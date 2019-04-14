——龙焰喷，黄金灌，猪拱砍头一窝端——

S01E06 韦赛里斯·坦格利安











韦赛里斯身为“疯王”伊里斯·塔格利安的第二个儿子，与自己爹的疯狂程度可以说是一脉相乘。在把妹妹龙妈卖给马王之后，他发现多斯拉克民族更听从丹妮莉丝的指令，而不是自己的，并且对于卡奥卓戈迟迟不发兵感到愤怒，用剑威胁要剖出妹妹肚子里的胎儿。他因此惹恼了马王，后者把腰上的金腰带解下来在火中熔化，浇在韦赛里斯头上，“给国王戴的王冠”。





S01E07 罗伯特·拜拉席恩











在奈德·斯坦克发现瑟曦的三个孩子，都是她与詹姆乱伦所生的私生子之后，为了灭口，瑟曦指使自己的表弟蓝塞尔·兰尼斯特在罗伯特打猎时不停灌他喝酒，最后在打猎途中，醉醺醺的国王被一头没射中的野猪拱死——猪撞树上了，他撞猪上了。





S01E09 奈德·斯坦克











罗伯特·拜拉席恩死后，多方史塔克家族的支持者试图劝奈德用兵起义，将私生子乔佛里·拜拉席恩拉下王位，均遭到重视荣誉的奈德拒绝。在被小指头算计关进地牢后，为了保住女儿们的性命，奈德公开“承认”乔佛里是合法国王，自己犯了叛国罪，却依然被乔佛里当众判砍头，由刽子手伊林·佩恩砍下他的头，插在杆子上示众。





你以为最后一刻一定会有人来劫法场救下奈德？不，从这一刻开始，《权游》告诉观众们，没有谁是这个剧的绝对主角。





S01E10 “马王”卡奥·卓戈











在多斯拉克族屠了一个村落后，丹妮莉丝对于俘虏们的处理方式让马王的族人不满，其中一位在挑战的过程中砍伤了马王左胸。一位被丹妮莉丝救下的俘虏“羊女”弥丽·马兹·笃尔自告奋勇要拯救马王，他的伤口却最终恶化到无法挽回。





丹妮莉丝答应了羊女“一命换一命”的血魔法，失去了肚中的孩子，虽拯救了卡奥·卓戈的性命，后者却也像被摄魂怪吸了魂魄一样，变成除了一口气什么都没有的植物人。为了结束心爱的丈夫长此以往的痛苦，丹妮莉丝亲手用枕头闷死了他，给了他解脱。

S02E05 蓝礼·拜拉希恩











信奉“光之王”的斯坦尼斯·拜拉希恩与“红袍女”结合，后者生出了一个“影子”，而这个斯坦尼斯形状的影子，在“美人布蕾妮”为蓝礼脱盔甲时，一剑捅死了他。这种死法说出去谁会信，还好凯特在现场作为目击人，证明了布蕾妮的清白，虽然对于蓝礼的部下来说，这于事无补。

S03E09 “少狼主”罗柏·史塔克，凯特琳·徒利









这就是大名鼎鼎的“血色婚礼”了，堪称“权游”七季中最惨烈的一场戏，没有之一。罗柏本来答应迎娶奔流城瓦德·佛雷的女儿，后来由于看上了战地小护士泰丽莎，北境之王毁了婚，改让自己的舅舅艾德慕·徒利娶佛雷家的女儿。











在舅舅的婚礼上，记仇的瓦德·佛雷联合“剥皮”家的卢斯·波顿，在兰尼斯特家族的授意下，割断了罗柏和母亲凯特琳的喉咙。《卡斯特梅的雨季》歌声中，凯特琳的哀嚎和罗柏茫然又空洞的眼神，让人难以忘怀。丧心病狂的是，敌人们还杀了罗柏的冰原狼灰风，并把狼头缝在砍了头的罗柏尸体上。

S04E02 乔佛里·拜拉希恩











前有“血色婚礼”，后有本集的“紫色婚礼”，惊悚程度毫不逊色。在喝下“小恶魔”倒的一杯酒后，正在和“高庭小玫瑰”玛格丽·提利尔举办婚礼的乔佛里国王，口吐白沫脸色发青，死在了生父詹姆和母亲瑟曦的怀里。幕后凶手到底是谁？倒酒的提利昂？匆匆逃走的珊莎？新婚妻子玛格丽？





答案在多年后揭晓，“老玫瑰”奥莲娜·提利尔为了杀掉变态的乔佛里嫁祸于人，用毒药“扼死者”杀掉了年轻的国王，反正孙女玛格丽无论如何都会当上皇后的。至此，红袍女梅姨已经用吸了“大牛”詹德利血的水蛭，除掉两位斯坦尼斯的敌人了。





S04E07 莱莎·徒利











小指头把珊莎带到了艾林谷，和她的姑妈莱莎相聚。当已经与小指头订婚的莱莎，撞见他亲吻了珊莎之后，出离愤怒的她要杀了珊莎。而此时，把“背叛”两个字写得最淋漓尽致的小指头，把莱莎从鹰巢城的“月门”推了下去，让她摔死，还在她死之前告诉她，“我一生只爱过一个女人，就是你姐姐凯特”，这是杀人还要诛心呐。





