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《海豹突击队》最重要的就是不要烂尾！

独家专访大卫伯伦纳兹谈出演常青剧的秘密

2019-05-16 17:25:29 来源：Mtime时光网

时光网跟演员大卫·伯伦纳兹聊了聊他的职业生涯——谈到他的最新作品《海豹突击队》，他说：“对我而言最重要的就是不要烂尾，一旦我们得到官方通知，便会开始为下一季做准备。”

　　时光网特稿    大多数演员能在一个常青剧集中出演已算幸事，然而大卫·伯伦纳兹却在这一纪录上有三部之多，现在他还在拍第四部。在1990年代早期搬到洛杉矶，并在像《拖家带口》之类的剧中客串后，伯伦纳兹在《吸血鬼猎人巴菲》中饰演的神秘吸血鬼Angel一角为他带来了事业上的突破。

　　但在这部人气极高剧的两季过后，这位演员离开去主演了自己角色的衍生新剧《天使》，这部剧有五季，并拥有自己的一众铁杆粉丝。然而，伯伦纳兹在常青剧《识骨寻踪》中一人分饰演员、制作人和导演的出色表现真正证明了他作为真正明星和“三重威胁”的实力。

　　在《识骨寻踪》中扮演了FBI特殊探员Seeley Booth、与演员艾米丽·丹斯切尔的角色对立了长达十二季后，这部Fox出品的流行剧也走到了终点。



　　伯伦纳兹很快以演员和制作人的身份加入了CBS剧集《海豹突击队》，扮演军士长杰森·海耶斯，是海军海豹突击队Bravo的领袖。第二季的倒数第二集名为“My Life for Yours”，由伯伦纳兹导演，于美国时间5月8日播出。第二季季终集则将于5月22日直播。

　　时光网最近与大卫·伯伦纳兹来了一场愉快的独家访谈。我们聊了聊他的职业生涯、他在电视剧上的成功，以及《海豹突击队》第二季的最后两集。



时光网：首先，由于一些中国用户不太清楚，你能否讲讲你职业生涯早期的故事？你是怎样由一个年轻演员走到《吸血鬼猎人巴菲》的突破的呢？

大卫·伯伦纳兹：在我大学毕业后，长话短说，我决定搬到西部，因为有家人在那。那会儿我在纽约或加州犹豫，前者的话我就要做百老汇那些舞台工作，后者则满是1990年代的电影电视制作。我最后选择了加州，然后就去做了。

　　受尽拒绝真的很难熬，也睡过很多人家的沙发，然后我觉得自己真的要脚踏实地，真正地迈入这一行。

　　我用尽浑身解数进入各种工作室，让大家看到我，实际上有时候这就意味着拿着自己的简历在空地上走。我在很多情景喜剧中磨练，像是《拖家带口》之类的，还拍了很多广告。我在过程中不断学习，还演了许多戏剧话剧之类的。我还在制作过程中帮忙打打下手，因为我并不想成为一名服务生，所以我觉得最合适的也就是在片场帮忙了。

　　最后，我在遛狗途中找到了一个经纪人，并成功为《吸血鬼猎人巴菲》试了镜。我拿到了那个角色，但在12集中只有6集戏份。后来那个角色又回归，并成为了一个非常有人气的角色。他和另一个角色是戏中的浪漫担当。然后我就成了常驻演员，接着出演了衍生剧集，接着就火了。



时光网：在拍摄《吸血鬼猎人巴菲》时，你是什么时候觉得自己参与了一部非常特别的剧集，并能与观众们产生情感共鸣的？

大卫·伯伦纳兹：那会儿，乔斯·韦登和David Greenwalt都还年轻，剧组中也有许多很年轻的编剧。当我们首播时，收到的反馈都是：“那是谁？这是讲什么的？”我们为《名利场》拍摄了写真，还拍了“牛奶胡子”公益广告，这很疯狂。就好像我被按进了这个邪典般的摇滚吸血鬼世界，你就是能感受到那种能量。

　　随着一集接一集的播出，我们后来去到了圣地亚哥国际漫展。剧组中的工作人员不断增加，到了第一季一半的时候，我就知道我们这部剧会很特别，我很幸运能成为其中的一部分。

时光网：当你离开《吸血鬼猎人巴菲》去拍《天使》时，从电视剧配角成为引领剧集的主角的转变是怎样的？

大卫·伯伦纳兹：那是个责任很重的角色。我当时并没怎么在意那带来的压力，我只是很担心自己的工作，保证自己能跟上节奏。我对能演那个角色感到很幸运，拿运动员来比喻的话，我觉得那就是我的机会，千万别搞砸了。所以我继续努力工作，保证出勤并专注于自己的指责。一切都进行的很顺利。

时光网：说到《天使》，你最近在《The Talk》节目中说到为了这部剧在今秋的20周年纪念，“可能会有一些正在制作的东西”。你能多讲讲吗？是有机会重启剧集？还是只是一次剧组卡司重聚的情怀电影？

大卫·伯伦纳兹：不，我只是想戏弄一下观众。我喜欢煽动些什么。说真的，按照我现在的（《海豹突击队》）时间表来看，想做些什么重聚的东西真的很难。我甚至不知道哪些人能来，我连他们的安排都不知道。这些都是重要又难做的事。我可能只是在暗示，或许我们为周年纪念参加一个漫展会不错，但这并不太可能成真。



