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“如果你喜欢《雌雄大盗》，那必须看看这部电影”

凯文·科斯特纳&伍迪·哈里森《劫匪》影评

2019-04-12 10:10:10 来源：Mtime时光网

如果你喜欢1967年由沃伦·比蒂和费·唐纳薇主演的《雌雄大盗》，那么你必须得看看《劫匪》，因为后者从执法者的角度把这个故事重新讲了一遍。
      时光网讯 《劫匪》是一部犯罪类型新片，3月15日美国上映，并于3月29日在Netflix平台上线。本片由约翰·李·汉考克（《弱点》）导演，曾获奥斯卡奖的凯文·科斯特纳（《与狼共舞》）及曾获奥斯卡提名的伍迪·哈里森（《性书大亨》）分别饰演Frank Hamer和Maney Gault，两名于1930年代追查并最终逮捕“雌雄大盗”邦妮和克莱德的德克萨斯骑警。

      除了他们二人，加盟本片的还有奥斯卡获得者凯西·贝茨（《危情十日》）、约翰·卡洛·林奇（《十二宫》）、托马斯·曼（《金刚：骷髅岛》）、威廉姆·赛德勒（《肖申克的救赎》）、W·厄尔·布朗（《惊声尖叫》）以及金·迪金斯（《消失的爱人》）。《劫匪》的观感十分有趣，角色鲜明；影片从另一个角度讲述了“雌雄大盗”的故事，并可以称得上科斯特纳和哈里森漫长职业生涯中的最佳作品之一。

      故事背景设置于1930年代早期的德克萨斯，逃犯邦妮·帕克协助其男友克莱德·巴罗越狱，二人随后在南方上演了一场杀戮狂欢。作为德克萨斯狱长，Lee Simmons（林奇饰）建议德州第一位女州长Miriam “Ma” Ferguson（贝茨饰）聘用已退休的德州骑警Frank Hamer（科斯特纳饰）和Maney Gault（哈里森饰）去追捕邦妮和克莱德。Frank那时已经和一位名叫Gladys（迪金斯饰）的富有女子结婚，他本谢绝了Simmons的邀请，但在妻子的鼓励下，他最终接下了这个任务。Frank找到已经几十年没见过的Maney后，发现后者已经是一个一贫如洗的酒鬼，便想自己追查。但Maney说服Frank让自己帮忙，声称这是让自己获得救赎的唯一方式。然而，他们二人的反应能力都不如从前那样快了，这个世界的变化之快也是他们很难赶上的。两人都需要与彼此合作，抛开成见与不合，才能将声名狼藉的“雌雄大盗”绳之以法。

中文版正式预告

      我真的很喜欢这部电影。老实说，本片独特的设定和全明星阵容已经收服我了；《劫匪》的剧本非常棒，是一部完整的娱乐电影，科斯特纳和哈里森的表演也出神入化。

      导演约翰·李·汉考克永远是个“在路上”的电影人。《新手》《弱点》《大梦想家》以及《创始人》都是好片，《弱点》更是曾提名过奥斯卡最佳影片奖的佳作。但以上没有一部可以称得上伟大，也都没有经受住时间的考验。我想《劫匪》是汉考克迄今为止的最佳，但我对观众能否产生共鸣，以及今后几年这是否还能被我们提起依旧保持怀疑。汉考克的确是位技巧纯熟的导演，但他缺乏像斯派克·李、亚历山大·佩恩、克里斯托弗·诺兰或甚至扎克·施奈德那般的天分及自成一派的风格。或许《劫匪》唯一的缺点就在于汉考克风格的缺失，观众们可能很享受这部电影，但并不会在观后细细回想。这真的很遗憾，因为科斯特纳和哈里森在片中的表现实在太棒了。

      其余卡司成员也很优秀，特别是饰演Miriam “Ma” Ferguson的凯西·贝茨。这位曾获得奥斯卡奖的女演员将其所有的幽默感、力量与庄严都倾注到了角色中；实话说，我也想不到还能有谁能将这样一个小角色演得这样好。性格演员约翰·卡洛·林奇曾在汉考克的《大梦想家》中表现出色，他对本片是个极好的补充，其表演不露声色却强而有力。同样，威廉姆·赛德勒也出色饰演了克莱德之父，亨利·巴罗。赛德勒绝对在那场戏中压过了科斯特纳，将一位为无用儿子求饶的悲情父亲演得令人心碎。饰演邦妮和克莱德的艾米丽·布罗伯斯特和Edward Bossert也都很好地完成了任务，并表现出了角色的邪恶。



      真正使《劫匪》如此令人享受，还得靠凯文·科斯特纳和伍迪·哈里森，这两位都可以被称作同时代最好的演员之一。科斯特纳和哈里森在片中都贡献了“整容式演技”，科斯特纳表现了“一位电影明星变老的正确打开方式”，哈里森则教你“如何变成一位性格演员”。

      当故事刚开场时，那就像是给保罗·纽曼和罗伯特·雷德福准备的重聚式电影，这也合情合理，毕竟在《劫匪》前还有《虎豹小霸王》。科斯特纳作为上世纪80到90年代全球最闪耀的电影明星之一，是饰演Frank Hamer的最佳人选，谁让后者是一位开始怀疑自己是否太老而不能继续工作的执法者呢。不管有意无意，我觉得科斯特纳从自己的职业生涯获取了一些灵感，考虑到他在过去十年中必须从主角落到小配角的经历。相反，虽然哈里森在许多电影中担当男主角，但刚开始他也只能在电视剧《欢乐酒店》中出演配角，并在之后的一段时间内连续出演《僵尸之地》《饥饿游戏》《猩球崛起》《三块广告牌》和《游侠索罗：星球大战外传》中那些颓废悲情的角色。此次饰演Maney Gault，哈里森轻松地找到了角色的心魔，并将Maney最好的一面展现出来，比如他对Frank坚定的忠心。可能是自然流露，他还加入了一些《真探》第一季的那种感觉。这两位老兵的合作升华了电影，并让本片看起来异常真实。