S04E08 “红毒蛇”奥柏伦·马泰尔











“红毒蛇”亲王可能是出场时间最短之内，就会被观众爱上的一个角色了，然而死于话多的并不只是反派。提利昂被瑟曦指控杀了乔佛里后，要求比武审判，瑟曦的代理骑士是让人闻风丧胆的“魔山”，而提利昂的则是自告奋勇要为姐姐伊莉亚，向兰尼斯特一家报仇的奥伯伦·马泰尔。





红毒蛇打斗的身姿让人赏心悦目，本已把魔山用长枪插倒在地，但由于复仇心切，被后者反败为胜，用双手活生生捏碎了亲王的头颅。当然了，这个梗“亲王”的演员佩德罗·帕斯卡非常喜欢，经常在各种场合自捏双眼，演绎当年自己被“反杀”的这一经典场景，不仅不凶残，还有些欢乐。





S04E09 “火吻”耶哥蕊特











说起火吻和囧雪这对CP也是让人唏嘘，当包括耶哥蕊特在内的野人进攻黑城堡时，她虽然叫嚣着“雪诺必须由我来杀”，却在真正见到爱人时，没有立即射出手中的箭。而此时，被野人屠了全家的小男孩奥利一箭穿心射死了耶哥蕊特，她直到死也没见过真正的城堡。





耶哥蕊特死之前，又一次说出了全剧对于雪诺最让人印象深刻的那句评价，“你什么都不懂，琼恩·雪诺”。不过好消息是，在现实生活中，饰演这对情侣的基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利从戏内走到戏外，已经结婚啦。而萝斯可是货真价实的在苏格兰有自己的城堡！！





S04E10 泰温·莱尼斯特











第四季真是没少死人，被詹姆偷偷救出的小恶魔，溜进父亲房间，却发现自己深爱的雪伊爬上了泰温的床。含泪杀死背叛了自己的雪伊后，提利昂拿着十字弩去对峙正在上厕所的父亲，在泰温一而再再而三地说出“妓女”这个最能触碰提利昂痛点的词后，毫不犹豫用弩射死了父亲，连射两箭，干净利索——兰尼斯特拉出来的都是金子，厕所也算是本剧最奇特的死亡地点了。

S05E09 席琳公主











席琳·拜拉希恩可能是在“权游”中惨死的重要角色中，年纪最小、且最让人不可理喻的一位。前文提到，梅丽珊卓用水蛭“诅咒”了两位斯坦尼斯敌人的死亡，这一回为了扳倒“剥皮”波顿家族，她的献祭对象，选择了与罗伯特·拜拉希恩有着共同血脉的席琳公主——斯坦尼斯的女儿。亲眼看着女儿被绑起来活活烧死，听着小女孩的惨叫声，受不了的母亲之后选择上吊自杀，也让本剧的惨烈新上了一个台阶。





S05E10 斯坦尼斯·拜拉希恩











上一集刚刚献祭了女儿，这一集却迎来了妻子自杀和红袍女“出逃”的消息，自家的拜拉希恩军队在面对波顿家族大军时也一败涂地，这也许是报应吧。终结他性命的是美人布蕾妮，她终于为心爱的蓝礼报了仇。





S05E10 弥赛拉·拜拉希恩











小姑娘没出场多久，但在“权力的游戏”中却彻底成为了炮灰。由于要报复兰尼斯特家的魔山杀害了自己的情人红毒蛇，艾拉莉亚·沙德在送弥赛拉回君临城之前，临别时在她嘴唇上留下了致命一吻。正当詹姆与弥赛拉父女相认之时，弥赛拉身中“漫长的告别”这种毒药，药性发作，死在了父亲怀里。





S05E10 琼恩·雪诺











由于想要联合野人共同抵抗异鬼的袭击，雪诺让野人们住进了黑城堡，这一举动却得罪了包括前任守夜人总司令艾里沙·索恩，和全家被野人屠光的小男孩奥利等人。奥利引诱雪诺来到一块写着“叛徒”的牌子前，与索恩一人一刀捅死了他，嘴里还念着“为了守夜人”。





雪诺当时的“死”堪称教科书级别的营销，基特·哈灵顿与剧集创作人在各种访谈钟都宣称囧雪“死得透透的”，不过身为雷加·塔格利安和莱安娜·史塔克“冰与火”结合的儿子，他一定会复活啦。

S06E01 道朗亲王











权游拍到后面，马丁的原著还没写完，已经赶不上电视剧拍摄的进度了，老爷子本人的参与也越来越少。比如说在原著中老谋深算的道朗·马泰尔，在剧中直接被红毒蛇的情妇艾拉莉亚，以及她和红毒蛇的女儿沙蛇帮干掉了，可能是不打算再演道朗这条线的剧情了吧。





