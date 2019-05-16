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独家专访！《权力的游戏》"龙母"畅谈疾病和工作

艾米莉亚：如果龙母能够做到，那我也能做到

2019-05-16 22:41:50 来源：Mtime时光网

时光网记者采访了这位英国出生的32岁女演员，她非常率真地谈到了自己的疾病和健康问题，她从该剧中学到了什么，她对最终季的看法等等。


　　时光网讯 看完《权力的游戏》第八季第五集的同学，是不是对“龙母”丹妮莉丝·坦格利安失望极了？原本以为她是救世主，没想到却是一位“女疯王”。他父亲在临死前没有毁灭的君临城，到她手里成了一片废墟。

　　“奴隶解放者”龙母丹妮莉丝·坦格利安与维斯特洛大陆名义上的残忍统治者瑟曦·兰尼斯特之间不可调解的冲突，构成了《权力的游戏》最后两季的重要叙事线。上周日播出的倒数第二集中发生的令人震惊的事件，为5月19日将要播出的备受期待的最终集做好了铺垫。

　　不管结局如何，粉丝们注定会讨论丹妮莉丝的行为和动机，艾米莉亚·克拉克对此毫无反感。不久前，时光网记者采访了这位英国出生的32岁女演员，她非常率真地谈到了自己的疾病和健康问题，她从该剧中学到了什么，她对最终季的看法等等。


MTIME：如果你不介意，我想问一个十分严肃的问题。你最近写了一篇文章，非常详细地分享了你的健康问题——你患过两次动脉瘤，并一度认为自己会死去。为什么在隐藏这个秘密这么久之后，你决定将之公布于众？随着《权力的游戏》也迎来终局，你的这一举动意味着什么呢？

艾米莉亚·克拉克：这是非常有趣的事情，因为我保守这个秘密很久，但现在在红毯上，那些我一直对其保守秘密的人知道了事实，会过来问候我，那种感觉很奇怪。（笑）这非常地超现实。但对我而言，这是一种解脱。因为在好几年的时间里，在采访的时候，人们会问：“你的强大源于何处？你怎样理解丹妮莉丝的强大？”而我从来没透露任何事情。

我会说：“我只是有自己的生活，并没发生什么特别的事情。”现在，我可以更自由地谈论这个问题，人们都知道了事实，这是一种解脱。但是，我开始谈论这个问题的主要原因，在于我开始了自己的慈善事业“SameYou”（“你也一样”），这个事业主要关注脑损伤的术后护疗。我真心相信自己可以帮助他人，因为我的病情与脑损伤有些相似。如果人们看到我后会想“如果龙母能够做到，那我也能做到”，那就太好了。

《权力的游戏》第八季 中文预告片


MTIME：大多数像你这样患了动脉瘤的人都会死去。你的第二次手术是第一次诊断的后续吗？还是说那是一次复查，不属于原计划的流程？

艾米莉亚·克拉克：第一次是动脉瘤破裂。那对我而言是一次打击，是为生命战斗。他们告诉我说，经过一段时间治疗，我会患上他们所说的“镜像动脉瘤”。也就是说，细胞形成的同时，脑也在形成，我的血管存在缺陷，当血液分流进两边的半脑时，那个缺陷也会分别进入两个半脑。

这是非常常见的情况，不是一个，而是一对。所以，第一次手术时，他们说我的另一边有一个小一点儿的肿瘤，然后，两年后，他们说需要为我做一次预防性手术。这也是为什么第一次手术出错了。这是两个不同的问题。


MTIME：你之前称自己为龙母，现在你是一个真正拥有龙纹身的女性。

艾米莉亚·克拉克：（笑）确实如此。

MTIME：在这部系列剧的什么阶段，你决定要纹龙的刺青的？

艾米莉亚·克拉克：我本来就有纹身的想法。出演完《遇见你之前》后，我试了一次纹身，收到了很多赞美之词。我非常喜欢那个纹身，当我们讨论《权力的游戏》的完结时，整个剧组，尤其是大卫（贝尼奥夫）和丹（魏斯），认为我们应该拥有《权利的游戏》的纹身，就像他们为《魔戒》所做的那样。

然后，我就想：“如果要文纹身，那最好是龙的。”我就是在那时作了决定，但我也知道我只能在整部剧完成拍摄之后才能去纹身。然后我就一直在等。当该剧完结之后，我不再饰演丹妮莉丝之时，我只能用身体上的永恒符号来替代它们。


MTIME：好吧，在该系列剧中你骑过很多次龙。在过去八年中，那个程序有没有进化过？

艾米莉亚·克莱克：天啊！他们从不让它变得简单。事实上，他们让它变得更困难，但这也没什么关系。我第一次骑龙的时候，只有非常基础的布景，他们会安置一个鞍，然后一个人会拿着吹叶机对着我的脸，一个绿色的东西会在周围飞。拍摄最后一季时，布景是在一个飞机库，你得在离地六米高的空中，待在由起重机改装成的某种设备上，还有八个各自移动的部件。十分钟的骑龙镜头需要三天来拍摄。

