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星爷华仔背后,是他们用声音演戏

资深配音员出山！揭秘港片配音往事

2019-04-13 08:45:36 来源：Mtime时光网

引言

梁朝伟“铁粉”姚晨　

他不是我印象中那个声音啊

徐锦江叶子楣的床戏

7个女配音员一起“喘”完的

花无百日红

不知道什么时候就衰败了

所谓港片的“没落”

完全可以换一种方式理解

策划/制作：Mtime时光网
叶清谈到关键词——融合，“所谓港片的没落，完全可以换一种方式理解，即香港所有的电影人才都在发光发热，并且有了更大舞台。”正如没有谁的命运能够脱离时代独立存在，对港片、对配音都如此。


　　时光网特稿  TVB国语组配音演员祁岩，虽然不抽烟，但是检查身体时却被告知肺部有钙化点，原来是在录音室长期吸二手烟所致。80年代整天奔波在香港片场的他，也并不知道，他的声音才是姚晨心目中的“梁朝伟”。

　　如果《反贪风暴4》的配音导演晏晓陶没有说，恐怕当年脸红心跳看《玉蒲团》的男孩们，永远不会知道叶子楣徐锦江做爱的呻吟声背后有多“搞”，这场戏是7个女配音员一起“喘”完的。

　　网红歌曲《卡路里》有一句歌词：每天起床第一句，先给自己打个气。对早期港片配音员来说，则是每天早上问自己，今天我要去哪里？因为只有开工，才有饭吃。

　　TVB首席配音师张艺是来内地上电视节目后才知道，他配的《寻秦记》《无间道》等作品在影迷心中是怎样神级的存在，“但是对我们来说，配完之后就忘了，只是一个工作。”

叶清参加内地电视节目，他是《无间道》中刘德华的配音

叶清作品视频

　　为《花样年华》《2046》配音的叶清还记得，有一年《大话西游》《花旗少林》《大三元》三部片撞档，配音演员们早上9点到晚上6点配《大话西游》，晚上7点到凌晨3点配《花旗少林》，凌晨3点钟再鏖战到第二天早上9点配《大三元》，连轴转了几天才把电影配完。

　　梁朝伟、刘德华周星驰郭富城张曼玉的背后，是这些配音演员用声音在演戏。而在港星还未大规模造访内地的年代，小伙伴们的童年记忆几乎都来自“国语配音”。

TVB时期的祁岩

　　在港台影视剧盛行的80年代，电视剧一集45分钟，祁岩和同行们配一遍只要2小时，一天5集是基本工作量；一部电影则在4个工作日完成，即4个8小时。“如果谁老NG，连他自己都不好意思，基本上就没得捞了”。

　　接受时光网专访的这些配音演员们，想起那时“昏天黑地”的日子，既搞笑、又辛酸。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 港片 配音 无间道 甜蜜蜜 花样年华 2046 梁祝 玉蒲团 飞鹰计划 无双 鸿门宴

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