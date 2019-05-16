科幻剧集《黑镜 第五季》曝光先导预告，“猎鹰”安东尼·麦凯、麦莉·赛勒斯、托弗·戈瑞斯以及“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁等主演现身。





第五季共讲述3个故事，定于6月5日上线。













根据预告，第五季将继续挖掘科技对人类各方各面的影响。猎鹰饰演一名有家庭的男人，但却在玩手机约会软件。













麦莉饰演一个大明星，但当她是少女的时候，有个陪伴她的机器娃娃似乎与她有不寻常的互动。























