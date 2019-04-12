黛安·基顿与凯蒂·霍尔姆斯（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）
时光网讯
在美国内华达州拉斯维加斯凯撒宫酒店，举行的2019年Cinema Con，基本上都是聚焦于国际展会、技术进步以及各种消费者观影体验创新的见面会和商务展演。在日程进入好莱坞电影发行部分之后，早上一开场就是STX娱乐公司的推介会。STX成立5年，第一次参加Cinema Con是在2016年，今年他们在参会之前，刚刚凭借《触不可及》
大获成功。
美版《触不可及》是STX在美国，票房表现第二好的作品，票房共计1.07亿美元。STX主席Adam Fogelson备受尊敬，他之前曾是环球影业高管，如同前三年一样，今年他又一次担任了STX公司推介会的主持人，并再一次宣扬了STX专注、独特的商业模式（专注于以明星为驱动的中等成本类型片），过去他们制作的26部影片，在全球共计收获了16亿美元的回报。
《触不可及》
接下来，Fogelson请出了黛安·基顿
来宣传《砰砰声》
的第一支预告片，这是一部喜剧片，讲述了一个寡妇搬到退休者居住的社区之后，开始组建拉拉队俱乐部的过程。基顿一如既往地有型，穿了一身黑白色的裙子。
《砰砰声》
她认真思考了自己的事业生涯（她开玩笑说，“为什么拍了68部电影，我并没有变得更有钱？”），并且稍稍提起了自己的裙子，给大家解释她为何认为自己在真实生活中不可能成为一名拉拉队长。“看看我的膝盖”，她边说边指。“我的腿太细了，根本做不了那些跳跃动作！”
接下来播放的是《21座桥》
的首支预告片，这是一部惊悚犯罪动作片，由罗素兄弟担任执行制片，“黑豹”查德维克·博斯曼
主演。在观众们的热情欢迎下，博斯曼说出了吸引他来演这部电影的几个原因。“我看剧本的时候就知道，这是一部为观众创作的电影，”他说，“但它也让我想起以前在剧院表演的时候，那些丰富的语言和快速的对话，有一种大卫·马梅
的风格。”
亨利·戈尔丁、查理·汉纳姆与查德维克在STX推荐会
（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）
能有机会深度参与制作，成为制片人之一（STX商业计划的另一部分，就是用更多的参与感和控制权来吸引人才），也是非常打动他的一个原因。“对我来说，拍电影需要纵观全局，”博斯曼说，“所以能有机会参与到这么深的层面，对我来说是很重要的，也是受益匪浅的。”
最后，他谈到了自己在工作过程中，接触到了洛杉矶和纽约警局的事，因为这是角色研究的一部分，以此作为他发言的终结。——这个沉浸式体验的过程被他形容为“时而有趣，时而可怕。”
巴蒂斯塔和另一位童星主演科洛·科尔曼
，在台上展现了两人之间默契的化学反应，还讲到片场一个“脏话存钱罐”的趣味故事——如果哪个成年人在科尔曼面前说了脏话，就得往存钱罐里放一美元。还说到片场谁出错最多以及忘词最多。（不是科尔曼哈哈哈。）巴蒂斯塔还说起，第一次跟Fogelson以及STX的制作团队见面的温暖经历，以及他们如何遵守约定，给了他参与制作的机会。
汉纳姆跟里奇喝了三个小时的茶之后就得到了角色；戈尔丁更快，喝了一个小时的威士忌就成了。他们还谈到了盖导的视觉风格对他们的吸引，“我自己是看着《偷拐抢骗》
和《两杆大烟枪》
长大的，”戈尔丁说，“他在电影里采用的摄影机移动方式非常有标志性
，真的。”
推介会的最后，他们播放了一段改编自畅销小说《秘密花园》
的新片片段，这部新片要到2020年才能上映，STX还放出了一个大招——他们制作已久的动画电影《丑娃娃》
的片段。歌手凯莉·克拉克森和皮普出现在台上，他们先是你来我往地开了一通玩笑，说卡拉克森忘记带除臭剂，所以借了皮普标志性的古龙水喷在了腋下。
接着他们各自分享了给动画电影配音的感受，以及电影关于包容性与身体积极性的主题。放出的电影片段聚焦在三段音乐上，之后克拉克森现场唱了一首激动人心的“Broken & Beautiful”，观众们离开现场去午休的时候，都觉得心情很好。
STX在Cinema Con宣布了一系列消息，有些是早就被报道过，或者谣传过的，除此以外，他们还宣布跟凯文·哈特
签订了另外两部电影的片约（尚且待定）；将要跟杰拉德·巴特勒
合作一部环境灾难片《Greeland》，在这部电影里，杰拉德·巴特勒会再次与导演里克·罗曼·沃夫
合作，他们二人刚刚合作完即将上映的电影《天使陷落》
。