去年升级为人父的孙红雷，在剧中不仅要出演一位十几岁大男孩的父亲，更是为戏增肥25斤。身为“颜王”的他，之所以屡屡打破“偶像包袱”，是因为“成为父亲后对亲子关系有了全新的体验和思考”。

《带着爸爸去留学》开播发布会 时光网讯 5月14日，电视剧《带着爸爸去留学》举行开播发布会，导演姚晓峰、总制片人张书维等主创悉数出席，孙红雷阔别三年重回小荧幕，携辛芷蕾、曾舜晞、涂松岩、康可人等主演助力。 5月14日，电视剧《带着爸爸去留学》举行开播发布会，导演姚晓峰、总制片人张书维等主创悉数出席，孙红雷阔别三年重回小荧幕，携辛芷蕾、曾舜晞、涂松岩、康可人等主演助力。





去年升级为人父的孙红雷，在新剧中不仅要出演一位十几岁大男孩的父亲，更是为戏增肥25斤。身为“颜王”的他，之所以屡屡打破“偶像包袱”，是因为“成为父亲后对亲子关系有了全新的体验和思考”，而新剧关注和讨论的问题在广大中国父母中存在极大的普遍性。在辩论环节更是代入感十足，直言不排除将来“陪着女儿去留学”。





导演姚晓峰坦言故事取材于自己出国陪读的真实经历，3年打磨剧本，为的是探索“中国式亲子关系”的新出路，表达他对于“为什么要留学”等教育问题、“怎么做父母”、“怎么和青春期孩子相处”等亲子问题的思考。





终极预告 《带着爸爸去留学》讲述的是留学陪读背景下，几个不同类型的家庭里父母和孩子互相陪伴、共同成长的故事。





父母为孩子放弃自己的生活是否值得？孩子早恋要不要向父母坦白？性教育怎么做？面对一个个亲子关系中普遍存在的问题，主创们犀利“互怼”的同时，也难免坦露心迹。父爱爆棚的他表示自己会一直保护好女儿，不会轻易放手，如果女儿将来去留学，自己也可能像剧中“陪着女儿去留学”。孙红雷更现场放话未来女婿：“他一出现我就出现，我一出现他就不见。”











发布会现场，电视剧终极海报也首度曝光。《带着爸爸去留学》即将于5月19日在东方卫视、浙江卫视首播，并同步上线腾讯视频、爱奇艺、优酷。

编辑：hello王小羊