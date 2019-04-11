时光网洛杉矶讯
“惊奇队长” 布丽·拉尔森
首部导演长片作品《独角兽商店》
，2017年在多伦多影展上映后，近日开始在北美Netflix上映。
这部拉尔森自导自演的成长喜剧电影，彩虹亮片包装着人生成长课题。女主角凯蒂的艺术天分深具童真幻想遇上成长的现实，她必须学着从自我中心的小世界中长大。
《独角兽商店》
可爱又有点怪异，还打了个擦板球调侃办公室骚扰，透过凯蒂的遭遇点出成长的真谛是在保护自我与关爱他人之间找到一个平衡。
微剧透提醒！
布丽·拉尔森
执导《独角兽商店》
并饰演主人翁凯蒂，他的艺术灵感来自从小对独角兽的喜爱，作品中亮片、彩虹色系、或是淡粉色系色调是必备，风格更是大胆跳脱既有框架。
但凯蒂脱俗的稚气带给他许多麻烦，首先艺术学校念到挂科得搬回爸妈家住，人生目标不知道在哪就跑去坐办公室临时钟点工。艺术灵感被打击以后立马被打回现实生活，办公室的枯燥以及凯蒂爸妈（布莱德利·惠特福德
与琼·库萨克
饰演）老夫老妻的平庸生活，与凯蒂色彩丰富的艺术童心形成强烈对比。
拉尔森的演绎传达了凯蒂内心的独角兽仍旧在寻找崭露头角的机会。凯蒂阴错阳差在办公室影印间遇到副总裁盖瑞（哈米什·林克莱特
饰演），让人感觉异常尴尬的盖瑞对凯蒂马上产生好感，更是迅雷不及掩耳的给凯蒂升职，替公司的吸尘器公司客户设计广告内容。一晚凯蒂独自在办公室中挑灯夜战时收到邀请，来到神秘的“商店”。
这个就叫“商店”的店里只有一位名叫“售货员”（塞缪尔·杰克逊
饰演）的员工，几乎就像是一个小孩画出来的角色，衣服穿着是点缀着卡通图案的饱满亮色系，头发中还有亮片条点缀。 “售货员”告诉凯蒂他有机会可以领养一只独角兽，但是必须先证明自己有资格豢养一只需要无限的爱与支持才能存活的奇兽。
热爱独角兽的凯蒂极尽所能证明自己，并找来五金店员工Virgil（Mamoudou Athie饰演）帮他建造独角兽的家。凯蒂在过程中逐渐体悟到成长并不是看到的枯燥乏味，而是在保有自我的同时学会尊重、爱护他人，两者间取得平衡。
拉尔森首次拿起导演筒的作品可圈可点。虽然有些片段剪接跳脱，部分剧情发展也有点偏离主题让人困惑，不过他对角色铺陈的长短掌握颇有效率，让《独角兽商店》
里凯蒂的社交尴尬从他跟周遭人的互动中清晰可见。
但老实说，售货员要能直接就给凯蒂一只独角兽让他自己摸索，这部电影或许会更好玩一些，当她真的要照顾另一个生命时，相信更能表现凯蒂与现实脱轨的程度。
不过《独角兽商店》
里的凯蒂是抱着有志必达的心态在朝独角兽迈进，学习着怎么走出她已经非常舒适的自我中心生活习惯。片里的凯蒂对帮助自己实践梦想的Virgil、以及不离不弃的父母一样，就像个小孩一不顺心就乱发脾气，但追逐梦想的凯蒂逐渐学习到该要怎么成熟的爱自己与身边最亲近的人，表现在最后把这份礼物传下去给另一个更需要的人上。
《独角兽商店》的可爱与怪异是因为把小孩的梦幻想像套用在20几岁的大人身上，这吊诡的搭配又讨喜又让人皱眉。而拉尔森的演绎活脱自然，可信到让人不禁怀疑“惊奇队长”是不是想透过电影展现她内在的童心！
塞缪尔·杰克逊
演出一位把梦幻生物带到现实生活的售货员，角色设计就好似编剧童心大爆发一样，但杰克逊演起来生动有趣且丝毫不别扭。
《独角兽商店》
是51娱乐制作的第一部电影。 51娱乐是为提倡女性制片人而创立的品牌，与拉尔森这部童心未泯的电影不谋而合。布丽·拉尔森
首次自导自演的作品甜而不腻，也反映着拉尔森多年来替非主流、少数群体发声的热忱。
《独角兽商店》的题材乍看之下可能非常小女孩，但其实独角兽只是热忱的代名词，彩虹色、亮片等只是热忱反映在生活的表态。每个人都有梦想，追求梦想中学习到爱的真谛，这才是《独角兽商店》
的重点。