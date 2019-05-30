时光网讯
Reginald Dwight（埃尔顿·约翰
的原名）出生于20世纪40年代末英国米德尔塞克斯的一个工人家庭中。他从小就表现出出色的钢琴天赋。十几岁那年，Reginald正式启用Elton John作为自己的艺名。后来他与词作家Bernard Taupin展开了长期合作，最终让埃尔顿·约翰声名鹊起，成为那个年代最成功的男歌手。
即将与观众们见面的新片《火箭人》
以埃尔顿·约翰这位传奇歌手的人生经历为蓝本，描述了一个音乐人由于各种原因形成身心疾病，最后成功康复的故事。影片抓住他成长之路上的关键环节，讲述了他是如何踏上音乐之路，在70年代中期一跃成名，后来又陷入了酒精依赖、不洁性生活、毒瘾甚至是购物成瘾的困扰，形成恶性循环，后来通过戒毒等各种康复训练，最终回到正常人的生活。
电影更多展现了他中年以后的生活。这部影片对角色各方面的要求都很高，特别是之前有一部类似的歌手传记类电影《波西米亚狂想曲》，让主演拉米·马雷克斩获金球奖和奥斯卡最佳男演员两个大奖。这让塔伦·埃格顿着实感受到了压力。这部电影就像是双刃剑，重压之下也可能会给他带来丰厚的回报。
洛杉矶时间的3月18日星期一，塔伦·埃格顿
接受了时光网的采访。他刚拍完两部商业大片《王牌特工》，市场反响不错。在采访他这一天，几家媒体记者都被集中安排在一间单独的放映室，这位英国威尔士出生的29岁帅小伙在一块白色的电影屏幕前紧张地踱着步子。
采访开始后，他给大家介绍了自己第一次看《火箭人》加长版镜头的内容（这比官方派拉蒙电影公司下个月即将在拉斯维加斯电影大会上放映的内容还要多一些），并坦言这个角色让自己有点紧张，不知道观众看后会有什么反馈。（汤姆·哈迪多年来一直也在扮演埃尔顿·约翰这个角色）。不过塔伦·埃格顿还是表现出对能出演这个角色而感到非常荣幸。还谈到了自己与导演德克斯特·弗莱彻之前合作的《飞鹰艾迪》
，他觉得这两部电影是他迄今为止拍的最好的作品。
时光网这次看到的是14分钟的剪辑片段，用的是那种类似预告片的剪辑方法把所有镜头贯穿在一起（同时运用了很多背景音乐和蒙太奇式的拼接），其中也有很多持续时间长一些的镜头。涉及到音乐的时候画面上会出现歌曲的名字，比如《你的歌》、《星期六晚上适合吵架》、《鳄鱼摇滚》和《别让太阳落在我身上》，光出现这些歌名就占据了很多播放时间。
整部电影看上去活力满满，也很有纪实感，杰米·贝尔饰演的Taupin也让影片增色不少。片段中有一段很震撼的镜头，就是埃尔顿·约翰在Troubadour（洛杉矶音乐人的经典表演圣地）的那场精彩的演唱会，那是埃尔顿在美国的第一场盛大演出，也是极具代表性的一次演出——电影用一种独特的方式呈现出当时让人既兴奋又刺激的盛况，十分抓人眼球。
演播室的灯光一亮，塔伦·埃格顿马上回到了放映室，继续回答记者的一些提问。他谈到自己对埃尔顿·约翰音乐的体会和感受。那时候是和他的继父一块唱他的歌。“17岁那年我去面试了戏剧学院，唱的就是《你的歌》这首曲子，但那次我没能成功。后来第二年我又试了一次，然后被学校成功录取了。其实我心里知道我会成功的，”他笑着说道，“我后来意识到自己也有过他曾经经历过的那种精神紧张和缺乏安全感的时候。我很能了解那种情绪的起伏波动是种什么样的感觉。我自身也有过很多次同样类似的经历。”
不久前《火箭人》亮相戛纳电影节
“这部电影不是一部简单的人物传记电影。这里面还有很多浪漫主义的情节，” 塔伦·埃格顿接着说道，“你也看到Troubadour那场戏了。但其实我觉得电影更加想要表现的是他进入康复中心的时候，而且对于我个人而言，后者才是真正震撼人心的地方。
我想让大家看到更多的是他如何恢复身心健康。因为埃尔顿·约翰已经是一位享誉全球的音乐人了，而这种直戳内心的表现和他脆弱的一面是人们难以见到的。这样大家一说起埃尔顿·约翰，也能想到他是多么的坦率，也能想起他的恢复能力是多么的强大。”
其实与电影《波西米亚狂想曲》相比，《火箭人》的剧情与之相差很多。但是仅仅从表面的主题来看二者还是有很多共同之处的。《波西米亚狂想曲》是一首歌颂皇后乐队及其传奇主唱佛莱迪·摩克瑞的电影赞歌。佛莱迪·摩克瑞跟埃尔顿·约翰一样，是同性恋。两部电影的制片人和演员们都能猜出观众们的反应，大家或多或少都会有似曾相识的感觉。不过浪漫主义色彩在《火箭人》中仍占据很大分量，塔伦·埃格顿也多次强调这部电影不会避讳埃尔顿·约翰的臭脾气和有缺陷的性格。
一同参加宣传活动的蛋蛋和埃尔顿约翰
“对我在银幕上再怎么极端表现也不会不介意的人，就是埃尔顿·约翰。因为他一点也不心高气傲。他知道自己的优点和缺点，他能做到接受全部的自我，能够跟自己和平共处，” 塔伦·埃格顿接着说到，“他从众多的创伤中恢复过来了，他意志力非常坚定，知道自己是谁。他这个人很坦率很直白，我一直尝试多元化的表现出他的这种可爱、慷慨、有爱心的特质，当然还有作为艺术家的那种强烈的艺术直觉。我相信他身上的这种活力和艺术创作天赋是分不开的。我应该全身心的去尊重他。”
塔伦·埃格顿表示，另一个让人印象深刻的就是电影中的戏服了。那些无数套炫目华丽、夸张细节的舞台服装也是埃尔顿·约翰职业音乐生涯的标志性特点。剧中的各种衣服其实也透露了埃尔顿·约翰的真实性情，以及他多种的性格特点。整个电影差不多要换250套服装，其中有好些是煞费苦心重新设计制作，为的就是要重现埃尔顿·约翰的经典舞台造型。为了能得体的穿上这些衣服，塔伦·埃格顿也一直在锻炼身体。那么他最喜欢的是哪一套呢？
《火箭人》剧照
“我最喜欢的戏服是那件带两个翅膀和头上犄角的橙色橡胶衣服。那件衣服全身布满了施华洛世奇水晶，所以整部戏拍下来不能沾水也不能洗，” 塔伦·埃格顿笑着回忆说。“每隔三四天我就要穿上它一回。我都不知道什么时候是个头了。”他又笑着说。“最后真得把这件衣服好好封存起来！”
《火箭人》将于5月24日在英国上映。5月31日登陆美国影院。