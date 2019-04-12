左起：德克斯特·弗莱彻、奥利维亚·王尔德、乔·罗素、伊丽莎白·班克斯与安东尼·罗素
（Matt Winkelmeyer/Getty Images North America）
时光网讯
除了展示新型电影技术的科技公司，和向影迷兜售最新食品饮料的经销商，CinemaCon上最主要的环节，自然是那些影业的新片推介会了。但时不时也有些座谈会，可以进行关于创作初衷与动机的、更为深入的讨论——而前两天，四位（好吧，应该说五位）即将在今年带来倍受期待新作的导演们，就齐聚一堂，聊了聊他们的创作。
《夺宝奇兵》
“我还记得，我第一次去看的是《美国鼠谭第二集》
，”王尔德说，“我是在华盛顿特区长大的，他们在肯尼迪中心举办的首映，那可能是我人生中最激动的时刻。另一个经历就是我第一次约会看的电影，是《黑白游龙》
。我记得自己说‘我想看这个——对！并不是约会……好吧可能也像约会，但我真的很想看电影。’那是很自由、快乐的——看电影真的会成为青少年第一次认识到社会身份和个人主义的途径
。”
9、10岁看这个《闪电舞》 可不是得尴尬么
而班克斯的经历好像要稍微尴尬一些。“我记得自己看的第一部R级片是《闪电舞》
，因为我妈妈坚信那只是个，关于小女孩梦想成为一位芭蕾舞者的故事，所以她觉得带着9、10岁的女儿去看没什么问题，我们一起看甚至还会很有趣，”她说，“结果也算是另一种意义的有趣。”
然而，当座谈的话题转向幕后的灵感时，他们的答案仿佛更加一致起来，引用成长故事、组合叙事，使之完整成了帮助他们融合创作观点和身份的方式。“我们从自己的童年寻找灵感，”安东尼·罗素说，“我们成长于一个意大利裔家庭，其中不乏个性鲜明的角色，他们也会给彼此讲故事。
《废柴联盟》 所以我们看待角色的方式，其实是我们成长方式的映射
，我们也不断尝试将一些主题性的东西和真正的关系，灌入那些大格局电影中。我们创作观点的必要本质植根于整体性，这也是我们在做《发展受阻》
和《废柴联盟》
时的一部分，当然也是那些漫威电影的一部分。”
王尔德回忆了她与青少年喜剧的不解之缘、艾米·海克林
的作品，也承认她在创作《高材生》时试图模仿这些，还有她即将上映的导演处女作。“这部电影想成为一代人的赞美诗，就像《开放的美国学府》
（卡梅伦·克罗
1982年的编剧处女作，为了创作，他在高中卧底了将近一年）一样，”王尔德说，
《开放的美国学府》，这个动图让人看了就很想看这片
“里面有许多唱片元素，音乐是非常重要的，但总得来说最重要的，是那些全部结合起来的感觉。”她继续道：“这是关于那些发自肺腑的高中、青春期和高风险的经历——还有那些释放却混乱的感觉。所以我们想让那种脉动贯穿于每个场景，让大家从头到尾都像在坐过山车一样。”