MTIME：你还记得《权力的游戏》之前的艾米莉亚·克拉克吗？通过拍摄这部系列剧，你获得了多少自信，在个人层面和职业层面？

艾米莉亚·克拉克：丹妮莉丝为我带来了巨大的自信，一方面是因为我们要演戏。你得站在800个临时演员面前，讲一种不存在的语言，试着用自己的声调说服他们：你的话能为他们带来力量，其中某些话语能指引他们……必须有很大的勇气才能做到这些。（笑）那其实让人感到畏惧。饰演一个彻头彻尾的坏女人，能够给人不可置信的力量——对一个从事演艺的年轻女性来说，确实会带来许多信心。



MTIME：你对身体形象有什么看法，尤其在这部系列剧的早期，有很多裸体镜头？

艾米莉亚·克拉克：我想，在个人的形象方面，很多男性和女性都会为自我价值而挣扎，我也不例外。那是一种“假装能做到直到你真能做到”的处境。但是，饰演丹妮莉丝使我认识到，对个人而言最贵重的东西是我们的思想、我们的想法——这才是使我们得以成为自我的本质性东西，它使我们发光，它才是美丽真正的面貌。

你不再在意自己的身材，而是专注于一样事情，过自己的生活。我在年轻的时候并没意识到这些，或者不愿承认它。但渐渐地，我开始觉得这是唯一有意义的生活方式。就身体形象而言，对你的容貌的质疑或讨厌，这种态度其实是无止无尽的。这是真正可怕之处。但是，你必须竭尽全力抓住你的自我价值——你是谁，而非你的容貌如何。

MTIME：说得真好。下一个问题，当你最先读到第八季第一集的剧本时，你的想法是什么？因为第一集其实为之后的剧情奠定了基础。

艾米莉亚·克拉克：是的，第一集是整个第八季的基础，你说得没错。它开了一个很好的头。我记得读到某些情节，比如“琼恩·雪诺骑着龙飞”，然后我想“很好，他也可以骑龙飞了！”（笑）我记得当时是这样想的，“我们很愿意以这种方式开始。如果这就是剧情的开始，那之后肯定还会有许多事情发生。”第一次去临冬城拍摄，是一次非常令人激动的体验。人们为我带路，就像某个人向你展示他的家，那是非常非常甜蜜的体验。我们这些去到新地方的人，被以前经常去那里的人带着参观，这些是我将会珍惜的时刻。



MTIME：我想问问这部剧的结局，只是简略地——至少尽量如此。（笑）尼克拉（斯科特·瓦尔道）说他对该剧的完结方式感到惊讶。你第一次读到结局时，是否感到满意？或者随着拍摄的进行，你对结局的看法是否发生了改变？

艾米莉亚·克拉克：（思考）这个问题很难。我从来没有，我的意思是我从来不思考我正在拍摄的剧情之后的剧情。尤其我饰演的丹妮莉丝，这个角色在每一季中都会进化。所以，思考后续剧情是很困难的事情。我对这一季的感觉也是一样的，虽然这已经是最后一季。我不去思考，也不去想象。

我相信其他人会做他们该做的事情，而我只处理自己的那一部分。我从来不做预测。有时候我也会想“也许会这样发展，也许会那样发展”，但我知道无论剧情如何发展，最后一季都会令人惊讶。所以，我的任何预测都会是错误的。许多人都问我对最后一集是否感到满意，这问题很难回答，因为我真的不知道怎么回答。我从来没像那样思考过这部系列剧。

MTIME：好吧，你有没有从片场拿走什么东西？也许你打算在网上卖？

艾米莉亚·克拉克：（笑）总是有人问我这个问题。我是唯一一个没有偷东西的人！我本应该偷的。（笑）我是一个“道德圣人”。我至少应该偷一条龙的！（笑）没有，我什么都没拿，除了记忆。



MTIME：随着该剧完结，你会给年轻时候的自己什么建议？

艾米莉亚·克拉克：哦，天啊。我会对年轻时的自己说，系好安全带，接下来的旅途非常精彩。孩童时代，我总说我想成为一个演员，当我在舞台上站在成千上万人的面前时，我会奇异地感到十分自在。在那样的年纪，我像是入了禅境。而当我与较少的人在一起时，反而做不到这一点，反而会感到十分紧张。

我很早地时候就发现，舞台之上存在着令人难以置信的净化力量。它会自然袭来，发生作用，我根本不用担心。给年轻时的自己的建议的话……有很多事情可以说，但我对任何事情也不感到后悔。我觉得每一件事情都是一次经验，这些塑造了真实的自我。所以，我想不到有什么需要给的建议。也许我会说，少吃点甜食，那样就会少点脂肪。（笑）

注：你怎样看待《权力的游戏》完结季中丹妮莉丝·坦格利安的剧情？请在下面的评论区发表你的想法。

作者：Brent Simon   编辑：汀

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关键词： 权力的游戏 艾米莉亚·克拉克 专访 BrentSimon
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艾米莉亚·克拉克

艾米莉亚·克拉克

Emilia Clarke

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