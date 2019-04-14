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"权游"服装道具布景展北爱尔兰开幕

"布兰"去捧场:演了快10年 我人生才刚开始

2019-04-14 17:37:38 来源：Mtime时光网

HBO《权力的游戏》主题展近日在北爱尔兰的贝尔法斯特开启，“布兰”、“洋葱骑士”等剧中演员来到开幕仪式现场，让人仿佛回到了剧中的世界。


　　时光网讯　贝尔法斯特的天是晴朗的天，北爱尔兰的人民好喜欢。

　　位于爱尔兰岛东北角的贝尔法斯特，是眼下世界上最火的美剧——《权力的游戏》中许多场景的拍摄地。这部HBO出品的传奇美剧第八季大结局，也将于四月登陆鼎级剧场，与中国的剧迷们见面。该剧的特别道具与服装展，于4月11日-9月1日期间，在贝尔法斯特的泰坦尼克展览中心举办。时光网记者受该剧在中国的正版提供方鼎级剧场之邀来到现场，看到种种熟悉的剧中场景，超级激动！

史塔克墓穴

　　在这一由HBO授权的最大《权力的游戏》主题展上，曾五获艾美奖的剧中全七季服装、道具、武器以及各式装备等，都将与“权游”的真爱粉们见面。另外，只有贝尔法斯特站才有的“临冬城-史塔克家族墓穴”也将亮相！除此之外，剧迷们还能身临其境般地参与到“权游”游戏体验中去。《权力的游戏》中各大家族的不同细节，值得仔细发掘哦！

　　在剧中饰演“布兰”的艾萨克·赫普斯戴德-怀特，“洋葱骑士”的利亚姆·坎宁安与饰演“马林·特兰”的伊恩·比蒂这三位卡司，均来到了活动的开幕式现场。

　　作为目前狼家为数不多的男丁之一，布兰·史塔克在最终季中的命运，牵动着无数剧迷们的心。和剧中那个一脸贤者模式的开挂“三眼乌鸦”恰好相反，刚刚过完20岁生日的艾萨克阳光、活泼、开朗，一眼看上去就是个高高帅帅的大男孩。自11岁就开始加入“权游”剧组的他表示，“我在演‘权游’之前也没演过别的，不像有的人本身就是演员，演这个剧只是一份超级棒的工作而已。

第一季中的布兰真的是神颜！

　　我不一样，我根本都不记得演‘权游’之前的日子了。”……（毕竟开播时才12岁）“出演‘权游’就是我生活的全部。我以为我已经度过了一生，结果发现我的人生才刚刚开始啊！‘权游’完结我就要开始走下坡路了吧！” 艾萨克的话引得现场各路媒体一阵欢笑，而“洋葱骑士”利亚姆更是在一旁，对于艾莎克刚刚开始的人生表示“太羡慕了！”。


左起：“马林·特兰”、“布兰”和“洋葱骑士”

　　在贝尔法斯特拍摄期间，艾萨克结交了不少好友，提起对北爱尔兰的印象，他说他没想到北爱尔兰会这么美，“我看墙上那种宣传旅游的海报，山川、大河、悬崖，什么都有，还以为这么漂亮的地方得是在新西兰之类的，结果发现如此多不同的景色，都集中在北爱尔兰这么小的一片区域上，离市中心就20分钟，简直太不可思议了。”

第八季 中文预告片

　　对于即将开幕的“权游”展，艾萨克觉得，剧中如此丰富的海量细节，如果只有演员和幕后团队才能看到，实在是太可惜了，必须要和粉丝们分享！他对于仅在贝尔法斯特站展出的“史塔克家族墓穴”进行了强势安利，“在里面可以看到我们（狼家）死去的祖先哦！我跟你讲，在现实生活中真真实实去看一次，绝对比在电视屏幕上看爽多了，不管你的片源有多清晰。”

　　来自爱尔兰都柏林的利亚姆·坎宁安，回到贝尔法斯特简直就是回到半个家乡。你看到他在剧中所饰的“洋葱骑士”戴佛斯·席渥斯，会觉得这个角色真诚忠实，坦然勇敢。用利亚姆自己的话来说，“这个角色更像是站在观众视角上，代表着《权力的游戏》的纷杂世界中，最‘正常’的那些想法。”

　　然而你可能想象不到，利亚姆年轻的时候是个电工，20多岁才开始踏入演艺事业，比艾萨克现在的年纪都要大！他说自己在演《权力的游戏》之前老演坏人，“毕竟我这个脸吧，长相在这儿呢，出演《权力的游戏》真的是一件改变我人生的事情，希望将来能把这个履历写在墓志铭上吧！”



