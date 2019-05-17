2019-05-17 00:40:44 来源：Mtime时光网
作者：Stephanie Wu,Jami Philbrick 编辑：ruo
Tamia Liu
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导演：李雪
主演：胡歌 刘涛
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MIKEATHE-
33分钟前
再不演白洁就来不及啦！
movieisfantastic
16小时前
谈吐得体 衣着素美。不知道底下的喷子咋怎么多!
格瓦拉的雪茄1小时前
电影作品又少又差，还有脸去参加电影节？不喷留着吃大鱼？
水军他爷
昨天 09:50
女表.....
公众号口袋电影
昨天 09:30
刘涛离电影咖还是有点差距
pirate_cat
昨天 08:49
没气质，还特土
想长胖
昨天 08:46
只能演一种角色的演员
乔少峰521
昨天 08:42
尴尬不 走红毯 都没摄影师拍你 拍你的估计都是自己团队
天晴了_
昨天 08:39
看来刘涛是准备接毯星范冰冰的班 还拍巩俐的马屁 真恶心
非得三个字昨天 09:36
她的作品比范冰冰拿得出手多了，演技也甩几条街，别不了解情况就尬黑！
随风飞
昨天 08:16
电视剧明星，印象中只有跟成龙一部电影演配角
格瓦拉的雪茄
昨天 08:00
品牌大使？一切没有作品却去参加电影节的网红都是在蹭红毯。这个刘涛和那个杨澜一样，从商之后，眼神都变了，凶光毕现。
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