小K克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡扮演的三位女特工集体亮相。











新版《霹雳娇娃》将打造全新一代精英女性特工，由演而优则导的伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导影片。它不是翻拍或重启，而是对上世纪70年代末深受观众喜爱的电视剧和本世纪初的电影的延续。





故事根据ABC电视台70年代的同名电视剧改编，讲述查理手下三位才貌双全的女特工的故事。班克斯表示，她想要拍一部女性作为一个整体在一起工作的电影，而不是被浪漫爱情或是家庭等以往女性电影中的常见元素“所干扰”。该片目前北美定档2019年11月15日。

编辑：hello王小羊