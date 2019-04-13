新晋入围第九届北京国际电影节纪录单元的纪录电影《Hello 北京》首映，电影将于4.19全国上映。











主创发言 赠送墨宝





《HELLO 北京》是由优尼影视历时三年，遴选近百位外国人士精心打造的一部“洋北漂追中国梦”的纪录电影。它真实的记录了来自德国的音乐家老锣，来自英国的创业者江森海、韩杰，还有来自巴基斯坦的银行家哈希博、留学生何瑞玛在中国当“洋北漂”的故事。





首映礼上，导演万剑英分享了拍摄这部电影的创作初衷以及台前幕后。制片人毛成胜则表达了对拍摄这部电影的初衷：为漂泊者铭志。并直言选择并不商业的纪录片，承受了极大压力，但如果能用真诚的影像换来大家的感同身受，所有的坚持与付出也就值了。

















首映礼后，举办方还专门组织了“外国友人”专场观影，几十位来自世界各地的外国朋友与中国观众一起第一时间观看了电影，映后互动环节，大家积极表达自己的“北漂”感受，并向导演和制片人提出各种啼笑皆非的“歪果仁”专属问题。





除了将于4月19日全国院线公映，同时《hello北京》也与搜狐视频达成独家合作，将于5月10日独家登录搜狐视频网络平台播出。