2019 CinemaCon上，举行了一个大牌云集的导演座谈会，大家谈了谈自己的创作过程，以及对电影最初的记忆。



左起：德克斯特·弗莱彻、奥利维亚·王尔德、乔·罗素、伊丽莎白·班克斯与安东尼·罗素

（Matt Winkelmeyer/Getty Images North America）





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然而，当座谈的话题转向幕后的灵感时，他们的答案仿佛更加一致起来，引用成长故事、组合叙事，使之完整成了帮助他们融合创作观点和身份的方式。“我们从自己的童年寻找灵感，”安东尼·罗素说，“我们成长于一个意大利裔家庭，其中不乏个性鲜明的角色，他们也会给彼此讲故事。







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“里面有许多唱片元素，音乐是非常重要的，但总得来说最重要的，是那些全部结合起来的感觉。”她继续道：“这是关于那些发自肺腑的高中、青春期和高风险的经历——还有那些释放却混乱的感觉。所以我们想让那种脉动贯穿于每个场景，让大家从头到尾都像在坐过山车一样。”

除了展示新型电影技术的科技公司，和向影迷兜售最新食品饮料的经销商，CinemaCon上最主要的环节，自然是那些影业的新片推介会了。但时不时也有些座谈会，可以进行关于创作初衷与动机的、更为深入的讨论——而前两天，四位（好吧，应该说五位）即将在今年带来倍受期待新作的导演们，就齐聚一堂，聊了聊他们的创作。