　　提起在贝尔法斯特的拍摄经历，利亚姆表示在北爱尔兰根本没待够！能重新回到这里，看到仿佛让自己回归剧组了的道具服装展，简直100分地兴奋。从酒店走到会场的路上，一路看到各种宣传海报，他脸上都忍不住微笑。对于“权游”之于北爱尔兰的整体意义，利亚姆也是直言不讳，“改变太多了，你就想想，十年前谁能想到贝尔法斯特会成为蜜月地点啊！”


是他是他就是他，打女人的老行家

　　马林·特兰这个角色，也许你对于他的名字会没那么熟悉，但举出他在剧中的种种“事迹”，你一定不会陌生——作为二丫“杀人”名单上名列前茅的名字，被乔佛里下令抽珊莎嘴巴的是他，杀死二丫“舞蹈老师”的是他，在乔佛里生日上灌“弄臣”唐托斯酒的是他，指控小恶魔杀掉乔佛里的也有他，第五季最后在妓院娈童时被已经学会了“变脸”的二丫虐杀的还是他。

采访就在这儿进行的

　　如果说“权游”中没有真正的善（奈德：？？），那么马林·特兰代表的恐怕就是绝对的“恶”了。马林·特兰看上去有多么穷凶极恶，饰演这个角色的贝尔法斯特本地演员伊恩·比蒂看上去就有多慈眉善目。主办方精心挑选了伊恩与时光网记者交流的地点——“权游”展的“红堡”厅中，正对着铁王座旁边竖立着的马林·特兰盔甲。看起来阴森森的采访环境，很快被伊恩爽朗的笑声破了冰。

　　他向记者介绍起自己的这套戏服，“我在剧中穿着的就是货真价实的这套盔甲，穿了整整5年啊！每年这套盔甲都会有一点点变化，然后会越来越沉。”伊恩指着身边熟悉的盔甲说，“我后来称了一下，足足有28公斤，简直跟个小孩子一样沉了！而且穿上非常热，特别是在克罗地亚的杜布罗夫尼克拍摄时。”

　　他也告诉记者，虽然盔甲特别沉（“如果是你你可能根本穿不动”），但自己的戏份杀青那天，脱下盔甲还给剧组，告别这个心爱的“权游”大家庭，“还是很心碎，那是我职业生涯最糟糕的一天”。与其他几乎所有本剧的演员一样，伊恩也说参演“权游”，是改变他人生和职业生涯最重要的一件事，“我能成为电视剧历史的一部分，实在是太荣幸了。

　　要知道我们第一季刚刚在马耳他拍摄的时候，根本就不知道这个剧将来会这么火，还以为就是个普通美剧呢。”伊恩还特意cue到中国，说他有一次没事在贝尔法斯特郊区的一个景点散步，突然来了一辆大巴车，下来好多中国游客，其中竟然有人认出了他是谁！简直是惊呆了。

　　《权力的游戏》在中国的热度如此不容小觑，伊恩更是希望有朝一日，“权游”主题展也能开在中国，并表示自己到时候一定要争取来中国宣传！这是他第三次来参加“权游”主题展的开幕活动了，至于本次贝尔法斯特站最与众不同的地方？伊恩除了和艾萨克一样向时光网记者推荐了史塔克穴墓，“你会见到囧雪的妈妈莱安娜·史塔克！”，还重点强调了“红堡”底下的龙头骨，“像一栋房子一样大！


主题展现场的“异鬼”们

　　亲临现场的记者表示，黑暗的布景中，唯一发光的就是龙硕大的蓝色眼睛。亲眼见到它们，走过一个又一个家族的展厅，临冬城的史塔克家、君临城的兰尼斯特家、阳戬城的马泰尔家、高庭的提利尔家、黑城堡的守夜人们、自由贸易城邦的无垢者们；

　　幻想着维斯特洛大陆最鼎盛时的模样，惊叹于伊耿·塔格利安骑着“黑死神”贝勒里恩威风凛凛的造型，以及8年以来观看《权力的游戏》所体验的所有感动、震撼、兴奋、痛苦……这个让人仿佛置身于剧中世界的主题展，确实要比在电视上看到，让人叹为观止一百倍。



　　《权力的游戏》最终季四月即将在中国内地登陆鼎级剧场，敬请期待！微信关注@鼎级剧场官微和微博@鼎级剧场，也能获得更多关于《权力的游戏》最终季最新消息。HBO出品，美剧精品。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 权力的游戏 HBO 美剧 鼎级剧场
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