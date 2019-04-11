黑马漫画旗下“地狱男爵”、“变相怪杰”、“泰山归来”、“300勇士”等IP将会被有保护地使用在VR/AR/MR领域。

时光网讯 4月10日，中国VR企业3Glasses在北京与拿过10座奥斯卡奖视觉特效公司数字王国、数字王国空间携手，共同举办了名为“看见”的新品暨产业战略发布会。发布会上曝光全球首款消费级超薄VR眼镜“3Glasses X1”。





数字王国在2018年以第一阶段人民币2.4亿元投资，成为3Glasses最重要的股东成员之一。在对数字王国的全球战略发布中，数字王国CEO兼执行董事谢安明确了VFX（视觉特效）、VR（以“硬件＋内容＋渠道”为核心）、虚拟人、原创IP四大组成部分，并以《头号玩家》举例，说明目前VR发展所处阶段——“绿洲”中虚拟世界所需的虚拟内容、虚拟人、硬件，X1已是可以真切体验的“绿洲”雏形，《头号玩家》中描述的未来不再遥远。





同时，数字王国CEO兼执行董事谢安先还表示：“5G来了，曾经阻碍VR发展的问题一个个被克服了，5G与VR乃至文化娱乐产业，中国都会是引领者。”





发布会上，主办方宣布，黑马漫画将牵手3Glasses在VR/AR/MR领域进行战略合作。据悉，3Glasses在今年一举拿下黑马漫画中国地区IP内容代理权（VR/AR/MR领域），这些令人耳熟能详的IP包括“地狱男爵”、“变相怪杰”、“泰山归来”、“300勇士”等。它们将会被有保护地使用在VR/AR/MR领域。发布会中，黑马漫画中国总经理，世像传媒副总裁蔡超表态：IP VR化，时机已至。





3Glasses CEO王洁将VR产业与手机产业的发展历史进行了对比，并表示消费级超薄VR眼镜3Glasses X1对于VR行业普及的里程碑意义，如同第一款广泛走入消费者的手机：全球首款掀盖手机摩托罗拉8900对于手机行业普及的里程碑意义。

编辑：羊羊