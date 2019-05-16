《葫芦兄弟》曾经肩负着“中国动画学派”的荣耀，更见证了国产动画在外画冲击下的惨淡经营，但更重要的是，它们身上还承载着中国动画当年攀上巅峰的秘辛。

时光网特稿 5月13日，“葫芦娃之父”胡进庆先生在上海辞世，享年83岁。而就在八个月前，中国剪纸动画领域的另一位大师王柏荣也刚刚离世，享年76岁。老一辈动画大师的相继离去，传统动画技艺无人传承，让那些曾经震惊世界的中国“美术片”成为“绝响”。









1986年播出的 《葫芦兄弟》 是中国"美术片时代"末期的代表作之一。八零后、九零后印象最深的，不但有葫芦娃、蝎子精、蛇精这些经典的动画形象，还有洗脑神曲“葫芦娃 葫芦娃 一根藤上七朵花 风吹雨打 都不怕 啦啦啦啦 叮当当咚咚当当 葫芦娃 叮当当咚咚当当 本领大……”







葫芦丝们寄给《葫芦兄弟》导演胡进庆的明信片 葫芦丝们寄给《葫芦兄弟》导演胡进庆的明信片

2009年的一次乌龙事件，可以说明葫芦娃的人气。当时有传言胡老患上了抑郁症，有位八零后网友发起了给胡老寄明信片送温暖的活动……胡老后来在接受采访时惊叹的表示，自己一下子竟然收到了三四万封信件。足见“葫芦丝”（葫芦娃的粉丝）的数量惊人。







盗版小人书“葫芦娃大战变形金刚” 盗版小人书“葫芦娃大战变形金刚”

如今，“葫芦七兄弟”依然在通过网络上疯传的表情包和综艺节目中的恶搞延续着他们的“艺术生命”，与热播当时火爆到被盗版书贩拿来新编“葫芦娃大战变形金刚”如出一辙。





但如今大师离去，看着“被恶搞”的经典动画形象，不免心声苦涩。毕竟它们曾经肩负着“中国动画学派”的荣耀，更见证了国产动画在外画冲击下的惨淡经营，但更重要的是，它们身上还承载着中国动画当年攀上巅峰的秘辛。