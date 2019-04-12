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小K新版《霹雳娇娃》首曝高清剧照

伊丽莎白班克斯领衔 三位女特工集体亮相

2019-04-12 08:58:35 来源：Mtime时光网

小K克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡扮演的三位女特工集体亮相。
　　时光网讯  新版《霹雳娇娃》首曝高清剧照。小K克里斯汀·斯图尔特娜奥米·斯科特埃拉·巴林斯卡扮演的三位女特工集体亮相。本片导演兼主演伊丽莎白·班克斯扮演的重要角色Bosley——查理天使机构从未露面的真正大老板也现身。



　　新版《霹雳娇娃》将打造全新一代精英女性特工，由演而优则导的伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导影片。它不是翻拍或重启，而是对上世纪70年代末深受观众喜爱的电视剧和本世纪初的电影的延续。

　　故事根据ABC电视台70年代的同名电视剧改编，讲述查理手下三位才貌双全的女特工的故事。班克斯表示，她想要拍一部女性作为一个整体在一起工作的电影，而不是被浪漫爱情或是家庭等以往女性电影中的常见元素“所干扰”。该片目前北美定档2019年11月15日。

   编辑：hello王小羊

关键词： 霹雳娇娃 剧照
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