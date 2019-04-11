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新"地狱男爵"口碑解禁成最差漫改之一

烂番茄新鲜度10%徘徊 过于暴力故事不连贯

2019-04-11 15:22:07 来源：Mtime时光网

《地狱男爵：血皇后崛起》媒体口碑曝光，情况非常糟糕，几乎创造了漫改电影的最差成绩。


　　时光网讯 《地狱男爵：血皇后崛起》媒体口碑曝光，情况非常糟糕，一直在10%左右的水平摇摆，几乎创造了漫改电影的最差成绩。






　　影片烂番茄口碑刚解禁时，收入19个媒体评论，新鲜度11%。当收入媒体评论数增加到43个时，影片新鲜度掉到了9%，与最“烂”漫改片《神奇四侠2015》持平。



　　就在小编发稿的途中，收入影评数增加到49，新鲜度悄悄升了一点，到10%。

　

中文剧场版预告

　《地狱男爵：血皇后崛起》根据漫画家迈克·米格诺拉的经典超级英雄系列漫画改编，影片以其中最为精彩的三卷作为剧情基础，讲述了具有恶魔血统的地狱男爵，与史上最强大的黑暗魔法女巫之间的一场较量，再现了米格诺拉笔下宏大的魔幻世界。

　　众所周知，吉尔莫·德尔·托罗曾经拍摄过两部《地狱男爵》，口碑不错，但票房表现未达到预期。这一次的《地狱男爵：血皇后崛起》算是一次重启，导演和主演全部换人。


陀螺版《地狱男爵》

　　影片将于2019年4月12日在北美上映，分级为R级。据悉已有中国片方买下，档期暂未定。

　　来看看媒体们具体怎么说——

差评：

Time Out:
虽然只有两小时，但让人感到了永恒。嘈杂的场面一个接一个，而且缺乏连贯性。

Newsday:
暴力和粗俗取代了原托罗执导的超英电影的幽默和诗意。

华盛顿邮报：
导演马歇尔和编剧Andrew Cosby在R级的道路上走得过火了，引入了过多的血腥和亵渎场面，坦率地说，以至于都变得沉闷了。平淡的表演和不连贯的故事没有起到任何帮助。

IGN Movies：
《地狱男爵》在混乱中回归了，可怕的CGI和被糟糕呈现的故事更是雪上加霜。

World of Reel：
这将会是今年最糟糕的电影之一。

好评：

The Lamplight Review：
如果观众可以忘记饱受好评的前作，用开放的心态观看，这部新的地狱男爵电影会给你提供许许多多乐趣。

The Wrap：
将尽可能多的精彩角色、故事和场景装到一部电影中，这感觉，放在在一个昏沉的午后，一口气看了一部漫画的30卷。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地狱男爵 烂番茄 媒体口碑 漫改
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地狱男爵：血皇后崛起

地狱男爵：血皇后崛起 (2019)

0.0

导演：尼尔·马歇尔

主演：大卫·哈伯

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