2019-05-16 08:20:16 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
主演：安东尼·麦凯
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RosenBob
21分钟前
才3集，确实有点少了，不过神剧还是要看的
阿森纳颓风
2019-05-16 19:35
希望这季继续精彩，非常喜欢奈飞接手后的黑镜！
阳蕾ray
2019-05-16 19:15
黑蝠鲼刚开始拿的手机是什么牌子？好像知道!
MTFK昨天 02:33
这不是植入
太极教我垱影帝
2019-05-16 13:24
差点以为是这样的：猎鹰加入DC电影宇宙两开花，漫威还在为点票价而抬高，妇联死水军都不敢来了#滑稽。
晓月光光
2019-05-16 13:19
创意枯竭啦？才3j？
天天向上1567454
2019-05-16 13:03
更喜欢英剧时期的《黑镜》
尐城故事
2019-05-16 11:53
螳螂女 庞·克莱门捷夫看来小编也不认识
空语因明
2019-05-16 10:10
为何非要用他们演过的超英角色来称呼他们？
格瓦拉的雪茄2019-05-16 10:36
超英现在是美国电影文化输出的主流，这很政治正确，呵呵了！
卤蛋凯奇2019-05-16 10:57
@格瓦拉的雪茄 国内难道不这么政治正确？张光北被称为楚云飞和吕布、李幼斌被称为李云龙、吴刚被称为达康书记、喻恩泰被称为吕秀才，丁海峰被称为武松和赵东来等等等等
魔男兰迪2019-05-16 11:31
这个卤蛋凯奇就一个跪久了起不来的慕洋犬，总是以艺术无国界和娱乐享受为借口对好莱坞国外电影、音乐和游戏等娱乐产品无底线地跪舔，是不是被西方意识形态洗脑洗地连自己祖宗是谁都忘了？有空多读读书赶紧报名入党多上上党课，不仅要对得起你自己的未来，还要对得起你的家族、你的肤色和人种，还有这个生你养你的国家！
卤蛋凯奇2019-05-16 12:03
@魔男兰迪 那请问，我们这些追捧国外娱乐产品的“慕洋犬”，为什么最后成家立业了？为什么能在时光网混十余年呢？！小屁孩，在大放厥词之前先自曝文化程度和学历好吗？少在大人们面前装精神领袖吹牛哔，好吗？我们过我们正常人的幸福生活，没兴趣参加你的阶级斗争！
张建军零一2019-05-16 12:39
要是不这样称呼，直接报身份证姓名，你又该diss小编说“这**谁呀，这就又水一篇？”
泡泡浅眠2019-05-16 14:28
因为看的片少
月禾2019-05-16 14:43
魔男兰迪，时光网有不少慕洋犬，但是卤蛋凯奇绝对不是。你冤枉他了。另外，层主，我来告诉你答案，因为这几个演员除了超级英雄角色之外，根本没有其他的比较有名气的角色，只能用超英角色来强行捕捉人眼球。不然又有几个人愿意看小便水的这篇新闻呢。时光网真是悲哀！
卤蛋凯奇
2019-05-16 10:03
猎鹰和黑蝠鲼的退休御宅生活
魔男兰迪2019-05-16 11:32
继续跪，好好孝敬你的山姆大叔！
卤蛋凯奇2019-05-16 11:59
那你好好孝敬你赵爹去！@魔男兰迪
万部目标
2019-05-16 10:00
怎么才3集，太少了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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