时光网讯 第39届香港电影金像奖今晚在香港举行，各大奖项最终花落谁家？敬请关注图文直播，为您第一时间奉上颁奖结果。
姜皓文主演的《翠丝》
拿下了最佳女配角（惠英红）、最佳男配角（袁富华）两个重要奖项，这部讲述变性人翠丝（姜皓文饰）的电影，能否帮助姜皓文拿到影帝呢？
《沦落人》
开局获得第一个奖项，Crisel Consunji 凭借在《沦落人》中的精彩表演，获得最佳新演员奖。
再接再厉，《沦落人》的导演陈小娟拿下最佳新晋导演奖，金像奖开始不久，就把两个奖项收入囊中，这部黄秋生主演的《沦落人》今晚着实抢眼。
《无双》
开始收割奖项了，已经把最佳服装造型设计、最佳美术指导、最佳剪辑三个奖项斩获，期待今晚《无双》的表现。
《特警新人类》的四位主角聚齐，一起颁发“最佳视觉效果奖”
《红海行动》也开始崭露头角，先后拿下了最佳视觉效果奖、最佳音响效果奖，高成本电影在技术类奖项方面优势明显。
今年的“专业精神奖”颁发给了龙虎武师刘允
，他为超过百部的香港电影担任过武师，是业内资深的电影人。
第38届香港电影金像奖获奖名单（即时更新）：
最佳影片：
最佳导演：
最佳编剧：
最佳男主角：
最佳女主角：
最佳男配角：
最佳女配角：
最佳新演员：
最佳摄影：
关智耀《无双》
最佳剪辑：
最佳美术指导：
最佳服装造型设计：
最佳动作设计：
最佳原创电影音乐：
RubberBand《逆流大叔》
最佳原创电影歌曲：
最佳音响效果：
Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsai 《红海行动》
最佳视觉效果：
新晋导演：
最佳两岸华语电影：
专业精神奖