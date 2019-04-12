《复联4》内地预售开启不到4小时，累计票房火速突破3500万元，午夜场与首日场次预售总票房接近3000万元，多家影院午夜场光速售罄，票价水涨船高，甚至有影院的午夜场IMAX 3D票价高达单张461元。









截至发稿时为止，在全国最大院线万达院线尚未开启预售的前提下，《复联4》预售开启不到4小时内地累计预售票房已火速突破3500万元，午夜场与首日场次预售总票房接近3000万元，超过《复联3》内地上映时预售一周的总票房，多家影院的午夜场光速售罄，一票难求。





网友一张图总结《复联4》午夜场预售抢票画面，你买到了吗？





去年在比北美延后上映2周的情况下，《复仇者联盟3》达成了内地首周末上映场次预售总额超过3亿，午夜场与首日场次预售额高达1.79亿，一度刷新内地预售票房纪录的壮举。





今年《复联4》在内地同步4月24日上映，依靠时区优势领先全球最早开启午夜场观影，最终预售成绩必然能爆出新纪录。





据观察，全国多地影院制定的《复联4》午夜场的票价趁机水涨船高。北京、上海、广州、南京、杭州、无锡、郑州等多地均有影院预售的午夜场平均票价超过200元，价格最贵的午夜场预售票价均价甚至高达350元左右。





北京、上海影院的午夜场票价逼近300元







上海百丽宫环贸影城的午夜场IMAX 3D场次原价高达461元，并且已经售罄





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作为年度最受瞩目的超级大片，院线方面针对《复联4》午夜场放映制定出花样VIP观影套餐。多家院线本周提前推出300元影厅皇帝座预定套票，一经公布即被抢售一空，这批午夜场套餐一般包括电影票1张、一杯饮料与一桶爆米花。因此《复联4》目前的预售票房还包含了部分影院提前锁座的“超前预售”成绩。







