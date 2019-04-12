时光网洛杉矶讯
新动作惊悚片《三方国界》
目前正在美国一些精选影院以及Netflix上播出，电影由奥斯卡奖得主马克·鲍尔（《拆弹部队》
）担任编剧，由J·C·尚多尔（《商海通牒》
）担任导演。
电影情节令人振奋，节奏很快，是一部“旧式”动作片
，让人联想到《十二金刚》
和《拯救大兵瑞恩》
，故事情节由人物推动，主演都是现在活跃在电影界的最优秀的演员们。
微剧透提醒！
“教皇”圣地亚哥·加西亚（奥斯卡·伊萨克
饰 ）在哥伦比亚做私人军事顾问的时候，发现了臭名昭著的毒枭罗雷亚的秘密基地。他的线人，一个名叫尤文娜的女人（亚德里亚·霍纳
饰）告诉教皇，罗雷亚把他所有通过违法手段挣来的钱都藏在了丛林中一间安全屋里，她可以带教皇找到那个地方，但作为交换条件，教皇必须保证她和她弟弟的安全。
教皇回到美国，开始召集之前的特种兵战友，他要带他们展开一场“非官方”行动，以替哥伦比亚政府工作为幌子，实际上却要抢劫这笔钱归为己有。“铁头”米勒（查理·汉纳姆
饰）现在正在做军队的动员讲师，他说只要能拉着他们之前的领导“红蝇”大卫（本·阿弗莱克
饰）加入行动，他就一起加入。大卫现在已经成了一个在生活中苦苦挣扎的房产经纪人。
为了赚够孩子上大学的费用，大卫勉强同意加入，之后他们又找来了其他老队友，包括威廉·米勒的哥哥，本·米勒（加内特·赫德兰
饰），他是一个混合武术拳手，混得也不太好。
他们还找来了“鲶鱼”弗朗西斯科·莫拉莱斯（佩德罗·帕斯卡
饰），一个可卡因成瘾的飞行员。
本来这次抢劫好好地按计划进行着，只不过他们发现这里藏着的钱不止2.5亿美元，比这个金额多多了，远超他们的预期，这伙人决定把钱全都拿走，这个决定引发了后来一系列事件，他们之间的友情受到考验，命运也将发生偏转。
现在，整个哥伦比亚的黑道中人都在紧紧追踪这笔钱，这五个老友必须躲过这些人，活着到达安第斯山脉，否则他们就再也别想回到美国，见到家人了。
《三方国界》
这种类型的电影，以前好莱坞经常拍，但现在渐渐变少了，因为好莱坞开始专注于拍超级英雄电影和系列。这部电影是以人物做驱动的动作电影，几乎全男性的阵容汇集了当下最好的几位男演员
。
多亏有出色的摄影师 罗曼·瓦夏诺夫
，尚多尔在指导这样一部精彩纷呈的大制作动作片时并不吃力，而且还把抢劫情节的节奏设计得很好。
马克·鲍尔
的剧本很好的引领了电影，角色塑造得有趣而富有同情心
，更适合演员发挥，观众也好产生代入感。电影还探讨了“贪婪”这个主题，展现了它是怎样让好人走上歪路的，以及它是如何破坏家庭和友情的。
但现在看来，最终出演电影的演员们都非常适合自己的角色，他们在一起迸发了精彩的化学反应。佩德罗·帕斯卡
把弗朗西斯科这个角色演活了，还给这个角色注入了很多幽默的感觉。
从预告片和海报来看，这部电影好像是给本·阿弗莱克
这位电影明星量身打造的动作片，但实际上并不是这样的。
大本
这部电影是一部群戏，虽然阿弗莱克的角色戏份更多，但并不意味着是围绕他展开的。在这个事业阶段，选择这样一部作品对阿弗莱克来说是冒险的，但也是明智的，因为他看起来需要转型到下一阶段了。
在这部群戏里，阿弗莱克表现得很好，甚至可能是因为这次影片的压力并不是全在他肩上，所以他可以放松一些吧，他的表演真的挺打动人的。
查理·汉纳姆
也是好莱坞尝试捧了几年却还是没能捧红的演员之一。但这个演员还是非常招人喜欢的，这对他的表演有很大帮助，当他碰上特别适合的角色，比如在《混乱之子》
以及这部电影里的角色， 他真的会表现得而非常好。在阿弗莱克和伊萨克面前，汉纳姆也毫不逊色，非常用心地演绎了威廉这个角色。
