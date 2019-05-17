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刘涛戛纳受访秒变昆汀巩俐迷妹

最想看《好莱坞往事》 最想见"巩皇"

2019-05-17 00:40:44 来源：Mtime时光网

被问及在电影节上最想看的电影，刘涛不假思索的说是《好莱坞往事》，之后脱口而出"因为昆汀是我的偶像"。
　　时光网讯 曾经主演《琅琊榜》《欢乐颂》等热门影视作品的女演员刘涛日前在戛纳接受了时光网的专访，作为某珠宝品牌形象大使获邀踏上戛纳红毯的她，坦言首次戛纳行并不紧张，相反还“挺舒服”。

　　刘涛还谈到了自己在戛纳开幕式红毯上一袭颇具"法式浪漫"的白色礼服。当被问及在电影节上最想看的电影，她不假思索的说是《好莱坞往事》，”因为昆汀是我的偶像，听说他的《低俗小说》这次也有修复版上映，也很想看。“此外对于入围主竞赛单元的中国电影《南方车站的聚会》，她也很感兴趣。至于在戛纳电影节上最想见到的人，刘涛直言"是巩皇“。

作者：Stephanie Wu,Jami Philbrick   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刘涛 戛纳 专访 JamiPhilbrick StephanieWu
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