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海外10万网友请愿重拍《权力的游戏》最终季

要求换掉编剧重新来 最强美剧要烂尾？

2019-05-16 10:22:34 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》这部最强美剧最终季迎来各种非议，最强美剧要烂尾？

《权力的游戏》最后一集剧照

　　时光网讯 虽然《权力的游戏》是近年来最火爆且口碑最佳的美剧，但是，最终季第八季播出以来，尤其是第八季的第四集和第五集播出之后，引发网友非议。大家争论的焦点就在于剧集开始匆匆结束，很多重要角色接二连三死掉，情节推进已经是跳跃式了，在没有原著的支撑下，仅仅凭借故事大纲来拓展拍摄，确实让《权力的游戏》最终季暴露了不少情节上的问题。

　　为此，国外的网友自发在Change.org上发起一个请愿项目，他们纷纷希望“换编剧重拍第八季”，这个项目刚刚上线没几天，就获得了4万多人的签名支持，今天上午，签名支持的人数已经达到了10万人！群众的呼声如此高昂，不知道出品方HBO会否回应。

网友发起请愿重拍《权力的游戏》第八季，很快就有4万多人签名支持

　　《权力的游戏》改编自作家乔治·R·R·马丁的小说《冰与火之歌》，在电视剧集开拍之初，马丁老爷子已经完成了《冰与火之歌》前五卷的写作并且已经出版。按照制片人大卫·贝尼奥夫、D·B·魏斯的设想，等到拍第五季的时候，老爷子怎么都应该拍全套书的七卷写完了吧？

《权力的游戏》最后一集剧照


　　结果，8年过去了，马丁的小说《冰与火之歌》就是没写完。

　　《冰与火之歌》第五卷末尾讲述的故事是到琼恩·雪诺被守夜人集体处死，电视剧《权力的游戏》第五季拍到这里之后的故事，就都是依靠乔治·马丁的故事大纲了。《权力的游戏》能够撑到第八季并且结束，也不是一件容易的事情。

　　据悉，《权力的游戏》大结局第八季第六集定于美国时间5月19日播出，不知是否还有机会挽回口碑呢？

《权力的游戏》大结局会不会烂尾？
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   编辑：汀

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关键词： 权力的游戏
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