时光网：《踪》共有十二季，拥有众多粉丝。当你拍这部剧时，有没有想到过这部剧会如此常青？对你来说，能扮演一个角色这么长时间并有机会深度发掘这个角色，这样的感受如何？

大卫·伯伦纳兹：我当时没想到过。我只考虑当下的事，只关心当天会发生什么。我只要充满能量，为角色增添适合的东西就够了。我和艾米丽参与了每一集，十二年来我们每个周末都在工作中度过。所以我们非常专心想把它做好。我们真正考虑的是让整部剧运转的角色，Fox想要其变得更像《X档案》那样。但我们只是不断给他们展示角色，还有我和艾米丽呈现出的效果。

　　我们拍出了那样一部剧，而非《X档案》那样的悬疑剧。我们想为其增添幽默，还有更深层的关系，而这些在当时的蓝本上都没有。所以我们对于那些编剧们写出的杰出内容感到骄傲，也为我们自己感到自豪。那真的是现象级的经历，但那是可遇不可求的。

时光网：我想《踪》能这么火，原因之一就是你和艾米丽·丹斯切尔的荧幕化学反应实在太强大了。你能说说与艾米丽共同塑造角色及其间关系的过程吗？这种化学反应是你们一开始就有的，还是随着时间渐渐形成的？

大卫·伯伦纳兹：嗯，在我一开始测试女演员时，他们觉得这非常难。我们之前挑的一个并不太成功，然后艾米丽来了，跟我试了戏，就拿下了这个角色。那非常难，且需要过程。那就像天作之合。

　　最初，能遇到像艾米丽这样愿意付出的演员十分幸运，接着让她能在周末一起塑造角色，这都是很难得的。我们直接的化学反应十分良好，剧中人物关系也塑造得很成功，我们对工作和彼此都有着尊重和忠诚。我与她之间愉快的工作关系让我时常想念那些日子，我们对于角色的塑造和化学反应的形成都十分努力。



时光网：在《踪》的成功后，是什么吸引你参与了《海豹突击队》？你又想从中发掘什么主题呢？

大卫·伯伦纳兹：我并没期待自己能迅速开拍下一部剧。那会儿我刚拍完《识骨寻踪》，然后遇到了Christopher Chulack，这部剧的执行制片人。我跟他联系，说了导演的事，然后他说：“你会非常适合这部剧。”接着CBS就让我演杰森·海耶斯了。

　　我考虑了一下，但有一个前提就是我必须搬到新奥尔良拍摄，而我并没准备好举家搬迁。所以我当时没接，但他们找了别人之后也觉得不行。这个角色就又回到了我手里，他们也同意在加州拍摄，所以我就在游艇上拍首播集了。对于能出演这样一个展现突击队员现状的角色，我感到很兴奋。那对我来说是最有力的部分。

时光网：出演一名海豹突击队员需要做哪些功课？你能讲讲你做的那些研究是怎样帮助你塑造杰森·海耶斯的吗？

　　大卫·伯伦纳兹：你知道，我当时只有不到48小时来拍摄首播集，因为她们在那准备了两个礼拜，然后我突然空降了。我需要跟动作教练训练24小时，然后接下来的七、八天我都在学习各种情况下的战术，让这个角色变得尽量可信。

　　那段经历我非常喜欢，现在回头看看，我仍觉得那是我了解并塑造这个角色的过程中最令人激动的部分。即使现在，我每天也还在学习着。所以这一直很难，但我一直保持身材、打冰球、去健身房。我在身体方面准备充足，但这还是心理战，所以你得钻研。我们非常看重这部剧，也对其感到十分骄傲，所以我们尽量把它做得正确真实。我们拍的非常快，几乎是纪录片的速度了，这是部独一无二的剧集。



时光网：在第二季结束前，还有两集待播。在季终前，你能不能给我们的观众透露一点点值得期待的东西？对于第三季，你觉得这部剧应该朝着哪个方向发展？

大卫·伯伦纳兹：对我们来说，下一集是我导演的，我感到十分自豪。那会成为一个大漩涡的。你将会看到非常多的战斗，为了将人们救回来的战斗。角色间会经历一些情绪上的斗争，Bravo小队都是这样。我知道Clay（马克斯·泰瑞奥饰）还在为Swann（托尼·库兰饰）的死伤神，也知道他还在念念不忘，也许Stella（阿隆娜·塔尔饰）会回到他的生活中。

　　这会是十分曲折迂回的一集，拍摄过程也是十分费力，这一集内容会很多。如果你家有块比较大的屏幕，一定要在上面看这集，因为这会很赞。

　　季终集讲述了任务结束后回家的事，Bravo小队在整季都十分矛盾，我们期待一下他们到底能不能重归于好。但对于杰森·海耶斯来说，真正要做的是问问自己是否还坚持得住，我并不觉得他还行，但这还得看了那集再说。

时光网：最后，你之后的打算是什么？在季间，也就是在回归《海豹突击队》第三季之前，你有没有别的项目安排？

大卫·伯伦纳兹：我现在只是在为第二季收尾。我们正在为倒数第二集混音，并在拍摄季终集的最后一部分。作为制作人，你得一直在那工作，做后期。对我而言最重要的就是不要烂尾，一旦我们得到官方通知，便会开始为下一季做准备。但目前，我只是在休息，算是个小假期。我正在计划一些东西，我为此感到激动，但现在没有拍摄。我的大脑真的需要休息。

作者：Jami Philbrick   编辑：hello王小羊

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关键词： 大卫伯伦纳兹 专访 海豹突击队 JamiPhilbrick
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