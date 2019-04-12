胜利门一案警方调查接近尾声，韩国三大公共电视台已经对胜利、郑俊英和崔钟勋等涉案艺人做出了封杀决定。



胜利、郑俊英、崔钟勋 胜利、郑俊英、崔钟勋









首尔地方警察厅调查组在11日举行的记者会上宣布，将以违反性暴力处罚法的非法拍摄以及违反信息通信网络法的淫秽物传播嫌疑，对在有胜利和郑俊英参与的聊天群组中传播自己拍摄的非法视频和淫秽物的崔某提起诉讼，将于本周移送检查机关。







郑俊英已被拘留 郑俊英已被拘留





对于承认淫秽物传播行为的Roy Kim和Eddy Kim，警方也将以违反信息通信网络法的淫秽物传播嫌疑起诉至检查机关。据警方透露，崔某在群组中传播了自己拍摄的非法视频1个并传播了5个淫秽物，而Roy Kim和Eddy Kim被确认传播了1个淫秽物。





Eddy Kim





Roy Kim Roy Kim





警方同时表示目前的非法视频调查，除了胜利以外，对于其他嫌疑人的调查已经基本结束。目前对于胜利是否有亲自拍摄非法视频的调查仍在进行中。预计将在对其展开的性交易嫌疑和非法侵占等案件的调查，以及非法视频拍摄传播嫌疑的调查有了最终判断后，将之移送检查机关。







胜利此前上传的警察制服照 胜利此前上传的警察制服照





此外对于此前胜利在自己的SNS上上传的身穿警察制服照片的调查，警方已经做出了无嫌疑判断。警方确认胜利的前经纪人B某在2014年10月31日-11月3日期间，从租赁公司租借了警察制服，而该制服上附带的肩章名牌等，与现任的警官没有任何关联。





今日据韩媒报道，韩国三大公共电视台已经全部对胜利、郑俊英和崔钟勋等涉案艺人做出了封杀决定。







对于胜利的调查仍在继续 对于胜利的调查仍在继续





最后一家做出该决定的“三大台”MBC表示：“对于已经被拘留的郑俊英，已经做出了封杀处分。而对于胜利和崔钟勋，因为调查还在进行中，还不能做出正式的封杀决定，但因为案件的严重性，还是做出了‘限时封杀’的决定，将根据之后的调查结果再次进行审议，再做决定。”





对于封杀决定，此前SBS的某内部人士也曾强调：”对于引发社会性争议的演艺人一直都有不能出演节目的内部规定，而胜利、郑俊英、崔钟勋等人事实上已经不可能在出现在节目中了。“





KBS方面的声音是：”对于郑俊英、胜利、崔钟勋三人已经做出了无期封杀处分。对于这三个人，我们从上个月21日开始就接到了封杀决定。但对于封杀期限并没有明确说明。”