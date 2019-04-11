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真人漫改《东京食尸鬼2》曝预告尺度大

变态美食家月山习登场 金木研拼尽全力保命

2019-04-11 22:44:04 来源：Mtime时光网

日本真人漫改《东京食尸鬼 真人版2》曝光预告片，洼田正孝、松田翔太、山本舞香等主角登场。

最新海报

　　时光网讯 日本真人漫改《东京食尸鬼 真人版2》曝光预告片，并确定正式标题为《东京食尸鬼【S】 》。

　　漫画《东京食尸鬼》讲述在纷乱嘈杂的现代化城市东京蔓延着一种吞食人类的怪物。他们外表与人几乎和人一样，但他们只吃人。有一天，一名叫做金木研的普通大学生遇上了某位神秘女子神代利世（实为喰种），进而卷入了一场精心策划的事故。自此，被改造为半人半喰种、一度感到孤独无助的他被咖啡店的喰种收留。最终金木明白“软弱即是罪恶”，并决意变强，从此走上了另一条路。

　　首部《东京食尸鬼真人版》2017年在日本上映，可是改编自人气漫画、又集结超豪华卡司阵容的该作雷声大雨点小，最终只拿下11亿日元票房；另有传言称清水富美加正是因为拍摄该片压力过大，才投向邪教“幸福科学教”怀抱。

　　前作表现扑街又失去女主角，续集几乎可看做一次重启。除了洼田正孝继续饰演主角金木研，其它主要角色几乎都由新加盟演员饰演，包括山本舞香松田翔太等。导演变成川崎拓也和平牧和彦联合执导。



　　《东京食尸鬼 真人版2》为R15+限制级作品（前作PG-12），预告片风格阴暗，血腥暴力镜头颇多，可看出尺度很大。预告主要聚焦了金木研和宿敌月山习（美食家，也是食尸鬼，松田翔太饰演）之间的对立。

　　影片7月19号日本上映。

   编辑：sa

关键词： 东京食尸鬼 东京喰种 真人漫改 续集
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