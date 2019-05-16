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家庭情感剧《有你才有家》首曝海报

任程伟跨界执导 诉说家庭亲情羁绊

2019-05-16 23:20:30 来源：Mtime时光网

在江万祥养育五个儿女的过程中，随着生计、教育、前程、婚恋等问题愈加紧迫，两代人之间面临许多无奈的纷扰与对抗，剧中通过对这些内容的呈现，进行代际沟通问题的讨论与反思。




　　时光网讯  由资深制片郭江喜、吴宁担任制片人，万海、禄芳编剧，著名演员任程伟首次跨界执导，并携手练练、解至腾、简莉纹、刘锐、陈雅斓等主演的家庭情感电视剧《有你才有家》首次曝光“匠心”版概念海报及“父女”剧照。

　　电视剧《有你才有家》的故事围绕上世纪七十年代北方城镇的一个家庭展开。老木匠江万祥倔强古板，在老婆去世后独自抚育五个孩子，面对青春期的儿女，他信守“棍棒底下出孝子”的理念，与儿女之间的矛盾迭出不穷，经过半生的碰撞与磨合，两代人在坎坷中相持相扶，逐渐走向和解。

　　今日，《有你才有家》首次曝光了“匠心”版概念海报，海报画面以木材为底，右侧一双大手紧握着工具，凿刻出“家”字的模样，表明了主角江万祥的匠人身份以及该剧的“家庭”主题。

　　此外，该剧还释出一波“父女”剧照，剧照中江万祥穿着灰色夹克，留着寸头和胡子，一副典型的中年老父亲模样。练练饰演的江英华是家中的大女儿，呈现出一位独立飒爽的女性形象。《有你才有家》已是任程伟和练练的第三次合作。

　　《有你才有家》聚焦“家庭”与“亲情”，以琐碎的生活现象切入，探讨其背后主题。在江万祥养育五个儿女的过程中，随着生计、教育、前程、婚恋等问题愈加紧迫，两代人之间面临许多无奈的纷扰与对抗，剧中通过对这些内容的呈现，进行代际沟通问题的讨论与反思。

   编辑：hello王小羊

关键词： 有你才有家
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任程伟

任程伟

ChengWei Ren

职业：演员 | 编剧

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