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海岩范伟联手电影《长安道》首曝海报

“盗”亦有“道”拷问人心 今年暑期上映

2019-04-11 11:10:14 来源：Mtime时光网

海岩创作、金马影帝范伟主演的剧情犯罪伦理片《长安道》发布先导海报。影片将于今年暑期上映。
　
　时光网讯  今日，由海岩小说改编，李骏执导，金马影帝范伟宋洋焦俊艳陈数联袂主演的剧情犯罪伦理片《长安道》发布先导海报。影片将于今年暑期上映。接下来，导演李骏还将携手范伟、焦俊艳、陈数等主创，在第九届北京国际电影节开幕式红毯集体亮相。

　　在最新发布的海报中，房檐一角下隐露出由苍劲有力的书法体写成的“长安道”。其中，被血迹沾染的“道”字更是格外醒目，暗示着每个人都为了追求自己心中的“道”付出了惨痛的代价。

　　此外，影片还发布了一组人物剧照：只见范伟一副儒雅学者扮相，却神情严肃，略显紧张；宋洋平静坐在客厅沙发上，额头的伤疤却暴露了其暗藏心事；焦俊艳一改往日风格，叛逆少女的扮相看起来并不简单；而手端猎枪的陈数在优雅之余又增添了一丝飒爽和霸气……

　　从原著小说的改编到影视化作品的完成，再到将片名《长安盗》正式更改为《长安道》，这主创团队历经四年之久打磨。电影《长安道》改编自一起震惊全国的真实重大案件，讲述了身为刑警的赵红雨（焦俊艳饰），为了调查亲生父亲万正纲（范伟饰）的现任妻子林白玉（陈数饰），在搭档邵宽城（宋洋饰）的掩护之下，到其身边卧底。

　　不同于其他犯罪类型的影片，电影《长安道》虽然以国宝盗窃案为线索展开，但除了有关犯罪、伦理、警匪、盗墓的元素之外，影片更侧重的是对人性的揭露和探讨。时隔多年女儿重回亲生父亲身边，本就如履薄冰的亲情能否经受住法律和正义的挑战？而隐藏在真相背后的人性考验又将如何浮出水面？ 

   编辑：hello王小羊

关键词： 长安道 海岩 范伟 海报
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