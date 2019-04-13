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吴京主演《攀登者》4月下旬杀青献礼国庆

上海市电影工作座谈会举行 曝新片动态

2019-04-13 15:06:43 来源：Mtime时光网

《攀登者》将于4月下旬于西藏杀青，国庆上映，向新中国成立70周年献礼。


　　时光网讯  据《新民晚报》报道，昨天下午，上海市电影工作座谈会举行，吴京《攀登者》王家卫《繁花》等多部电影曝光最新动态。

　　上海电影集团最近正全力以赴拍摄《攀登者》，努力反映中国人民不畏艰险、勇攀高峰的精神，电影将于4月下旬于西藏杀青，国庆上映，向新中国成立70周年献礼。


　　李仁港执导的电影《攀登者》讲述1960年中国登山队成员王富洲、贡布（藏族）、屈银华三人完成中国人首次登顶珠峰的故事，有吴京、成龙章子怡张译井柏然何琳、拉旺罗布和曲尼次仁出演，不久前也曝出胡歌加盟出演的消息。

　　据介绍，上影未来3年将结合重大历史节点，积极推动一批重点影片的创作生产，讲好中国故事。

王家卫日前参加香港电影编剧家协会春茗，
透露今年底或明年初将开拍《繁花》，
是《花样年华》《2046》后的第三部曲，已筹备4年。

　　在弘扬红色文化方面，将启动讲述翻译《共产党宣言》第一人陈望道故事的电影创作，筹备推出《上海：1921》等；在展示海派文化方面，将推出表现二战期间上海城市拯救犹太难民故事的电影《魔咒钢琴》，表现当代上海市民生活和风情的电影《繁花》等；在体现江南文化方面，将推出表现民国古镇生活和人物命运变迁的电影《北雁南飞》等。

　　去年，有一部上海出品的现实主义题材电影大卖，《我不是药神》不仅在暑期档获得了31亿元的票房佳绩，更赢得全国观众的感动和口碑。

　　“过分强调创作者个体会流失观众，而过分强调市场会流失影片的精品度。”青年导演文牧野在发言中恳切表示，商业外壳和艺术内核比例，迫使他在剧本阶段经历了好几次的推翻和改稿，“比如说，喜剧和悲剧的拿捏，这部片子是一个具有喜剧风格的严肃题材，不能把它做成一个很作、很狂暴的喜剧，幽默感的‘度’一定要拿捏好。剧本完成后，我找了一些喜剧演员来围读，进行了调整和删减，将喜剧点控制在了一个温和的范围内。”

　　同时，导演严控了表演的节奏，幕前幕后的主创及工作人员剧本围读加起来有20次，这种围读大大地提高了表演的精准度。从成片来看，《我不是药神》是一部以故事和表演为核心的现实题材电影。文牧野骄傲道：“它所呈现出的娱乐性没有让观众失望，而社会性和灵魂性则是令观众惊讶的结果。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 吴京 攀登者
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