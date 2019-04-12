网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

火爆！《复联4》开启内地预售，你抢到了吗？

4小时票房超"复联3"一周 午夜场售罄票价炒高

2019-04-12 16:20:47 来源：Mtime时光网

《复联4》内地预售开启不到4小时，累计票房火速突破3500万元，午夜场与首日场次预售总票房接近3000万元，多家影院午夜场光速售罄，票价水涨船高，甚至有影院的午夜场IMAX 3D票价高达单张461元。

　　时光网讯 今天上午，《复仇者联盟4：终局之战》公布了中国内地的发行排次号，国内各大院线火速行动陆续展开预售。

　　截至发稿时为止，在全国最大院线万达院线尚未开启预售的前提下，《复联4》预售开启不到4小时内地累计预售票房已火速突破3500万元，午夜场与首日场次预售总票房接近3000万元，超过《复联3》内地上映时预售一周的总票房，多家影院的午夜场光速售罄，一票难求。

网友一张图总结《复联4》午夜场预售抢票画面，你买到了吗？

　　去年在比北美延后上映2周的情况下，《复仇者联盟3》达成了内地首周末上映场次预售总额超过3亿，午夜场与首日场次预售额高达1.79亿，一度刷新内地预售票房纪录的壮举。

　　今年《复联4》在内地同步4月24日上映，依靠时区优势领先全球最早开启午夜场观影，最终预售成绩必然能爆出新纪录。

　　据观察，全国多地影院制定的《复联4》午夜场的票价趁机水涨船高。北京、上海、广州、南京、杭州、无锡、郑州等多地均有影院预售的午夜场平均票价超过200元，价格最贵的午夜场预售票价均价甚至高达350元左右。

北京、上海影院的午夜场票价逼近300元


上海百丽宫环贸影城的午夜场IMAX 3D场次原价高达461元，并且已经售罄

某二手交易平台出现高价《复联4》午夜场票转卖

　　作为年度最受瞩目的超级大片，院线方面针对《复联4》午夜场放映制定出花样VIP观影套餐。多家院线本周提前推出300元影厅皇帝座预定套票，一经公布即被抢售一空，这批午夜场套餐一般包括电影票1张、一杯饮料与一桶爆米花。因此《复联4》目前的预售票房还包含了部分影院提前锁座的“超前预售”成绩。


推出午夜场“皇帝座”预售的影院不是个例。

   编辑：Joker

关键词： 复仇者联盟4 票房 午夜场 预售 漫威 内地票房
关注时光网微信

相关电影/影人

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

相关文章

会员评论 (38)

发表

本周热读

1

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
2

2018年好莱坞最赚钱的大片很容易猜到

最赔钱的竟是彼得杰克逊监制的科幻大片

15
电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不..
3

烈焰美人！《权力的游戏》首映群星拍写真

庆功派对"海王"最嗨 龙妈小恶魔晒照停不下来

26
《权力的游戏》第八季完结篇首映礼官方写真出炉！群星回..
4

美队C位！11"响指幸存者"合体宣传《复联4》

导演确认：斯坦李将客串，出现方式意想不到

20
《复仇者联盟4：终局之战》的全球宣传活动正式在洛杉矶..
5

12位幸存者集结！新老复联成员组团

漫威《复仇者联盟4》曝中文角色海报

12
角色海报中共出现了12位超级英雄，初代复联成员和新成员..

查看更多