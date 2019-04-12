定档于4月24日，抢先北美两天的漫威超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》
将以IMAX 3D格式登陆全国超600家IMAX影院。今日，《复仇者联盟4》IMAX无界海报曝光，海报上的星际浩瀚无边，紫色的云朵炫目耀眼，代表着复仇者联盟的字母A嵌入在IMAX的LOGO之中，势要冲破银幕的界限，直入苍穹星际，让观众尤为期待IMAX大银幕上这场陪伴观众十年的超级英雄们最后的集结。继《复仇者联盟3》
之后，罗素兄弟导演再度使用IMAX摄影机拍摄全片，上下延展的全画幅将为观众呈现多达26%的更完整影像。
IMAX与漫威电影宇宙已并肩作战近10年，期间共有21部影片在IMAX大银幕上呈现，漫威电影宇宙的IMAX全球票房也已经突破了10亿美元的大关。深谙IMAX摄影机无穷威力的罗素兄弟导演向来擅长将IMAX DNA根植于漫威电影之中，在用IMAX摄影机拍摄《美国队长3》
中经典的机场大战和《复联3》后，继续使用有超高分辨率的IMAX摄影机完成《复联4》全片的拍摄，对光线和色彩有着精准捕捉能力的IMAX摄影机在更高更亮的全画幅之下，将释放出无与伦比的超能力，相比普通银幕多26%影像的大银幕将带给观众最震撼心灵的视觉冲击，让观众如同置身复仇者联盟的终极一役。