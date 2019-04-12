网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《我的宠物是大象》发方言版预告

刘青云成马戏团长 爱护还是虐待大象？

2019-04-12 14:33:25 来源：Mtime时光网

《我的宠物是大象》上映当日，片方发布了一款用心独特的童心版海报——由电影中的主演、演员孔维发起的传梦公益基金所支持的、云南资教工程小学小朋友们亲笔画出的大象，鲜活可爱的形象活灵活现
　　时光网讯 “你见过大象在天上飞吗？”相信被问到这个问题的人，十有八九的回答都是否定的。可是却有一个人，执着地要让大象飞起来。这就是电影《我的宠物是大象》的男主角、由香港著名演员刘青云饰演的老齐。


　　4月12日，由导演邵晓黎执导，刘青云、尤靖茹、孔维、林雪、潘粤明、周知等主演的浪漫《我的宠物是大象》全国上映。上映当日，片方发布了一款用心独特的童心版海报——由电影中的主演、演员孔维发起的传梦公益基金所支持的、云南资教工程小学小朋友们亲笔画出的大象，鲜活可爱的形象活灵活现，以此回应着电影“妙象天开、让爱回家”的主题。同时发布的重庆方言版预告更是独具一格、创意十足、笑点满满。
 
　　在发布的童心版海报中，可爱的大象在粉红色天空中飞翔，又仿佛徜徉在一抹色彩海洋里；四周盛开的花朵奇幻而艳丽，这是热带特有的奇景异象，既展现了云南当地孩子丰富而诗意的笔触，更是孩子们心中童真幻境的体现。而画面正中的大象，与世界上任何大象都不相同，大象身上的色彩印记，是小朋友心中独一无二想象力的表达。

　　大象的腿上，一只花尾小鸟惟妙惟肖，鸟身与象腿的完美重合，在孩子们的心目中，也许这正是让大象飞起来的方法。这也与电影《我的宠物是大象》中的主角老齐有着不谋而合的人生境遇，老齐酷爱折腾，为了大象为了生活，脑子一刻也不消停，正是他的坚持和死扛，才能让他的“大象儿子”们快乐自在的生活。
 
　　此次发布的方言版预告中，片方联合方言达人果子哥哥，一人分饰多角， “笑”果特别出众。由刘青云饰演的老齐带领的流浪马戏团，“雄赳赳，气昂昂，拿起胡萝卜当烤肠”的方言自白给人留下深刻的印象。电影全程在云南拍摄，预告片通过生动诙谐的形式，经过重庆方言的二次创作，将云贵川地区的生动、韧劲、乐观表现出来，同时增加了观众对电影的记忆，网友直呼“这个预告片有毒，忍不住看了100次”。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的宠物是大象 预告片 刘青云 视频
关注时光网微信

相关电影/影人

我的宠物是大象

我的宠物是大象 (2019)

-1.0

导演：邵晓黎

主演：刘青云 尤靖茹

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
2

2018年好莱坞最赚钱的大片很容易猜到

最赔钱的竟是彼得杰克逊监制的科幻大片

15
电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不..
3

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..
4

美队C位！11"响指幸存者"合体宣传《复联4》

导演确认：斯坦李将客串，出现方式意想不到

20
《复仇者联盟4：终局之战》的全球宣传活动正式在洛杉矶..
5

12位幸存者集结！新老复联成员组团

漫威《复仇者联盟4》曝中文角色海报

12
角色海报中共出现了12位超级英雄，初代复联成员和新成员..

查看更多