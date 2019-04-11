菅田将晖和土屋太凤首度合作的青春电影《邻座的怪同学》，国内有望引进。











片中，由菅田将晖饰演的吉田春是一个天才问题少年，打架斗殴是常事考试第一也是常事。而土屋太凤饰演的水谷雫，却是一位“学习至上”的冷静努力型选手。





一位完全没有朋友、从未谈过恋爱、只关心学习的女学霸，因偶然的机会被邻座的问题“怪”同学突然告白。第一次的朋友，第一次的恋爱，第一次的接吻，第一次的吵架，第一次的三角关系……还有一些直率、笨拙的新朋友，构成了一段鸡飞狗跳、“奇怪”但真实的青春校园故事。













作为日本有颜有演技的新生代男演员代表，菅田将晖刚凭借电视剧《3年A班：从此刻起大家都是我的人质》获得第22届日刊体育日剧大奖-冬季剧最佳男主角奖，也曾摘得有着“日本奥斯卡”之称的日本电影学院奖最佳男主角一奖。此次饰演吉田春，更是被网友称为“吉田春本春”“可萌可甜可中二”，高呼“这样的奶狗男友谁不想要”。





曾主演过电影《跨越8年的新娘》、电视剧《哥哥太爱我了怎么办》等人气作品的土屋太凤，也被中国观众熟悉。她与菅田将晖首次合作配合默契，让很多女性观众直言被这对CP直戳酸甜少女心。此外还有因日版电视剧《一吻定情》大火的古川雄辉、山田裕貴共同出演。