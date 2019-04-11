微剧透提醒！





















热爱独角兽的凯蒂极尽所能证明自己，并找来五金店员工Virgil（Mamoudou Athie饰演）帮他建造独角兽的家。凯蒂在过程中逐渐体悟到成长并不是看到的枯燥乏味，而是在保有自我的同时学会尊重、爱护他人，两者间取得平衡。





但老实说，售货员要能直接就给凯蒂一只独角兽让他自己摸索，这部电影或许会更好玩一些，当她真的要照顾另一个生命时，相信更能表现凯蒂与现实脱轨的程度。









导演兼演员的布丽拉尔森在片场 《独角兽商店》的可爱与怪异是因为把小孩的梦幻想像套用在20几岁的大人身上，这吊诡的搭配又讨喜又让人皱眉。而拉尔森的演绎活脱自然，可信到让人不禁怀疑“惊奇队长”是不是想透过电影展现她内在的童心！











