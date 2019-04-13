时光网特稿
TVB国语组配音演员祁岩，虽然不抽烟，但是检查身体时却被告知肺部有钙化点，原来是在录音室长期吸二手烟所致。80年代整天奔波在香港片场的他，也并不知道，他的声音才是姚晨
心目中的“梁朝伟
”。
如果《反贪风暴4》
的配音导演晏晓陶没有说，恐怕当年脸红心跳看《玉蒲团》的男孩们，永远不会知道叶子楣
和徐锦江
做爱的呻吟声背后有多“搞”，这场戏是7个女配音员一起“喘”完的。
网红歌曲《卡路里》有一句歌词：每天起床第一句，先给自己打个气。对早期港片配音员来说，则是每天早上问自己，今天我要去哪里？因为只有开工，才有饭吃。
TVB首席配音师张艺
是来内地上电视节目后才知道，他配的《寻秦记》
、《无间道》
等作品在影迷心中是怎样神级的存在，“但是对我们来说，配完之后就忘了，只是一个工作。”
叶清参加内地电视节目，他是《无间道》中刘德华的配音
梁朝伟、刘德华
、周星驰
、郭富城
、张曼玉
的背后，是这些配音演员用声音在演戏。而在港星还未大规模造访内地的年代，小伙伴们的童年记忆几乎都来自“国语配音”。
在港台影视剧盛行的80年代，电视剧一集45分钟，祁岩和同行们配一遍只要2小时，一天5集是基本工作量；一部电影则在4个工作日完成，即4个8小时。“如果谁老NG，连他自己都不好意思，基本上就没得捞了”。
接受时光网专访的这些配音演员们，想起那时“昏天黑地”的日子，既搞笑、又辛酸。