基特·哈灵顿在采访中谈到了对于雪诺身份血统的看法和认识，并分享了与"龙妈"结伴骑龙的感受。





基特·哈灵顿接受时光网专访





雪诺这个人物角色的成长是观众们有目共睹的。一直以艾德·史塔克私生子身份出现的他，肩上的重任越来越多，而他的身份之谜似乎也伴随每季的结束而显得越来越复杂，这也让无数剧迷们为此展开了激烈的讨论甚至是争论（至今大家的观点都仍存在分歧）。





近日，时光网有幸采访到这位32岁的英国男星。基特·哈灵顿谈到了这部剧最后一季的幕后故事，自己对于雪诺身份血统的看法和认识，以及雪诺最终成功骑上了一只飞龙等内容。 本次采访内容可能会稍微涉及一点剧透，关于第八季第一、二集的相关内容，请谨慎阅读。













时光网：作为整部剧的灵魂人物，前七季你一直从头到尾都参与其中，其中还有很多打斗戏。不过这次雪诺终于骑上了一只龙，这对你来说是种什么样的体验？艾米莉亚·克拉克是否在一旁给与了指导？或者给出了什么建议？





基特·哈灵顿：艾米莉亚给我的建议就是：“兄弟，第一次都会很好玩，接下来次数多了就不那么好玩了。这可不像是在电视上看到的那么炫。”拍戏的龙非常庞大，还是绿色的，带器械电动的这么一个大块头。好几个礼拜都要在同一间绿色的摄影棚里假装骑着龙在飞，风呼呼地吹着你的脸。确实一直是在单调的重复，但我觉得效果应该还是很不错的。





对我来说有一点很关键，那就是大家之前看到的丹妮莉丝是天生骑龙的高手。她上去以后很自然的就知道该怎么做。我就不一样了。我得表现出有点业余选手的意思（笑）。可能这不是雪诺的看家本领吧。总体来说我还是很喜欢这种感觉的，骑龙这件事在整个故事里还算是很惊艳的一幕。不过真骑起来就难免有些简单重复了。







《权力的游戏》第八季剧照 《权力的游戏》第八季剧照





时光网: 你大概距地面有多高？是不是整个人被捆在上面了？





基特·哈灵顿：你知道奥尔顿塔吗？（英国斯塔福德郡的一个主题公园）那种感觉就好像你在一个主题公园里坐过山车一样，而且就你一个人坐。开始几次我还觉得挺有意思的，但实际上你被牢牢的捆在上面，而且来回被晃的很厉害。每次坐在这个庞然大物上，前后左右上上下下的来回被折腾。为了能够拍出骑在龙身上的真实效果，剧组给我们做出了这个电动的大家伙，这样我们骑在上面还能找点感觉。





其实看起来真的不太好看（笑），而且说实话有点无聊。不过我跟艾米莉亚还挺开心的，我俩开始玩吐槽比赛，看谁能抱怨得过谁。比如她说：“哎，我已经骑在这上面好几天甚至好几个星期了。”然后我就会说：“哎呀呀，抱歉哈，你一直被困在好温暖的屋子里啊，我可是一直在外面被冻得瑟瑟发抖呢。”后来该我骑在上面几个礼拜，我就说：“哦不，我了解了，你说的真对，这可真够没劲的。

（笑）”



艾米莉亚的骑龙幕后照

时光网：第八季开始的前几集里让人大跌眼镜的其中一个情节就是Sam告诉雪诺他的真实身份。你是什么时候得知这一事实的？读到这部分剧本的时候是个什么心情？





基特·哈灵顿：要说起这个，我从第一季就开始在做准备了，就等着这一幕呢。仔细想一下的话，在第一集里我们不知道雪诺的亲生母亲是谁，这就是雪诺的人设，他就是个私生子。但任何但凡会讲点故事的人都会猜到，这里面肯定没那么简单。所以当雪诺死掉时我心里很踏实，因为我知道他肯定还会死而复生，至少在他真正挂掉之前得让大家知道他的亲生母亲到底是谁吧。





