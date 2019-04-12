《我的宠物是大象》上映当日，片方发布了一款用心独特的童心版海报——由电影中的主演、演员孔维发起的传梦公益基金所支持的、云南资教工程小学小朋友们亲笔画出的大象，鲜活可爱的形象活灵活现









4月12日，由导演邵晓黎执导，刘青云、尤靖茹、孔维、林雪、潘粤明、周知等主演的浪漫《我的宠物是大象》全国上映。上映当日，片方发布了一款用心独特的童心版海报——由电影中的主演、演员孔维发起的传梦公益基金所支持的、云南资教工程小学小朋友们亲笔画出的大象，鲜活可爱的形象活灵活现，以此回应着电影“妙象天开、让爱回家”的主题。同时发布的重庆方言版预告更是独具一格、创意十足、笑点满满。

在发布的童心版海报中，可爱的大象在粉红色天空中飞翔，又仿佛徜徉在一抹色彩海洋里；四周盛开的花朵奇幻而艳丽，这是热带特有的奇景异象，既展现了云南当地孩子丰富而诗意的笔触，更是孩子们心中童真幻境的体现。而画面正中的大象，与世界上任何大象都不相同，大象身上的色彩印记，是小朋友心中独一无二想象力的表达。





大象的腿上，一只花尾小鸟惟妙惟肖，鸟身与象腿的完美重合，在孩子们的心目中，也许这正是让大象飞起来的方法。这也与电影《我的宠物是大象》中的主角老齐有着不谋而合的人生境遇，老齐酷爱折腾，为了大象为了生活，脑子一刻也不消停，正是他的坚持和死扛，才能让他的“大象儿子”们快乐自在的生活。

此次发布的方言版预告中，片方联合方言达人果子哥哥，一人分饰多角， “笑”果特别出众。由刘青云饰演的老齐带领的流浪马戏团，“雄赳赳，气昂昂，拿起胡萝卜当烤肠”的方言自白给人留下深刻的印象。电影全程在云南拍摄，预告片通过生动诙谐的形式，经过重庆方言的二次创作，将云贵川地区的生动、韧劲、乐观表现出来，同时增加了观众对电影的记忆，网友直呼“这个预告片有毒，忍不住看了100次”。