叶清谈到关键词——融合，“所谓港片的没落，完全可以换一种方式理解，即香港所有的电影人才都在发光发热，并且有了更大舞台。”正如没有谁的命运能够脱离时代独立存在，对港片、对配音都如此。















网红歌曲《卡路里》有一句歌词：每天起床第一句，先给自己打个气。对早期港片配音员来说，则是每天早上问自己，今天我要去哪里？因为只有开工，才有饭吃。









叶清参加内地电视节目，他是《无间道》中刘德华的配音













TVB时期的祁岩





在港台影视剧盛行的80年代，电视剧一集45分钟，祁岩和同行们配一遍只要2小时，一天5集是基本工作量；一部电影则在4个工作日完成，即4个8小时。“如果谁老NG，连他自己都不好意思，基本上就没得捞了”。





接受时光网专访的这些配音演员们，想起那时“昏天黑地”的日子，既搞笑、又辛酸。