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少女在"权游"片场长大是怎样一种体验？

是落幕?是重启?二丫对未来原来有这么多期待

2019-05-15 21:26:04 来源：Mtime时光网

随着《权力的游戏》走向终局，成熟的麦茜·威廉姆斯回顾了她在这部系列剧中的工作，以及艾莉亚·史塔克如何渐渐成为她自己的一部分。

　　时光网特稿  很难相信，麦茜·威廉姆斯开始在《权力的游戏》中饰演倔强的假小子艾莉亚·史塔克——她职业生涯中的第一个角色时，尚未长成少女。现在，随着这部系列剧迎来最终季，这位22岁的女演员也见证了她所饰演的角色成为粉丝最爱之一。

权游第一季中的艾莉亚

 　　“我刚刚开始电影试镜时，为了给人留下深刻印象，老是穿着妈妈买给我的一套衣服，那套衣服很漂亮。因此，我还记得第一次试镜艾莉亚的事情，那个时候我就是穿着以前常穿的那套衣服。”在近日接受时光网记者采访时，威廉姆斯笑着说。

　　“我当时穿着那套衣服，紧身裤上有个洞。我看了看等候室里的女孩们，感到很寒酸，因为那些小女孩很甜，跟自己的父母坐在一起。我记得当时很小，而且觉得自己不适合那个地方。我当时在想：‘我跟你们穿的不一样，想的事情也不一样，我不觉得我属于你们。’但事实证明，我当时的状态很适合艾莉亚，那就是他们在寻找的东西。

 　　“那应该是我第一次以一个格格不入的小演员的身份，感到融入了某个地方。我要饰演的角色也有些与众不同，没法融入她成长其中的世界。”威廉姆斯若有所思。　

彼时一心想当王后的珊莎

　　“然后，我会和索菲·特纳一起试镜，那一天特别奇怪。那是一次配合试镜，我先后与两位试镜珊莎·史塔克的女演员搭了戏，然后索菲走了进来。我当时不了解具体的流程，我不知道自己在干什么，也不知道制片人想要看见怎样的表演，我只是想我会一直搭戏，尽量乐在其中。”

　　“但是，直到索菲进来之后，我才真正开始享受那个过程。我开始表演场景，跟之前略有不同。我没有接受过演员的训练，完全是依靠本能。索菲真正地激发出了最好的我。那种化学反应也延续到荧幕之外，我想这是为什么我们在现实生活中也是很好的朋友。

第八季中的二丫

　　随着《权力的游戏》结束拍摄，威廉姆斯意识到自己面对着演艺生涯的一次挑战，她不得不离开这部标志性的系列剧，重新出发。威廉姆斯成长期的大部分时间都是在片场度过的，她会不会遗憾自己没有一个更普通的少女期呢？

　　“我不知道如果没有加入这部系列剧，自己会过着怎样的生活。我对其它的事情都不太了解。”她微微耸肩说道。

　　“那种想法确实让我感到好奇——如果没有出名，生活会有什么不同。但我并不感到遗憾。我经历过全世界最美妙的体验之一，从饰演这部系列剧集中，从年少开始的工作经历中，我学到了很多。这在很多方面改变了我的生活，我一点儿也不对此感到遗憾。一路走来，我确实有过很多困难且奇怪的经历，比如在公众的视野下成长，但这些经历无法贬损我生命中最美妙的十年。我非常感激有过这样一次机会。”



　　这个机会——从开拍至今跨度十年——开始于十足的惊讶。“我依然记得刚开始时对每一件事情都感到震惊，”威廉姆斯说。

　　“我记得当时是这样想的：‘看看这巨大的布景，摄影机只能捕捉一部分。’我记得当时对许多细节感到震惊——四处走动，触摸一面墙，在墙上敲一敲，发现墙是中空的假墙。每样事情都是那么的令人难以置信——小鸡到处跑动，真正的马。我被置身其中的虚幻世界的史诗级规模所淹没，感到非常兴奋。”

　　在接下来的几年中，尤其在最终的第八季，艾莉亚的自信既给威廉姆斯带来了挑战，也使她受益良多。“我非常享受在最近几季中饰演艾莉亚的工作，展现她真正地失去了自我认知，在艰难的训练中失去了一部分自我。”

狼家姐妹花

　　威廉姆斯说：“她与珊莎一起回到寒冷之地时，就是那样一种状态。在这一季中，我也试图抓住这一点。但是，她现在开始回想起曾经存在过的人际关系，回想起以前的自己。我想，这使她渐渐找回了一些孩子气。艾莉亚总会说一些尖刻的话，这是我喜欢她的原因之一。我们也看过她在挣扎中失去许多希望，失去许多活力，有时候身陷悲伤和痛苦的泥沼。在这一季中，从她与‘猎狗’的交流到与其他一些人物的关系，饰演她（所有上述情感的混合）依然处在那条孩子气的路线上，因为她现在会回忆过去的生活，意识到其重要性，从中得到许多乐趣。”

　　这种严肃与轻率的混合——正如她为第八季的激烈战斗场景所做的高强度的身体训练——会给离开《权力的游戏》后的威廉姆斯带来许多好处。

　　“我为面前敞开着的不同的门感到兴奋。所有人都对我说：‘这部剧完结的时候，你会是21岁。你会开始你的人生，可以做自己喜欢做的事情。’”威廉姆斯笑着说。“现在，我走到了这一阶段，我在询问自己想要什么，生活的不同可能让我十分激动。”

你觉得《权力的游戏》中艾莉亚·史塔克的命运会迎来怎样的结局？你是否期待看到麦茜·威廉姆斯挑战不同的角色？可以在下面的评论区留下你的想法。

作者：Brent Simon   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 二丫 BrentSimon
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