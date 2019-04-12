美国洛杉矶时间2019年4月11日，由The H Collective影业，Out Of The Blue影业，静悟娱乐及上海景航浦湾影业共同出品，基于真实历史事件改编的剧情片《童谣》
将正式启动。该片由前奥斯卡委员会主席悉德·甘尼斯及好莱坞知名制片人南希·霍特·甘尼斯共同担任制片，奥斯卡提名编剧罗伯特·雅各布斯负责剧本创作，中方制片人由知名华裔电影人李杨（Fiona Li），上海浦湾文化董事长黄晓明联合担任。
悉德被誉为“好莱坞隐形教父”，曾连续四年担任奥斯卡委员会主席，也是现任奥斯卡最高决策董事会执行董事之一兼副执行长。先后在索尼影业、卢卡斯影业、华纳兄弟和派拉蒙影业担任高管。在派拉蒙影业担任董事长期间业绩卓著，领导拍摄了《阿甘正传》
、《教父》
等经典作品。其夫人南希也是好莱坞经验丰富的制片人，代表作为《阿基拉和拼字游戏》、《憨直舞男》
等。
中方制片人李杨有多年从事中美合拍片的经验，其主要作品包括《香水》（旧金山电影节最佳导演及最佳美术）、《无人机》（奥斯卡最佳短片提名）、《圣诞夜》、《盲目的爱》等一系列独立电影及《虚拟求生》、《Gun Girl》、《1/4 Mermaid》等美剧。
目前该电影已签约奥斯卡提名编剧罗伯特·纳尔森·杰克布斯
，其知名作品包括获得奥斯卡五项提名的电影《浓情巧克力》
、由索尼影业发行的大制作奇幻电影《尼斯湖怪：深水传说》等。为了更好的了解历史及真实场景，罗伯特将亲身前往上海犹太旧址进行实地考察，并在上海犹太难民纪念馆专家的协助下进一步完成剧本创作。
该电影讲述了一个初露头角的中国音乐新秀和一个美籍犹太裔学生同在波士顿伯克利音乐学院学习，然而在一次音乐选拔中，两人因演奏同一首旋律动人的童谣而发生争执。难以调和的矛盾让二人展开了对这首童谣创作始末的追溯，因而引出了二战期间上海接纳犹太难民的一段过去，及两个不同国籍的家庭在战乱中发展出的共同回忆和美好情谊。当下的缘分纠葛与过去的隐秘故事交织，迥异的文化、时代、宗教与家国背后，一首动人的童谣维系起三代人之间的命运浮沉。
该片选材新颖，以音乐为线索，旨在用艺术的力量打破文化、语言、国族、时间的限制，用独特的视角揭露并生动讲述二战时期，饱受战火纷扰的上海人民敞开家门接纳近2万犹太难民的历史故事。本片立足于当代年轻人的视角回望过去，将过去融合于当下，让家国记忆投射于现代人的心境与际遇。而通过深挖这一段历史，将上海这段不为人知的感人岁月展现给世界观众，让中国以一个新的面貌被世界记住。
谈到《童谣》这个项目，制片人悉德表示，“我自己就是一名犹太人，很多年前我在上海出差的时候听说了这段历史，我被深深的打动了，当时就有想法把它拍成电影。《童谣》是一个关乎传承关乎家国的有灵魂的故事，它背后承载的历史意义是值得让更多人了解的。我非常开心能再次与静悟娱乐及The H Collective合作，他们在中美两地都有强大的制作能力及资源，这也让我们对《童谣》有更大的信心。我期待这部作品早日问世，与更多的观众分享这样一段动人的故事。”
此前，同样由悉德监制，Out Of The Blue影业、静悟娱乐、1905影业及少城时代联合出品，由张靓颖演唱主题曲的《童谣》短片作品曾在国外斩获数十个大奖，包括美国纽约独立电影节、洛杉矶电影节等知名独立电影节的奖项。这也让The H Collective影业看到了其历史意义及艺术潜力，进而将其打造成长篇作品。该片剧本目前正在制作中，计划在上海、波士顿、旧金山等多地取景，计划于2020年完成。