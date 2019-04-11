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这位俄罗斯超模比“尼基塔”更炫酷

吕克·贝松新片《安娜》曝正式预告

2019-04-11 09:54:53 来源：Mtime时光网

吕克·贝松新片《安娜》曝光正式预告，俄罗斯超模萨莎·露丝在片中饰演美艳杀手安娜。
      时光网讯 导演过《尼基塔》《这个杀手不太冷》等作品的吕克·贝松这次又要在银幕上打造杀手形象了。

      日前，吕克·贝松新片《安娜》曝光正式预告，俄罗斯超模萨莎·露丝在片中饰演美艳杀手安娜。预告中几段动作戏十分抢镜，安娜的酷炫程度完全不输尼基塔。

      据悉，该片的演员阵容还包括海伦·米伦卢克·伊万斯、基里安·墨菲等。影片将于6月21日北美上映。

   编辑：羊羊

关键词： 安娜 吕克·贝松 萨莎·露丝
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导演：吕克·贝松

主演：萨莎·露丝

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萨莎·露丝

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职业：演员

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吕克·贝松

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Luc Besson

职业：导演 | 制作人

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