大家都知道，肯定会有人要告诉他亲生母亲的事，但这位母亲可能不是大多数人之前预料的。雪诺的妈妈其实是他的姑姑，而艾德·史塔克并不是他父亲，等等等等。





拍这场戏那天我到了现场，当我真正读到这段情节的时候，发现我是跟约翰·布莱德利一块演这场戏，我很高兴，因为我很喜欢跟他一起合作。不过其实拍这场戏挺难的，因为当有人告诉你，你其实不是你，你之前所有的一切都是假的，这可以说是晴天霹雳，现实中我们都不太会经历这种事情，因此要表现出那种感觉真是挺不容易的，是个人都会想：“我该怎么办，该怎么表现？”要表现出一点提前准备都没有的样子。这场戏应该要好好对待，认真研究，因为不管是作为观众还是雪诺，这一刻都等待太久太久了，所以一定要演好，给大家一个交代才行。





那场戏里雪诺要做出的反应和决定很关键，不过他的有些话也让他们的处境变得有点危险，比如雪诺说：“什么？这就是你要告诉我的？”或者“你把一切都搞砸了，告诉我这不是真的，为什么，你为什么要告诉我这些”，等等。





时光网：这部剧拍完也有段日子了。您有什么感受吗？





《权力的游戏》第一季中的雪诺 最后的结束真的让我很难过。“权力的游戏”这几个字将永远在我心里中占据重要的位置。我对它永远抱有一种特殊的感情。每次拍完一阶段后我们都会去庆祝，虽然有点伤感，不过越接近最后大结局，我感觉身上的担子就又轻了一些。对于整部戏而言，我很享受这个漫长的过程。 基特·哈灵顿：对于最后一季大家都是期待已久的。我也要跟它说再见了。实际上一直以来我们都像一家人一样一起拍戏。这部戏是分阶段拍摄的，每拍完一个阶段，我都会稍微放下一点自己的感情。不过。“权力的游戏”这几个字将永远在我心里中占据重要的位置。我对它永远抱有一种特殊的感情。每次拍完一阶段后我们都会去庆祝，虽然有点伤感，不过越接近最后大结局，我感觉身上的担子就又轻了一些。





时光网：雪诺最后一季跟丹妮莉丝在一起了。鉴于你跟艾米莉亚是很要好的朋友，拍感情戏对二位来说有什么困难？您妻子莱斯利会不会介意？您们是会一块看，还是会彼此之间开个玩笑之类的？





基特·哈灵顿：我没觉得有什么不舒服的地方。不过演起来也有那么一点点奇怪。事实上我之前看过莱斯利演的《蜜月》，她戏里一直跟我的好友哈里·崔德威搂搂抱抱。我坐在那儿没五分钟就闭上了眼（笑）。当时我坐在莱斯利和哈里中间，心想：真是糟透了，糟透了。他俩在电影里演蜜月中的情侣，我并没有不舒服或者尴尬的感觉。莱斯利是个出色的演员，看她的戏会让我有所收获。不过看着看着我就会感觉莱斯利是不是真的爱上这个家伙了（笑）！





时光网：您刚才提到这部戏剧终的时候还是挺伤感的。除了让你认识了你的妻子之外，还有哪些是让你难以忘怀的，或者说是特别有意义的？





基特·哈灵顿：我觉得最主要的就是，一起经历这七、八年的拍摄，我们都有所改变。我们中很多人经历了很多事，我们外在的身体也在发生着变化。我回过头去看九年前第一次拍权游那会儿的自己，真的是让人有感而发，我记得当时碰见伊恩·格雷，我俩还在聊天，我说：“兄弟，接下来的这八年肯定会很好玩，估计肯定是让人欢喜让人愁啊。”





拍权游是我人生中最难忘的经历，我也变得有些多愁善感——想想八年前的自己和现在的自己比，真的各方面都变了好多。如果你也经历了这一切，你也可能会变得有点愤世嫉俗，好多事多多少少都会有点看不惯。当时年轻时的我对一切都充满期待和热情。现在当我走在红毯上，看着灯光闪耀的这一切，我有点理所当然的感觉。但之前记得我第一次参加一个颁奖典礼时，我感觉太不可思议了，简直太棒了，就像做梦一样。所以当我回忆起那个时候的自己，我会很感伤。现在我想做的，就是回去重新从头看一遍《权力的游戏》，然后把它们好好放在架子上，对它说一句“谢谢”。我想我会用这种方式跟它告别。







