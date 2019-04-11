就在小编发稿的途中，收入影评数增加到49，新鲜度悄悄升了一点，到10%。

影片将于2019年4月12日在北美上映，分级为R级。据悉已有中国片方买下，档期暂未定。

来看看媒体们具体怎么说——

差评：





Time Out:

虽然只有两小时，但让人感到了永恒。嘈杂的场面一个接一个，而且缺乏连贯性。





Newsday:

暴力和粗俗取代了原托罗执导的超英电影的幽默和诗意。





华盛顿邮报：

导演马歇尔和编剧Andrew Cosby在R级的道路上走得过火了，引入了过多的血腥和亵渎场面，坦率地说，以至于都变得沉闷了。平淡的表演和不连贯的故事没有起到任何帮助。





IGN Movies：

《地狱男爵》在混乱中回归了，可怕的CGI和被糟糕呈现的故事更是雪上加霜。





World of Reel：

这将会是今年最糟糕的电影之一。





好评：





The Lamplight Review：

如果观众可以忘记饱受好评的前作，用开放的心态观看，这部新的地狱男爵电影会给你提供许许多多乐趣。





The Wrap：

将尽可能多的精彩角色、故事和场景装到一部电影中，这感觉，放在在一个昏沉的午后，一口气看了一部漫画的30卷。



