弗
、蒂尔达·斯文顿
、科洛·塞维尼
、史蒂夫·布西密、丹尼·格洛弗、卡赖伯·兰德里·琼斯、罗西·培瑞兹、伊基·波普、萨拉·戴维、罗伯特·菲茨杰拉德·迪格斯、赛琳娜·戈麦斯、卡罗尔·凯恩、汤姆·韦茨主演。该片将于5月14日戛纳电影节首映，并将于6月14日北美上映。
电影故事发生在寂静的小镇森特维尔，有些事情不太对劲。月亮又大又低地挂在天空中，白天的时间变得不可预测，动物开始表现出不寻常的行为。没人知道原因。新闻报道是可怕的，科学家们对此感到担忧。但没有人预见到，人们很快就会迎来最奇怪、最危险的后果：死人不会死——他们从坟墓里爬出来，野蛮地攻击活人，并大肆享用——镇上的居民必须为生存而战。
《丧尸未逝》是贾木许的第13部故事片，戛纳组委会评价，它不仅是对这一类型影片的“幽默和有时令人恐惧的”颠覆（这是对乔治·罗梅罗的开创性电影《活死人之夜》
的致敬），也是对电影本身的致敬。
据悉，第72届戛纳电影节开幕式将于2019年5月14日举行，演员兼导演埃德瓦·贝耶
将担任典礼主持人。由亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里多(Alejandro Gonzalez Inarritu)担任主席的评委会将在5月25日星期六的闭幕式上颁发金棕榈大奖。正式入围名单将于4月18日(星期四)公布。