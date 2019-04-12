网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

罗素兄弟小时候都看过什么电影?

"你如何成长 就会映射你如何看待角色"

2019-04-12 00:54:52 来源：Mtime时光网

2019 CinemaCon上，举行了一个大牌云集的导演座谈会，大家谈了谈自己的创作过程，以及对电影最初的记忆。

左起：德克斯特·弗莱彻、奥利维亚·王尔德、乔·罗素、伊丽莎白·班克斯与安东尼·罗素
（Matt Winkelmeyer/Getty Images North America）

　　时光网讯　除了展示新型电影技术的科技公司，和向影迷兜售最新食品饮料的经销商，CinemaCon上最主要的环节，自然是那些影业的新片推介会了。但时不时也有些座谈会，可以进行关于创作初衷与动机的、更为深入的讨论——而前两天，四位（好吧，应该说五位）即将在今年带来倍受期待新作的导演们，就齐聚一堂，聊了聊他们的创作。

　　在影业推荐会间隙，影评人Elvis Mitchell主持了一场温和的座谈，导演安东尼&乔·罗素（《复仇者联盟4：终局之战》）、伊丽莎白·班克斯《霹雳娇娃》）、德克斯特·弗莱彻《火箭人》）和奥利维亚·王尔德《高材生》）在拉斯维加斯凯撒宫的奥克塔维斯舞厅，参与了这一特殊的电影人午餐会。在被问到儿时那些观影记忆时，导演们的回答五花八门，这也显示出了电影所赋予的多种灵感铺设。


《夺宝奇兵》

　　“我们有个叔叔，经常爱带我们一大家子一起去看电影，所以我记得我们去看过《星球大战》《夺宝奇兵》《福禄双霸天》这样的经典影片，”乔·罗素分享道，“还有《飞侠哥顿》和古老的《电光飞镖侠》。”他的哥哥表示同意。“我们看过许多片，”安东尼·罗素说，“所有类型的电影，都是我们童年的重要组成部分。”

　　“我还记得，我第一次去看的是《美国鼠谭第二集》，”王尔德说，“我是在华盛顿特区长大的，他们在肯尼迪中心举办的首映，那可能是我人生中最激动的时刻。另一个经历就是我第一次约会看的电影，是《黑白游龙》。我记得自己说‘我想看这个——对！并不是约会……好吧可能也像约会，但我真的很想看电影。’那是很自由、快乐的——看电影真的会成为青少年第一次认识到社会身份和个人主义的途径。”


9、10岁看这个《闪电舞》 可不是得尴尬么

　　而班克斯的经历好像要稍微尴尬一些。“我记得自己看的第一部R级片是《闪电舞》，因为我妈妈坚信那只是个，关于小女孩梦想成为一位芭蕾舞者的故事，所以她觉得带着9、10岁的女儿去看没什么问题，我们一起看甚至还会很有趣，”她说，“结果也算是另一种意义的有趣。”

　　然而，当座谈的话题转向幕后的灵感时，他们的答案仿佛更加一致起来，引用成长故事、组合叙事，使之完整成了帮助他们融合创作观点和身份的方式。“我们从自己的童年寻找灵感，”安东尼·罗素说，“我们成长于一个意大利裔家庭，其中不乏个性鲜明的角色，他们也会给彼此讲故事


《废柴联盟》

　　所以我们看待角色的方式，其实是我们成长方式的映射，我们也不断尝试将一些主题性的东西和真正的关系，灌入那些大格局电影中。我们创作观点的必要本质植根于整体性，这也是我们在做《发展受阻》《废柴联盟》时的一部分，当然也是那些漫威电影的一部分。”

　　王尔德回忆了她与青少年喜剧的不解之缘、艾米·海克林的作品，也承认她在创作《高材生》时试图模仿这些，还有她即将上映的导演处女作。“这部电影想成为一代人的赞美诗，就像《开放的美国学府》卡梅伦·克罗1982年的编剧处女作，为了创作，他在高中卧底了将近一年）一样，”王尔德说，


《开放的美国学府》，这个动图让人看了就很想看这片

　　“里面有许多唱片元素，音乐是非常重要的，但总得来说最重要的，是那些全部结合起来的感觉。”她继续道：“这是关于那些发自肺腑的高中、青春期和高风险的经历——还有那些释放却混乱的感觉。所以我们想让那种脉动贯穿于每个场景，让大家从头到尾都像在坐过山车一样。”

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： CinemaCon 罗素兄弟 BrentSimon
关注时光网微信

相关电影/影人

安东尼·罗素

安东尼·罗素

Anthony Russo

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

乔·罗素

乔·罗素

Joe Russo

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

奥利维亚·王尔德

奥利维亚·王尔德

Olivia Wilde

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

伊丽莎白·班克斯

伊丽莎白·班克斯

Elizabeth Banks

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
2

2018年好莱坞最赚钱的大片很容易猜到

最赔钱的竟是彼得杰克逊监制的科幻大片

15
电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不..
3

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..
4

美队C位！11"响指幸存者"合体宣传《复联4》

导演确认：斯坦李将客串，出现方式意想不到

20
《复仇者联盟4：终局之战》的全球宣传活动正式在洛杉矶..
5

12位幸存者集结！新老复联成员组团

漫威《复仇者联盟4》曝中文角色海报

12
角色海报中共出现了12位超级英雄，初代复联成员和新成员..

查看更多