《权力的游戏》这部最强美剧最终季迎来各种非议，最强美剧要烂尾？









时光网讯 虽然《权力的游戏》是近年来最火爆且口碑最佳的美剧，但是，最终季第八季播出以来，尤其是第八季的第四集和第五集播出之后，引发网友非议。大家争论的焦点就在于剧集开始匆匆结束，很多重要角色接二连三死掉，情节推进已经是跳跃式了，在没有原著的支撑下，仅仅凭借故事大纲来拓展拍摄，确实让《权力的游戏》最终季暴露了不少情节上的问题。





为此，国外的网友自发在Change.org上发起一个请愿项目，他们纷纷希望“换编剧重拍第八季”，这个项目刚刚上线没几天，就获得了4万多人的签名支持，今天上午，签名支持的人数已经达到了10万人！群众的呼声如此高昂，不知道出品方HBO会否回应。





网友发起请愿重拍《权力的游戏》第八季，很快就有4万多人签名支持









《权力的游戏》最后一集剧照







结果，8年过去了，马丁的小说《冰与火之歌》就是没写完。





《冰与火之歌》第五卷末尾讲述的故事是到琼恩·雪诺被守夜人集体处死，电视剧《权力的游戏》第五季拍到这里之后的故事，就都是依靠乔治·马丁的故事大纲了。《权力的游戏》能够撑到第八季并且结束，也不是一件容易的事情。





据悉，《权力的游戏》大结局第八季第六集定于美国时间5月19日播出，不知是否还有机会挽回口碑呢？



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