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《银护》导演首谈开除风波"人生最惨烈一天"

滚导：写"自杀小队2"时总惦念"银护3"

2019-05-16 09:38:48 来源：Mtime时光网

《银河护卫队》系列导演詹姆斯·古恩接受外媒采访，首次聊了聊被迪士尼开除、后又被返聘的一系列风波。


　　时光网讯 近日，《银河护卫队》系列导演詹姆斯·古恩接受外媒采访，首次聊了聊被迪士尼开除、后又被返聘的一系列风波。

　　他透露，迪士尼找他回去的时候，他正准备坐下跟DC谈《自杀小队》的事情，然后迪士尼影业主席阿兰·霍恩就打电话找他聊了。

　　“我真的相信她是一个好人，我觉得他雇佣我的原因是，他认为他的做法是正确的。我认识他有些日子了，从史努比电影开始。我一直很喜欢和钦佩他。”



　　被问及自己被开除后心情如何，詹姆斯·古恩回答道：“我当时在写《自杀小队》的时候，脑子里会想到《银河护卫队3》，好像过去很久了。”

　　他将他与迪士尼关系破裂的感觉形容为“离婚”，迪士尼变成了他的“前妻”。他与迪士尼的谈话也很像与“前妻”的对话，“让我们尽可能地相处并善待彼此，因为我们都是彼此生活的重要组成部分”。

《银河护卫队》系列让古恩和迪士尼结缘

　　他表示，即使在离婚的时候，他也不觉得和“前妻”的六年生活是浪费，自己的确成长了很多，大家对彼此都很好。“我是那样想迪士尼的。我不想痛苦地回望过去，感到失落或生气。当然，有很多情绪附着在上面。”

　　被问及推特风波期间，自己为何始终没有责怪别人，将责任全揽到自己身上。古恩回答，那的确是自己的错，“这跟言论自由没关系”，并称“迪士尼完全有权开除我”。

　　他形容了自己被迪士尼开除的第一天，日子有多难过，“那是我一生中最惨烈的一天”。“突然之间一切似乎都消失了……感觉我的职业生涯似乎也结束了”。



　　被问到开除后很快被DC华纳聘用的事情，古恩表示，华纳的制片人杰森·布朗姆在圣地亚哥漫展上说“我现在就愿意聘用古恩”后的两天内，华纳就正式打来了电话。他当时都不敢相信，但安慰自己“或许我也可以有未来”。

　　被问及《银河护卫队3》的相关问题时，他非常自觉地守口如瓶，没有透露任何电影信息，只表示自己非常喜欢火箭浣熊这个角色。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 詹姆斯古恩 迪士尼 银河护卫队 漫威 自杀小队
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