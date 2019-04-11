宝可梦们各具特色，而最萌、最抢镜的竟然是剑走偏锋、一无是处的鲤鱼王。





此次发布的试镜花絮，是电影《大侦探皮卡丘》中出现的宝可梦首次长时间曝光，无论最喜欢哪一个宝可梦，这一次都能在电影上映前先大饱眼福！观众不仅能从这支花絮中能看到各个宝可梦与电影中不同的、更有趣的一面；还可以知道各个宝可梦的属性和相关小知识，如皮卡丘的脸颊可以储蓄电力、可达鸭一头痛就会爆炸等。





花絮中，《大侦探皮卡丘》剧组的工作人员在“莱姆市”搭建了试镜的场地，各宝可梦为了获得角色都在镜头前卖力地展现自己。皮卡丘小短手竖起大拇指，打开紫色气体试管被吓一跳；喷火龙霸气登场却因尾巴太大碰倒了道具；粉嘟嘟的胖丁面对镜头毫不怯场，绝对是莱姆市的傲娇小公主；可达鸭、伊布、妙蛙花、顽皮熊猫、长尾怪手、布鲁、火伊布、超梦等人气宝可梦都悉数出镜。





电影《大侦探皮卡丘》由罗伯·莱特曼执导，瑞安·雷诺兹配音出演、雷佳音担任中文配音，贾斯提斯·史密斯、凯瑟琳·纽顿、克里斯·吉尔、苏琪·沃特豪斯、乔塞特·西蒙、瑞塔·奥拉、罗伯·德兰尼等主演，渡边谦、比尔·奈伊特别出演。电影改编自任天堂3DS同名游戏。

编辑：羊羊