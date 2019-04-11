关于《复联4》宣传过程中的各种爆料，有些可能是真的，有些就是纯开玩笑了。

设计台词：我们说着玩，你们听着玩哈









绿巨人马克鲁法洛：拍了五种不同的结局





扮演绿巨人的马克·鲁法洛表示，他最少拍摄了五种不同的结局，而且他拿不到完整的剧本，感觉拿到的剧本很多场景很诡异，比如克里斯·埃文斯扮演的美国队长还结婚了（天知道马克·鲁法洛是不是在开玩笑）





不过也有粉丝提出理论：如真有时间穿越，完成战斗后，倒不如让美国队长回到二战时期，完成佩吉·卡特的跳舞约定，然后结婚，从此幸福地生活在一起。当下时间线里美队可以换人接替，哪天漫威影业后悔了，还可以再穿越一次把克里斯·埃文斯扮演的史蒂夫·罗杰斯请回来。





美队如真在《复联4》中和卡特结婚，那一定是穿越了



没正经的马克·鲁法洛





罗素兄弟：布丽拉尔森的戏份在《惊奇队长》之前拍摄









白色战袍的名字公布 凯文费奇：它叫“队服”







预告 无论是早期玩具和泄露宣传图，粉丝们很早就知道复联英雄们会在《复联4》中川白色战袍，而且正式预告中也出现了钢铁侠、美国队长等人穿上它的画面。这些白色战袍叫啥名字，真的是进入量子领域用的吗？





漫威影业CEO凯文费奇回应称：“我们叫它‘队服’（team suits），之前复联队员们都没有统一制服，我们不想让观众角色《终局之战》是《无限之战2》，它是不同的电影，也希望能给观众新鲜的感觉。”





蚁人钻进灭霸的菊花结束战斗？保罗·路德：可能有类似戏份





早在《复联4》发布首款预告之后，外网就有个脑洞大开的粉丝理论：蚁人既然可以变大缩小，为啥不变小钻到灭霸的屁眼里干掉他？在鸡毛秀节目上，主持人鸡毛问扮演蚁人的保罗·路德，他做梦蚁人变小钻进灭霸的血管和大脑，从而干掉了对方，此外还问到了钻菊花理论。保罗·路德的回答是：“我啥都不能说，和你的梦有点像，但又有点不一样。”











《复联４》大战之前的紧张我感受到了，你们也看到了吧，看到没？#大爆炸理论 #灭霸市场推广 #冲掉蚁人





宣传过程中消失的灭霸（乔什·布洛林）

《复联4》在全球各地展开宣传，很多演员都参加了，唯独不见扮演灭霸的乔什·布洛林，玩社交媒体上瘾的他最近也没闲着，发着各种图调侃《复联4》的演员们。







当你们完成各种采访，上完各种脱口秀，我会戴上这个手套，跟你们好好聊聊你们的未来。#终局之战 当你们完成各种采访，上完各种脱口秀，我会戴上这个手套，跟你们好好聊聊你们的未来。#终局之战





就不带你灭霸玩





复联演员把《复联3》当成童书进行阅读