“雪诺”和“火吻”在2018年6月大婚





时光网：你之前也提到了这部剧给你带来的巨大的名人效应。回顾过去，在处理明星问题上你会有什么不同的做法吗？这部电视剧如此成功，给你来带的这种明星效应会不会也造成了情绪低落或者情感上的困扰？





基特·哈灵顿：（停顿了一会）我觉得不会有任何的……（又停顿了一下）。当名人确实是一种奇特又奇怪的人生体验。我能说的也只有这些。在这件事情上我没多想什么。之前有过一段时间，我也曾经很混球，过于自负，有点过度地关注自己，沉溺在自己的世界里。不过好在我身边的人都很坦诚的对我。我觉得自己其实没改变什么，之前我犯过的错也造就了今天的我，直到今天此刻，我也能欣然接受这样的自己。这部剧的名声也同样带来了一些负面效果，但这仅仅是整个人生经历中的一部分而已。谁也无法提前预料这部剧能如此大获成功，当然更不可能提前做任何准备了。





时光网：您认为哪些方面最能体现这部剧的成功？这部电视剧对人们有哪些影响？





基特·哈灵顿：我觉得很难确切计算权游对真实世界的影响，到底有没有影响也不好说。（停顿了一会）有件事挺有意思的，就是权游播出后，留胡子貌似成了件挺流行挺酷的事儿。我想这一点可能跟我们在这部剧中的形象有点关系。不过或许也不是因为我们吧，不太确定。可能也该到了流行回来的时候了。我也不知道。不过可以确定的是，我们确实可能对于拍电视剧的叙事方式多少有点影响。某种程度上说雪诺是个性情中人，他就是个忧郁小王子。如果他换成是在当代的电视剧中，那一定就是乐队里最有哥特范儿的那个人。你知道，整场谁都没有他更忧郁（笑）。













时光网：好像说《权力的游戏》有几部前传要开拍了。你对这些即将要开始这段新故事的演员们有什么好建议吗？





基特·哈灵顿：这是两回事。我觉得拍前传是很明智的。前传跟权游其实是两个完全不同的概念。他们把前传当成全新的一部戏去拍，这个做法是正确的。对于前传我也没掌握什么信息，顺道强调哈，我“什么也不知道”（笑）。他们的编创团队跟我们完全不一样。他们有新的策划和制作团队。从故事内容上来说他们可能会借鉴很多我们曾经拍过的东西。不过那是一个全新的时期了，他们可以做任意改变和调整，可以真正在剧本上大放拳脚。





非要我给出什么建议的话，如果前传拍的过程跟我们那会儿经历的过程差不多的话，那么这些演员们将会收获最美好的时光。不过我们那会真的没对权游有过任何过高的期盼，第一季里我们只是简单的乐在其中，我记得大家还开玩笑说：“这龙以后恐怕是飞不起来了吧，我们这是在干嘛啊！（笑）”所以我想说的是，希望他们能把前传当成全新的一部戏去拍，我们都应该这样去看待这件事，不要试图把它和权游相比较。





时光网：如果拍出来你会看吗？





基特·哈灵顿：看啊，我当然会看的。







基特·哈灵顿第八季杀青时动情一刻 基特·哈灵顿第八季杀青时动情一刻





时光网：您以后还会再拍类似的电视剧吗？





基特·哈灵顿：我会的。不过在短期内我是不会碰电视剧了。除非出现真的特别好特别特殊的作品让我无法拒绝，不然的话我不会再拍了。要是再让我签一个长达六年的拍摄合同，那么长时间的沉浸在一部剧中，对我来说是有点困难了。目前我更多的可能性就是考虑去拍电影或者不太长的电视剧，因为要是再去拍那么多年为一部剧，你也可以想象那是种什么体验，反正我是不会接受了。





我之前生活的大部分时间都在拍《权力的游戏》，因此拍权游基本就是我生活的全部了，时间长了我发现自己跟长电视剧之间有种莫名的联系。所以说如果没有好作品，我不会再拍长剧了。不过现在电视剧产业发展很迅速，长短电视剧之间的区别也跟以前不一样了，这就是说现在有很多选择的余地，这也给我提供了拍长剧的可能性。不过如果是内容相同的长作品就另当别论了。