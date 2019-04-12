美版《触不可及》是STX在美国，票房表现第二好的作品，票房共计1.07亿美元。STX主席Adam Fogelson备受尊敬，他之前曾是环球影业高管，如同前三年一样，今年他又一次担任了STX公司推介会的主持人，并再一次宣扬了STX专注、独特的商业模式（专注于以明星为驱动的中等成本类型片），过去他们制作的26部影片，在全球共计收获了16亿美元的回报。











亨利·戈尔丁、查理·汉纳姆与查德维克在STX推荐会

（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）





能有机会深度参与制作，成为制片人之一（STX商业计划的另一部分，就是用更多的参与感和控制权来吸引人才），也是非常打动他的一个原因。“对我来说，拍电影需要纵观全局，”博斯曼说，“所以能有机会参与到这么深的层面，对我来说是很重要的，也是受益匪浅的。”





最后，他谈到了自己在工作过程中，接触到了洛杉矶和纽约警局的事，因为这是角色研究的一部分，以此作为他发言的终结。——这个沉浸式体验的过程被他形容为“时而有趣，时而可怕。”

























接着他们各自分享了给动画电影配音的感受，以及电影关于包容性与身体积极性的主题。放出的电影片段聚焦在三段音乐上，之后克拉克森现场唱了一首激动人心的“Broken & Beautiful”，观众们离开现场去午休的时候，都觉得心情很好。









她认真思考了自己的事业生涯（她开玩笑说，“为什么拍了68部电影，我并没有变得更有钱？”），并且稍稍提起了自己的裙子，给大家解释她为何认为自己在真实生活中不可能成为一名拉拉队长。“看看我的膝盖”，她边说边指。“我的腿太细了，根本做不了那些跳跃动作！”