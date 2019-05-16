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"黑镜"第五季曝预告猎鹰和黑蝠鲼同框

麦莉出镜饰大明星 真人电子格斗游戏上演

2019-05-16 08:20:16 来源：Mtime时光网

科幻剧集《黑镜 第五季》曝光先导预告，“猎鹰”安东尼·麦凯、麦莉·赛勒斯、托弗·戈瑞斯以及“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁等主演现身。
　　时光网讯 口碑爆棚的科幻剧集《黑镜 第五季》曝光先导预告。“猎鹰”安东尼·麦凯麦莉·赛勒斯托弗·戈瑞斯以及“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁等主演现身。

　　第五季共讲述3个故事，定于6月5日上线。




　　根据预告，第五季将继续挖掘科技对人类各方各面的影响。猎鹰饰演一名有家庭的男人，但却在玩手机约会软件。




　　麦莉饰演一个大明星，但当她是少女的时候，有个陪伴她的机器娃娃似乎与她有不寻常的互动。




　　另外，预告最后还呈现了一场真人格斗游戏，背景似乎是日本的金阁寺，男性角色的饰演者是出演过《海王》的华人男星林路迪




   编辑：SaSa

关键词： 黑镜 剧集 奈飞 预告
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