有人表示“用文艺片来定义这部电影未免有些以偏概全”，赞影片在影像质感等内容呈现上十分突出，并将之类比为藏版《东邪西毒》。

时光网讯 由王家卫监制，万玛才旦执导的电影《撞死了一只羊》将于4月26日上映。今日片方发布幕后特辑和终极海报，带领观众直接穿越海拔5500米来到藏区的深处。 由王家卫监制，万玛才旦执导的电影《撞死了一只羊》将于4月26日上映。今日片方发布幕后特辑和终极海报，带领观众直接穿越海拔5500米来到藏区的深处。





电影《撞死了一只羊》用不同于其他藏片的风格，从另一个角度为观众展现出可可西里的魅力，有影迷称该片是“2019年截至目前最惊喜的电影”。也有人认为这部影片突破了藏地题材电影以往的大体风格，抛弃了风光色彩的优势，用简洁又艺术的构图展现了不一样的西藏。





今日片方发布幕后特辑，用平静温柔的方式揭开了影片拍摄的过程，影片中充满藏地魅力的场景背后原来充满高原创作的艰辛。





为了找到合适的取景地，导演坦言：“要在藏区找到一个很荒凉的路，质感又能达到影片所要求的情境其实很难。”走过多个藏区后才决定在可可西里拍摄，而海拔5500米的稀薄空气，零下20度的高寒气温，都为剧组带来了严峻的考验。





幕后特辑 饰演司机的演员金巴说：“在西藏拍戏，条件非常艰苦，高海拔、缺氧，对于演员来说，每个环节都是挑战自己的过程。”工作人员表示，万玛导演在创作中一度需要吸氧来支持工作，甚至有三次因为身体不适被送进了医院。





即使如此，监制王家卫透露万玛导演依然坚持在这里展开这个温暖的故事。为了克服环境的不足，影片中的每一个场景和画面都经过精心的设计，导演直言：“拍摄对于细节的要求特别高”。





片中有一场两人相遇的戏，为了塑造氛围团队不仅要“等风来”，还在风来的时候人工撒土，只是为了“让两个人物的相遇显得很有意思”。





所有的选择都源于对电影和家乡的热爱，导演坦言：“最痛苦的并不是肉体上的困难，最大的挑战其实是改编。”《撞死了一只羊》是万玛才旦导演继“藏地三部曲”后的又一进阶之作，不少影迷对比以往作品，认为万玛才旦此次在形式上的探索更进了一步。





电影《撞死了一只羊》曾于威尼斯电影节拿下地平线单元最佳剧本大奖，并且走过全球九大影展，收获一众好口碑。影片独特的构图和纯净的藏区景色不仅让影迷沉醉，而它在类型、风格上的突破也令影迷称奇，有人表示“用文艺片来定义这部电影未免有些以偏概全”，赞影片在影像质感等内容呈现上十分突出，并将之类比为藏版《东邪西毒》。





最令影迷沉醉的片头那五分钟长镜头，剪辑指导张叔平透露其中大有学问：“第一个镜头它垫定了整部电影的基调。”张叔平用最纯粹的素材表达出高级的电影感，帮助观众一键进藏，“从车进来一直到它消失，整部戏的那个主题出来了”。为了帮助观众“离西藏更近”，王家卫直言：“这个电影没有了这条公路，观众进不了这部戏，这部戏也不成立。”





编辑：hello王小羊