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《无双》获奖！香港金像奖颁奖图文直播

周润发入围影帝 《红海行动》要夺最佳影片？

2019-04-14 18:40:33 来源：Mtime时光网

第38届香港电影金像奖直播开始，晚上8点正式开始颁奖
　　时光网讯 第39届香港电影金像奖今晚在香港举行，各大奖项最终花落谁家？敬请关注图文直播，为您第一时间奉上颁奖结果。



　　姜皓文主演的《翠丝》拿下了最佳女配角（惠英红）、最佳男配角（袁富华）两个重要奖项，这部讲述变性人翠丝（姜皓文饰）的电影，能否帮助姜皓文拿到影帝呢？


　　《沦落人》开局获得第一个奖项，Crisel Consunji 凭借在《沦落人》中的精彩表演，获得最佳新演员奖。 ​​

　　再接再厉，《沦落人》的导演陈小娟拿下最佳新晋导演奖，金像奖开始不久，就把两个奖项收入囊中，这部黄秋生主演的《沦落人》今晚着实抢眼。

　　《无双》开始收割奖项了，已经把最佳服装造型设计、最佳美术指导、最佳剪辑三个奖项斩获，期待今晚《无双》的表现。


《特警新人类》的四位主角聚齐，一起颁发“最佳视觉效果奖”

　　《红海行动》也开始崭露头角，先后拿下了最佳视觉效果奖、最佳音响效果奖，高成本电影在技术类奖项方面优势明显。

　　今年的“专业精神奖”颁发给了龙虎武师刘允，他为超过百部的香港电影担任过武师，是业内资深的电影人。

香港电影金像奖宣传短片


　　《无双》提名17个奖项冠绝香江，紧随其后的是吴镇宇领衔的《逆流大叔》，共获得11项提名，《红海行动》则获得包括最佳影片、最佳导演、最佳摄影等共8项提名。



　　最佳影片提名方面，《红海行动》《无双》《三夫》《沦落人》《逆流大叔》入围，此外这五部影片的导演林超贤庄文强陈果陈小娟陈咏燊也同时入围最佳导演，即将展开激烈竞争。


第38届香港电影金像奖获奖名单（即时更新）：

最佳影片：

最佳导演：

最佳编剧：
庄文强 《无双》

最佳男主角：


最佳女主角：


最佳男配角：
袁富华《翠丝》

最佳女配角：
惠英红《翠丝》


最佳新演员：


最佳摄影：
关智耀《无双》


最佳剪辑：


最佳美术指导：

最佳服装造型设计：

最佳动作设计：


最佳原创电影音乐：
RubberBand《逆流大叔》


最佳原创电影歌曲：
“逆流之歌”《逆流大叔》


最佳音响效果：
Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsai 《红海行动》


最佳视觉效果：


新晋导演：

最佳两岸华语电影：


专业精神奖

   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 香港电影金像奖

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