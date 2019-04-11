网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《头号玩家》中的“绿洲”要变为现实了？

《地狱男爵》等漫画将VR化 VR眼镜3Glasses X1发布

2019-04-11 11:06:29 来源：Mtime时光网

黑马漫画旗下“地狱男爵”、“变相怪杰”、“泰山归来”、“300勇士”等IP将会被有保护地使用在VR/AR/MR领域。
      时光网讯 4月10日，中国VR企业3Glasses在北京与拿过10座奥斯卡奖视觉特效公司数字王国、数字王国空间携手，共同举办了名为“看见”的新品暨产业战略发布会。发布会上曝光全球首款消费级超薄VR眼镜“3Glasses X1”。

      数字王国在2018年以第一阶段人民币2.4亿元投资，成为3Glasses最重要的股东成员之一。在对数字王国的全球战略发布中，数字王国CEO兼执行董事谢安明确了VFX（视觉特效）、VR（以“硬件＋内容＋渠道”为核心）、虚拟人、原创IP四大组成部分，并以《头号玩家》举例，说明目前VR发展所处阶段——“绿洲”中虚拟世界所需的虚拟内容、虚拟人、硬件，X1已是可以真切体验的“绿洲”雏形，《头号玩家》中描述的未来不再遥远。

      同时，数字王国CEO兼执行董事谢安先还表示：“5G来了，曾经阻碍VR发展的问题一个个被克服了，5G与VR乃至文化娱乐产业，中国都会是引领者。”

      发布会上，主办方宣布，黑马漫画将牵手3Glasses在VR/AR/MR领域进行战略合作。据悉，3Glasses在今年一举拿下黑马漫画中国地区IP内容代理权（VR/AR/MR领域），这些令人耳熟能详的IP包括“地狱男爵”、“变相怪杰”、“泰山归来”、“300勇士”等。它们将会被有保护地使用在VR/AR/MR领域。发布会中，黑马漫画中国总经理，世像传媒副总裁蔡超表态：IP VR化，时机已至。

      3Glasses CEO王洁将VR产业与手机产业的发展历史进行了对比，并表示消费级超薄VR眼镜3Glasses X1对于VR行业普及的里程碑意义，如同第一款广泛走入消费者的手机：全球首款掀盖手机摩托罗拉8900对于手机行业普及的里程碑意义。

   编辑：羊羊

关键词： VR 数字王国 3Glasses 黑马漫画
关注时光网微信

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"权力的游戏"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

41
《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演..
2

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
3

悲壮！《复联4》新海报初代六巨头领军迎战

十二位幸存英雄整装集结 灭霸准备好了吗？

12
《复联4》泰国版角色海报曝光，初代六巨头钢铁侠、美国..
4

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..
5

美队C位！11"响指幸存者"合体宣传《复联4》

导演确认：斯坦李将客串，出现方式意想不到

20
《复仇者联盟4：终局之战》的全球宣传活动正式在洛杉矶..

查看更多