中国内地这边大家抢票抢得不亦乐乎，美利坚人民的日子也是蛮有趣——eBay上美国《复联4》的午夜场票价，被炒到了令人难以置信的好几万人民币一张，而且真的有人成交。







时光网讯





在天朝，我们有“复联4”创下中国影史预售最快破亿记录的新闻，有许多影院的午夜场平均票价也都超过了200元。而在美国，已经买好首映当天电影票的人们也在摩拳擦掌——不是等着看电影，而是等着像黄牛一样把票高价卖出去。







标价2万5卖2张，你可以砍价，最低砍到1万5买2张，就是5万人民币1张





在eBay网站上，有个卖家挂出了2张“复联4”的票，标价2张一共25000美元，没数错，是2万5千美元，折合成人民币就是16万+。该卖家标注的给这两张票的最低价格，是2张一共15000美元（10万人民币），这个标价就是“少于5万1张不卖”的意思，我简直敬他是条汉子。





目前在eBay上，挂出来票价最低的午夜场票，是750美元（5000人民币）5张，就是1千1张呗，而且还只能在伊利诺伊州用，不让跨省。有一张纽约的3D电影票出价7500美元（5万人民币），虽然还没人竞标。有人在纽约的2张电影票成交了，价格是接近5000美元（3.3万人民币）2张，还有人花了差不多1万刀（6万+人民币）买了2张，也在纽约。







9199美元（6.2万人民币）2张的票，1张3万多，已售





好几万人民币一张的电影票，是能坐美队腿上看，还是寡姐来现场演给你看呢？美国人挺有钱啊。





我觉得吧，2个人要有10万人民币，买什么美国黄牛电影票啊，直接飞来中国玩儿一圈，还能在北京爬爬长城，去西安看看兵马俑（别掰手指头），跟成都撸撸熊猫，关键是中国内地还比北美早开画2天。早2天在instagram或者twitter上给家乡的小婊砸们剧透，是不是美滋滋！











