《攀登者》将于4月下旬于西藏杀青，国庆上映，向新中国成立70周年献礼。









上海电影集团最近正全力以赴拍摄《攀登者》，努力反映中国人民不畏艰险、勇攀高峰的精神，电影将于4月下旬于西藏杀青，国庆上映，向新中国成立70周年献礼。













据介绍，上影未来3年将结合重大历史节点，积极推动一批重点影片的创作生产，讲好中国故事。





王家卫日前参加香港电影编剧家协会春茗， 透露今年底或明年初将开拍《繁花》， 是《花样年华》《2046》后的第三部曲，已筹备4年。



在弘扬红色文化方面，将启动讲述翻译《共产党宣言》第一人陈望道故事的电影创作，筹备推出《上海：1921》等；在展示海派文化方面，将推出表现二战期间上海城市拯救犹太难民故事的电影《魔咒钢琴》，表现当代上海市民生活和风情的电影《繁花》等；在体现江南文化方面，将推出表现民国古镇生活和人物命运变迁的电影《北雁南飞》等。









“过分强调创作者个体会流失观众，而过分强调市场会流失影片的精品度。”青年导演文牧野在发言中恳切表示，商业外壳和艺术内核比例，迫使他在剧本阶段经历了好几次的推翻和改稿，“比如说，喜剧和悲剧的拿捏，这部片子是一个具有喜剧风格的严肃题材，不能把它做成一个很作、很狂暴的喜剧，幽默感的‘度’一定要拿捏好。剧本完成后，我找了一些喜剧演员来围读，进行了调整和删减，将喜剧点控制在了一个温和的范围内。”





同时，导演严控了表演的节奏，幕前幕后的主创及工作人员剧本围读加起来有20次，这种围读大大地提高了表演的精准度。从成片来看，《我不是药神》是一部以故事和表演为核心的现实题材电影。文牧野骄傲道：“它所呈现出的娱乐性没有让观众失望，而社会性和灵魂性则是令观众惊讶的结果。”