      最后，《劫匪》可能不会破票房记录，也不会得到大奖；但它十分立体，娱乐性很高，剧本也很好，尤其是科斯特纳与哈里森的表演尤为精湛。如果你喜欢1967年由沃伦·比蒂和费·唐纳薇主演的《雌雄大盗》，那么你必须得看看《劫匪》，因为后者从执法者的角度把这个故事重新讲了一遍。实际上，《劫匪》与《雌雄大盗》会是你周六晚上很好的两部连看的观影选择。



《劫匪》其它评价：

《综艺》：

      “半个世纪前阿瑟·佩恩带来了暴力的民间歌谣式《雌雄大盗》，那紧跟时代精神，并迎难而上，将一对经济大萧条时期的强盗情侣，以一种反体制的反抗者姿态展现出来；《劫匪》则非常直接，以尊敬和赞颂的方式刻画了这两位最终结束这场血腥犯罪的执法者。其中，Bosley Crowther可能会同意这种修正方式。不过，这种技工式的Netflix制作——定于3月15日影院上映并于29日在流媒体平台放出——并没将大部分注意力放在这种历史的冲突上，而是放在了凯文·科斯特纳与伍迪·哈里森不相上下的出色发挥上。”

《好莱坞报道》：

      “约翰·李·汉考克用侦探小说的方式重讲了邦妮和克莱德的故事，凯文·科斯特纳和伍迪·哈里森此次担当双男主。本片将视角从这对毫无悔过之心的乡村英雄杀手上，移到了试图阻止这场杀人狂欢的两位执法者身上。

      约翰·李·汉考克此次指导的《劫匪》由凯文·科斯特纳和伍迪·哈里森主演，后者饰演两位已退休的德州骑警重出江湖，抓捕邦妮·帕克和克莱德·巴罗。此片立意正直，直面两个杀手的黑暗面并讨伐他们的残忍。这部技工式的年代追捕电影值得注意的，可能只在于片中反派的鼎鼎大名。当然，Netflix根本不可能重现阿瑟·佩恩那种受到极大质疑的狂野举动——在Netflix上，这部1967年的震惊之作根本无法观看。也就是说，对于大部分观影者，约翰·李·汉考克这次关于雌雄大盗的故事可能是他们唯一能看到的一部。Netflix，这种支持电影文化的方式可不太行啊。”



The Wrap：

      “在约翰·李·汉考克指导的《劫匪》中有个场景，按时间顺序记录了警探Frank Hamer（凯文·科斯特纳）和Maney Gault（伍迪·哈里森）这场跨越多座城市、对于恶名满盈的邦妮·帕克（艾米丽·布罗伯斯特）和克莱德·巴罗（Edward Bossert）的传奇追捕。这也完美地定义了这个故事。当Frank和Maney，两名半退休的骑警被召回并调查这件全美闻名的案子后，找到了一所古老的房子。他们相信目标就在里面，但只是发现了衣柜中悬挂的、已经穿旧了的铅笔裙和蓝西装，那仿佛就是大萧条时代最精华的东西。‘他们在这过家家来的，’Frank说。所以，《劫匪》并不以心跳加速的汽车追逐或酒馆斗殴为卖点。这是对Frank和Maney尊严的重现。尽管片中还是有一些对于西部的刻板印象（比如Maney坦白说自己梦到了‘死掉的墨西哥人’），约翰·福斯克的剧本还是相当有趣的，展现了两个男人对于眼见为虚和被现实背叛的困惑。”

《滚石》：

      “1934年，克莱德·巴罗和邦妮·帕克开进了位于路易斯安那州边卫尔县的埋伏点。他们来到这里的目的是与帮派成员Henry Methvin在他家见面，顺便避避风头。一群警察——还有两个德州骑警——在二人开着偷来的车加速逃离时朝他们开了枪。当他们被抓时，我们知道的是，这对罪犯情侣已经有着两年的犯罪历史了。我们知道他们成了民间英雄，受到大众崇拜，并被称作‘当代罗宾汉’，而他们在报纸上出现时，帕克的诗也成了大家热议的话题。同样，我们知道《Foggy Mountain Breakdown》这首歌他们每次杀人时都会放，而沃伦·比蒂和费·唐纳薇与他们更是惊人的相似。他们就是媒体在生活中真实的产物。在热线派对结束之后的很长一段时间里，这仍在持续着。所以不对，这并不是你那左倾嬉皮士父亲对于巴罗、帕克故事的理解，但这有可能是你祖父的理解，而你的曾祖父绝对是这么理解的。《劫匪》的重点放在了结束‘那蠢蛋和他女朋友’支配恐惧的人身上，并提醒我们‘罗宾汉从不为了四美元就朝一个加油站职员的脑袋开枪’。如果你认为这是对同一故事的不同角度解读——一部回应式作品——那么它成功了。如果你还想要更多《when men were men》式的复古，那么你很可能只能得到科斯特纳经典的白眼。”

作者：Jami Philbrick   编辑：en

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关键词： 劫匪 约翰·李·汉考克 凯文·科斯特纳 伍迪·哈里森 JamiPhilbrick
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