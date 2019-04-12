该电影讲述二战期间上海接纳犹太难民的一段过去，及两个不同国籍的家庭在战乱中发展出的共同回忆和美好情谊。









中方制片人李杨有多年从事中美合拍片的经验，其主要作品包括《香水》（旧金山电影节最佳导演及最佳美术）、《无人机》（奥斯卡最佳短片提名）、《圣诞夜》、《盲目的爱》等一系列独立电影及《虚拟求生》、《Gun Girl》、《1/4 Mermaid》等美剧。









该电影讲述了一个初露头角的中国音乐新秀和一个美籍犹太裔学生同在波士顿伯克利音乐学院学习，然而在一次音乐选拔中，两人因演奏同一首旋律动人的童谣而发生争执。难以调和的矛盾让二人展开了对这首童谣创作始末的追溯，因而引出了二战期间上海接纳犹太难民的一段过去，及两个不同国籍的家庭在战乱中发展出的共同回忆和美好情谊。当下的缘分纠葛与过去的隐秘故事交织，迥异的文化、时代、宗教与家国背后，一首动人的童谣维系起三代人之间的命运浮沉。





该片选材新颖，以音乐为线索，旨在用艺术的力量打破文化、语言、国族、时间的限制，用独特的视角揭露并生动讲述二战时期，饱受战火纷扰的上海人民敞开家门接纳近2万犹太难民的历史故事。本片立足于当代年轻人的视角回望过去，将过去融合于当下，让家国记忆投射于现代人的心境与际遇。而通过深挖这一段历史，将上海这段不为人知的感人岁月展现给世界观众，让中国以一个新的面貌被世界记住。





制片人悉德 谈到《童谣》这个项目，制片人悉德表示，“我自己就是一名犹太人，很多年前我在上海出差的时候听说了这段历史，我被深深的打动了，当时就有想法把它拍成电影。《童谣》是一个关乎传承关乎家国的有灵魂的故事，它背后承载的历史意义是值得让更多人了解的。我非常开心能再次与静悟娱乐及The H Collective合作，他们在中美两地都有强大的制作能力及资源，这也让我们对《童谣》有更大的信心。我期待这部作品早日问世，与更多的观众分享这样一段动人的故事。”



