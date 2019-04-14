第38届香港电影金像奖直播开始，晚上8点正式开始颁奖

时光网讯 第39届香港电影金像奖今晚在香港举行，各大奖项最终花落谁家？敬请关注图文直播，为您第一时间奉上颁奖结果。























再接再厉，《沦落人》的导演陈小娟拿下最佳新晋导演奖，金像奖开始不久，就把两个奖项收入囊中，这部黄秋生主演的《沦落人》今晚着实抢眼。













《特警新人类》的四位主角聚齐，一起颁发“最佳视觉效果奖”







《红海行动》也开始崭露头角，先后拿下了最佳视觉效果奖、最佳音响效果奖，高成本电影在技术类奖项方面优势明显。









香港电影金像奖宣传短片













