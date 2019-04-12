未映先扑的新版《地狱男爵》负面消息缠身！知情人士向好莱坞媒体爆料了拍摄期间的幕后撕逼大戏，导演的搭档遭开除，权力被制作人架空，双方意见分歧导致男主角拒绝多次重拍，暴走离开片场......





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马歇尔与麦卡迪合作过“权游”著名的“黑水大战” 列文的律师向TheWrap表示实情并非如此，他在邮件中回应道：“我的客户不会评论为何萨姆·麦卡迪被开除的问题，因为这是一件私事，请留意这是一个团队决定，不存在列文先生想向尼尔·马歇尔释放任何‘信息’”，邮件同时指责这是马歇尔导演的一出戏：“整个故事是马歇尔先生构造的单方面小道新闻，试图污蔑《地狱男爵》与我的客户”。导演马歇尔，以及制片人戈登均拒绝对此进行评论。





《地狱男爵》自从开拍，导演与制作人的斗争便愈演愈烈。三位不愿透露姓名的剧组内部人士告诉媒体，列文经常当着整个剧组的面干涉马歇尔工作。马歇尔试图指导演员排演的时候，列文会向演员发布完全不同的指令。





但列文的律师邮件反驳道：“事实上，列文先生当时会在排练之后跟马歇尔交谈，与他讨论问题。”









对此，列文的律师回应说：“我的客户记得这种事从未发生过。恰恰相反，大卫·哈伯在影片拍摄期间付出的比剧组要求的更多。”









两位主演被指参与剧本重写 列文方面对此的回应是：“拍摄期间，剧本中仅有几个场景被重写过，大卫·哈伯和伊恩·麦柯肖恩根本没有参与过任何的剧本重写工作。拍摄一部电影的过程中，需要重写剧本的特定场景，这在娱乐产业里是很常见的事情，导演、演员、编剧、制作人都可能参与其中。”





有一位爆料者指出，他们为电影中一颗虚拟大树的设计概念争执了很久。这棵树在剧中地位重要，马歇尔希望它外形写实，不要对称。但列文推翻了马歇尔的设定，坚持要做一颗形状对称的树。结果后期制作时，马歇尔又把它改成了不对称的样子。当马歇尔完成他的最终剪辑版之后，制作人们又接管重做了。





新《地狱男爵》还能回本吗？ 列文回应称从未向马歇尔许诺过最终剪辑权，而“树的设计，与电影里成百上千的设计元素一样，都是一个耗费精力的设计，进化的过程”。





《地狱男爵》的制作方狮门影业、主演大卫·哈伯、伊恩·麦柯肖恩、被开除的摄影师萨姆·麦卡迪均拒绝对上述争议进行评论。