S06E02 “老剥皮”卢斯·波顿











“老剥皮”卢斯·波顿和新娶的合法胖妻子生了小儿子，明明早就“扶正”了自己的私生子拉姆斯·波顿，还特意安慰他“我虽然有了小儿子，你才是我的头生子”。哪知心狠这种事情是会继承的，父亲的安慰之词，依然换来了小剥皮的无情一刀，继母和同父异母的新生儿弟弟也都活活喂了狗。不过这也就是在剧里，换做书中的老剥皮，拉姆斯哪儿能碰得到他一分一毫？





S06E02 巴伦·葛雷乔伊











“鸦眼”攸伦·葛雷乔伊可以啊，出场第一件事儿就是杀了自己哥哥，把他从桥上推了下去，别的什么都还没干呢。这真是应证了很早以前出现的一句话——国王们会像苍蝇一样接连死去。





S06E05 Hodor











不得不说，Hodor这个人物塑造得太绝了，这么多季以来，你一直以为他是个只会念叨“Hodor”一个词的高大傻子。没想到的是在布兰的“穿越”视野中，他看到了Hodor小时也是一位能说会打的正常孩子，真名叫威里斯。





然而布兰在穿越这一场景时，真实生活中的他正在面临异鬼的攻击，而同行的梅拉·黎德等人拼命让Hodor“堵住门”（Hold the door），这句话被少年威里斯听到，让他从此失去心智，变成了只会说“Hodor”一个词的“傻子”。





S06E09 瑞肯·史塔克











与布兰分开了好几季才终于重新露面、连演员都长大了不少的“核桃大帝”瑞肯，好不容易与哥哥团聚，却毫无意义地惨死在“私生子大战”中。丧心病狂的拉姆斯放走了瑞肯，却在他跑向囧雪的过程中，不紧不慢一箭一箭射死了他。





S06E09 “小剥皮” 拉姆斯·波顿











在“私生子”大战中输掉的“小剥皮”（且不琢磨小指头带来的鹰巢城援兵是如何瞬移，前来救场的吧），被珊莎和雪诺俘虏后，珊莎为他精心挑选了最适合他的死法——让他被自己亲手养的7天没喂的狗吃掉，也终于为他年纪轻轻却作恶多端的一生，画下了一个血腥的句号。





S06E10 “小玫瑰”玛格丽· 提利尔，“百花骑士”洛拉斯·提利尔等人











这一集可以堪称“团灭”，瑟曦珍藏的野火罐们派上了用场，包括“小玫瑰”玛格丽·提利尔，“百花骑士”洛拉斯·提利尔与蓝塞尔·兰尼斯特（现在是蓝塞尔兄弟），以及“大麻雀”等在内的一干人等，全部在贝勒大教堂的野火中烧得连灰都不剩，派席尔大学士也被清算掉了。





但与“血色婚礼”不同的是，这一集总给人一种编剧懒得编了，人物太多也不想再编下去了的感觉——来不及了，快滚下车吧！那这些写不完的故事支线怎么办呢？让这些角色通通领便当就好了。但有一说一，这一段戏的配乐极为精彩，这在权游后期是不多见的。





S06E10 托曼·拜拉希恩











远远看到贝勒大圣堂被母亲的野火烧成灰，心爱的妻子“小玫瑰”尸骨未存，心灰意冷的托曼大帝选择了跳楼自杀，义无反顾、直直落地。瑟曦下的毒，终于反噬到了自己身上。这也应证了瑟曦小时听到的预言，“你会有三个孩子，他们将以黄金为宝冠，也将以黄金为裹尸布。”





S06E10 瓦德·佛雷











这一集的疯狂死人还没有结束，当终于师出有名，离开布拉佛斯回到维斯特洛的艾莉亚·史塔克，揭下自己的“脸皮”露出真面目时，她划开瓦德·佛雷喉咙的深深一刀，也总算是为惨死的母亲和哥哥罗柏报了仇。

S07E03 “老玫瑰”奥莲娜·提利尔











这一季的所有战争场面都开始变得敷衍，往常恨不得铺垫整整一季的一场大战，到了第七季中，变成了一集里面就打好几场，第三集尤为明显。詹姆带着兰尼斯特家族攻下了高庭，让“老玫瑰”喝下毒药，给了她个速死。奥莲娜却在临死前告诉了詹姆多年之前“紫色婚礼”的真相——“告诉瑟曦，我希望她知道乔佛里是我杀的”。





想来不禁唏嘘，假如当年乔佛里没有在自己的婚礼上被毒死，瑟曦不会恨透了小恶魔，比武审判不举行红毒蛇就不会死，小恶魔不会被判死刑因此杀掉自己的父亲，还说什么呢，一切都是命运吧。





S07E07 “小指头”培提尔·贝里席











一生都在挑事的小指头，最终栽在了想要离间珊莎和艾莉亚的企图上。当他当着狼家三兄妹的面满嘴扯谎，公然否认是自己导致了他们父亲的死亡时，布兰毫无表情地说出小指头在背叛奈德时所说过的原话，他那小小年纪却一副漠然的开挂脸，真是让人看得又解气又想笑。诡辩失败后，小指头被二丫一剑割了喉，用的就是当年挑起狼家和狮家矛盾的那把匕首。