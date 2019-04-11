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有点慌？"复联4"拜日本神社祈祷大卖

再撞票房大户柯南 虔诚祈愿能否奏效？

2019-04-11 17:23:24 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟4》在日本“神田明神”神社举行胜利祈愿仪式，日语配音版卡司米仓凉子和加藤浩次出席。
　　时光网讯 今天4月11日，《复仇者联盟4》在日本“神田明神”神社举行胜利祈愿仪式，日语配音版卡司米仓凉子（黑寡妇）和加藤浩次（火箭浣熊）出席。




　　值得一提的是，和去年情况一样，今年《复联》再次比《柯南》晚两周上映。去年《复联3》开画输给了上映3周的柯南，不知今年情况如何。

复联4&柯南联动预告

　　前几天，这两部作品还发布了“联动”预告，看上去倒是很友好。

　　另外这也不是《复联》系列首次搞这样的祈愿活动了，2015年《复仇者联盟2》上映前也曾去神社做法。但最终票房成绩证明，其实没有什么大用处。



2015年《复联2》去神社做法

   编辑：飒飒

关键词： 复仇者联盟4 复联4 日本 超英 神社
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