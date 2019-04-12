微剧透提醒！





















剧照 本来这次抢劫好好地按计划进行着，只不过他们发现这里藏着的钱不止2.5亿美元，比这个金额多多了，远超他们的预期，这伙人决定把钱全都拿走，这个决定引发了后来一系列事件，他们之间的友情受到考验，命运也将发生偏转。





现在，整个哥伦比亚的黑道中人都在紧紧追踪这笔钱，这五个老友必须躲过这些人，活着到达安第斯山脉，否则他们就再也别想回到美国，见到家人了。















































大本





这部电影是一部群戏，虽然阿弗莱克的角色戏份更多，但并不意味着是围绕他展开的。在这个事业阶段，选择这样一部作品对阿弗莱克来说是冒险的，但也是明智的，因为他看起来需要转型到下一阶段了。





在这部群戏里，阿弗莱克表现得很好，甚至可能是因为这次影片的压力并不是全在他肩上，所以他可以放松一些吧，他的表演真的挺打动人的。





















在这部电影里，他更是达到了巅峰，轻而易举指挥着这群大明星们。这部电影其实是圣地亚哥的故事，伊萨克的表演完整有力，能让观众去同情这个角色，并且产生共鸣。





其他媒体评论





《综艺》：















（工作照）





《好莱坞报道》：









不出意料，事情并没有按计划进行。除了浓墨重彩的动作戏和数量繁多的紧张情境之外，这部在Netflix上放映的电影虽然有些高能情节，但很难保持那种感觉，而且角色塑造都比较一维化——所有人说话都是一个腔调。





在3月13日在Netflix上播出之前，该片进行了为期一周的影院放映。从一开始，你就能理解这些人物。他们大部分都接近40，或者已经40多岁了，这些厉害的幸存者们一个个肌肉发达，经历丰富，但是17年的服役生活却没给他们留下什么，特别是银行存款。





他们当中最年长的“红蝇”（本·阿弗莱克 饰）正在人生失意的阶段，家里有两个人要养活又没有收入来源。就像他直言不讳的那样，‘他们榨干了你最好的年华，然后又把你弃如敝履。’”





Collider:









这部动作惊悚片制作了很久，预告片把直升机、机关枪交火还有原始的号角，以及本·阿弗莱克那张忧心忡忡，胡子拉碴的脸，划做重点，让人觉得这是一部狂轰乱炸的丛林枪战电影，仿佛是施瓦辛格会在1986年接拍的戏。





当然，电影里是有这些情节的——特别是直升机的戏，足以让迈克尔·贝甘拜下风——但比起宣传片给你留下的印象，这部电影实际上更加精彩，更有深度。





这不是一部战争片，它讲述的是被战争遗留下来的那些人，当他们所有学识都跟枪有关时，要怎样才能找到活路。从长远来看，这不是一部完美的电影，但也绝不是除了枪战就没有其他看点的作品。”





Birth.Movies.Death：









当然，这对它本身而言也不是坏事，但是把上了年纪的老兵对军队的怀念之情跟电影赋予他们的义务警察自我辩护的感觉结合在一起，令人觉得难以接受。直到电影进入后面一半的时候，我才终于看懂《三方国界》通过这些设计想要表达的是什么，但不幸的是，他们表达得并不成功。。”



