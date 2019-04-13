网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《HELLO北京》聚焦“洋北漂追中国梦”

新晋入围北京电影节纪录单元4.19公映

2019-04-13 15:33:10 来源：Mtime时光网

新晋入围第九届北京国际电影节纪录单元的纪录电影《Hello 北京》首映，电影将于4.19全国上映。


　　时光网讯  新晋入围第九届北京国际电影节纪录单元的纪录电影《Hello 北京》，日前举行了首映及外国友人专场观影活动。导演万剑英、出品人、制片人毛成胜携主演何瑞玛出席现场活动。著名书法家景舜逸也来到现场为首映礼助阵，并赠送墨宝“天道酬诚”，祝贺电影4月19日全国上映。

主创发言
赠送墨宝

　　《HELLO 北京》是由优尼影视历时三年，遴选近百位外国人士精心打造的一部“洋北漂追中国梦”的纪录电影。它真实的记录了来自德国的音乐家老锣，来自英国的创业者江森海、韩杰，还有来自巴基斯坦的银行家哈希博、留学生何瑞玛在中国当“洋北漂”的故事。

　　首映礼上，导演万剑英分享了拍摄这部电影的创作初衷以及台前幕后。制片人毛成胜则表达了对拍摄这部电影的初衷：为漂泊者铭志。并直言选择并不商业的纪录片，承受了极大压力，但如果能用真诚的影像换来大家的感同身受，所有的坚持与付出也就值了。





　　首映礼后，举办方还专门组织了“外国友人”专场观影，几十位来自世界各地的外国朋友与中国观众一起第一时间观看了电影，映后互动环节，大家积极表达自己的“北漂”感受，并向导演和制片人提出各种啼笑皆非的“歪果仁”专属问题。

　　除了将于4月19日全国院线公映，同时《hello北京》也与搜狐视频达成独家合作，将于5月10日独家登录搜狐视频网络平台播出。

   编辑：hello王小羊

关键词： HELLO北京 纪录片
关注时光网微信

相关电影/影人

Hello 北京

Hello 北京 (2019)

0.0

导演：万剑英

主演：老锣 哈希博

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

“复联4”发布会为“死去”的超英留空位

终结篇视效全部完成 怕说错话演员们超谨慎

11
在长达一小时的新闻发布会上，《复仇者联盟4》的大部分..
2

2018年好莱坞最赚钱的大片很容易猜到

最赔钱的竟是彼得杰克逊监制的科幻大片

15
电影投资和其他生意一样，有赚也有赔，巨无霸迪士尼也不..
3

美队C位！11"响指幸存者"合体宣传《复联4》

导演确认：斯坦李将客串，出现方式意想不到

20
《复仇者联盟4：终局之战》的全球宣传活动正式在洛杉矶..
4

火爆！《复联4》开启内地预售，你抢到了吗？

4小时票房超"复联3"一周 午夜场售罄票价炒高

《复联4》内地预售开启不到4小时，累计票房火速突破3500..
5

发哥阿Sa站C位！香港金像奖特刊写真出炉

十位"准影帝后"齐聚 风格简约更显气质

12
香港电影金像奖特刊曝光封面设计，周润发与阿Sa蔡卓妍分..

查看更多