在这部电影里，他更是达到了巅峰，轻而易举指挥着这群大明星们。这部电影其实是圣地亚哥的故事，伊萨克的表演完整有力，能让观众去同情这个角色，并且产生共鸣。
最后，《三方国界》是一部精彩，激烈，动作戏十足的电影，片中的五位主演都是最好的演员，也都各自奉上了最好的表演。很遗憾，像《三方国界》
这样的电影现在已经不多了。多亏了像Netflix这样的流媒体平台，可以让我们看到不会在影院里播出的成人向电影
。
其他媒体评论
《综艺》：
“J·C·尚多尔是一个极具天赋的怪才，曾经是真人向戏剧的编剧兼导演，到现在为止不过出了三部电影作品：一部讲述高端金融危机的惊悚片《商海通牒》
（2011）；一部由罗伯特·雷德福主演的，讲述他独自一人面对茫茫大海的冒险片《一切尽失》
（2013）；还有一部讲述好人变坏的商业/犯罪悲剧片《至暴之年》
（2014）。
对我来说，尚多尔的每一部影片都比之前的好，但在票房表现上却不那么出彩了，一点水花都没翻起来。（《商海通牒》
在美国收获530万美元；《一切尽失》
620万美元；《至暴之年》
570万美元。）很显然，现在尚多尔需要转变了。那么，对他来说，最好的举动难道不是把自己皱着眉头想出来的点子变成一部直截了当的类型片吗？”
（工作照）
《好莱坞报道》：
“把《浴血金沙》
做一下现代化改编，对《三方国界》
来说似乎有些不足。在《商海通牒》
、《一切尽失》
和《至暴之年》
三部作品之后，这是 J.C.尚多尔的第四部电影，这部电影会把你带进美国特种兵部队老兵的世界，电影里并没有怎么展现他们每个人的生活，只体现了他们的超强能力，这伙老兵计划实施一次抢劫，要从南美毒枭巨头那儿抢走巨额的不义之财。
不出意料，事情并没有按计划进行。除了浓墨重彩的动作戏和数量繁多的紧张情境之外，这部在Netflix上放映的电影虽然有些高能情节，但很难保持那种感觉，而且角色塑造都比较一维化——所有人说话都是一个腔调。
在3月13日在Netflix上播出之前，该片进行了为期一周的影院放映。从一开始，你就能理解这些人物。他们大部分都接近40，或者已经40多岁了，这些厉害的幸存者们一个个肌肉发达，经历丰富，但是17年的服役生活却没给他们留下什么，特别是银行存款。
他们当中最年长的“红蝇”（本·阿弗莱克 饰）正在人生失意的阶段，家里有两个人要养活又没有收入来源。就像他直言不讳的那样，‘他们榨干了你最好的年华，然后又把你弃如敝履。’”
Collider:
这部动作惊悚片制作了很久，预告片把直升机、机关枪交火还有原始的号角，以及本·阿弗莱克那张忧心忡忡，胡子拉碴的脸，划做重点，让人觉得这是一部狂轰乱炸的丛林枪战电影，仿佛是施瓦辛格会在1986年接拍的戏。
当然，电影里是有这些情节的——特别是直升机的戏，足以让迈克尔·贝甘拜下风——但比起宣传片给你留下的印象，这部电影实际上更加精彩，更有深度。
这不是一部战争片，它讲述的是被战争遗留下来的那些人，当他们所有学识都跟枪有关时，要怎样才能找到活路。从长远来看，这不是一部完美的电影，但也绝不是除了枪战就没有其他看点的作品。”
Birth.Movies.Death：
“我说真心话：《三方国界》
的第一个小时太难看了
，我讨厌里面的每分每秒。跟那种‘前一半拍得不好看’的电影很不一样，实际上，这是一部完整的作品，演得也不错，讲的是‘男人们做大事’的故事，从技术层面来看，也没有什么大问题，对除了我以外的很多人而言还是相当有吸引力的。
当然，这对它本身而言也不是坏事，但是把上了年纪的老兵对军队的怀念之情跟电影赋予他们的义务警察自我辩护的感觉结合在一起，令人觉得难以接受。直到电影进入后面一半的时候，我才终于看懂《三方国界》通过这些设计想要表达的是什么，但不幸的是，他们表达得并不成功。。”