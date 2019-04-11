时光网讯
日本真人漫改《东京食尸鬼 真人版2》
曝光预告片，并确定正式标题为《东京食尸鬼【S】 》。
漫画《东京食尸鬼》
讲述在纷乱嘈杂的现代化城市东京蔓延着一种吞食人类的怪物。他们外表与人几乎和人一样，但他们只吃人。有一天，一名叫做金木研的普通大学生遇上了某位神秘女子神代利世（实为喰种），进而卷入了一场精心策划的事故。自此，被改造为半人半喰种、一度感到孤独无助的他被咖啡店的喰种收留。最终金木明白“软弱即是罪恶”，并决意变强，从此走上了另一条路。
首部《东京食尸鬼真人版》
2017年在日本上映，可是改编自人气漫画、又集结超豪华卡司阵容的该作雷声大雨点小，最终只拿下11亿日元票房；另有传言称清水富美加
正是因为拍摄该片压力过大，才投向邪教“幸福科学教”怀抱。
前作表现扑街又失去女主角，续集几乎可看做一次重启。除了洼田正孝
继续饰演主角金木研，其它主要角色几乎都由新加盟演员饰演，包括山本舞香
、松田翔太
等。导演变成川崎拓也和平牧和彦联合执导。
《东京食尸鬼 真人版2》
为R15+限制级作品（前作PG-12），预告片风格阴暗，血腥暴力镜头颇多，可看出尺度很大。预告主要聚焦了金木研和宿敌月山习（美食家，也是食尸鬼，松田翔太饰演）之间的对立。
影片7月19号日本上映。