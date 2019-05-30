对于此次表演，给予塔伦·埃格顿最大信心的人就是埃尔顿·约翰，“因为他一点也不心高气傲。他知道自己的优点和缺点，他能做到接受全部的自我，能够跟自己和平共处。”















《火箭人》中文正式预告





时光网这次看到的是14分钟的剪辑片段，用的是那种类似预告片的剪辑方法把所有镜头贯穿在一起（同时运用了很多背景音乐和蒙太奇式的拼接），其中也有很多持续时间长一些的镜头。涉及到音乐的时候画面上会出现歌曲的名字，比如《你的歌》、《星期六晚上适合吵架》、《鳄鱼摇滚》和《别让太阳落在我身上》，光出现这些歌名就占据了很多播放时间。





整部电影看上去活力满满，也很有纪实感，杰米·贝尔饰演的Taupin也让影片增色不少。片段中有一段很震撼的镜头，就是埃尔顿·约翰在Troubadour（洛杉矶音乐人的经典表演圣地）的那场精彩的演唱会，那是埃尔顿在美国的第一场盛大演出，也是极具代表性的一次演出——电影用一种独特的方式呈现出当时让人既兴奋又刺激的盛况，十分抓人眼球。

演播室的灯光一亮，塔伦·埃格顿马上回到了放映室，继续回答记者的一些提问。他谈到自己对埃尔顿·约翰音乐的体会和感受。那时候是和他的继父一块唱他的歌。“17岁那年我去面试了戏剧学院，唱的就是《你的歌》这首曲子，但那次我没能成功。后来第二年我又试了一次，然后被学校成功录取了。其实我心里知道我会成功的，”他笑着说道，“我后来意识到自己也有过他曾经经历过的那种精神紧张和缺乏安全感的时候。我很能了解那种情绪的起伏波动是种什么样的感觉。我自身也有过很多次同样类似的经历。”







不久前《火箭人》亮相戛纳电影节

不久前《火箭人》亮相戛纳电影节





“这部电影不是一部简单的人物传记电影。这里面还有很多浪漫主义的情节，” 塔伦·埃格顿接着说道，“你也看到Troubadour那场戏了。但其实我觉得电影更加想要表现的是他进入康复中心的时候，而且对于我个人而言，后者才是真正震撼人心的地方。





我想让大家看到更多的是他如何恢复身心健康。因为埃尔顿·约翰已经是一位享誉全球的音乐人了，而这种直戳内心的表现和他脆弱的一面是人们难以见到的。这样大家一说起埃尔顿·约翰，也能想到他是多么的坦率，也能想起他的恢复能力是多么的强大。”





其实与电影《波西米亚狂想曲》相比，《火箭人》的剧情与之相差很多。但是仅仅从表面的主题来看二者还是有很多共同之处的。《波西米亚狂想曲》是一首歌颂皇后乐队及其传奇主唱佛莱迪·摩克瑞的电影赞歌。佛莱迪·摩克瑞跟埃尔顿·约翰一样，是同性恋。两部电影的制片人和演员们都能猜出观众们的反应，大家或多或少都会有似曾相识的感觉。不过浪漫主义色彩在《火箭人》中仍占据很大分量，塔伦·埃格顿也多次强调这部电影不会避讳埃尔顿·约翰的臭脾气和有缺陷的性格。









一同参加宣传活动的蛋蛋和埃尔顿约翰





“对我在银幕上再怎么极端表现也不会不介意的人，就是埃尔顿·约翰。因为他一点也不心高气傲。他知道自己的优点和缺点，他能做到接受全部的自我，能够跟自己和平共处，” 塔伦·埃格顿接着说到，“他从众多的创伤中恢复过来了，他意志力非常坚定，知道自己是谁。他这个人很坦率很直白，我一直尝试多元化的表现出他的这种可爱、慷慨、有爱心的特质，当然还有作为艺术家的那种强烈的艺术直觉。我相信他身上的这种活力和艺术创作天赋是分不开的。我应该全身心的去尊重他。”





塔伦·埃格顿表示，另一个让人印象深刻的就是电影中的戏服了。那些无数套炫目华丽、夸张细节的舞台服装也是埃尔顿·约翰职业音乐生涯的标志性特点。剧中的各种衣服其实也透露了埃尔顿·约翰的真实性情，以及他多种的性格特点。整个电影差不多要换250套服装，其中有好些是煞费苦心重新设计制作，为的就是要重现埃尔顿·约翰的经典舞台造型。为了能得体的穿上这些衣服，塔伦·埃格顿也一直在锻炼身体。那么他最喜欢的是哪一套呢？







《火箭人》剧照 《火箭人》剧照





“我最喜欢的戏服是那件带两个翅膀和头上犄角的橙色橡胶衣服。那件衣服全身布满了施华洛世奇水晶，所以整部戏拍下来不能沾水也不能洗，” 塔伦·埃格顿笑着回忆说。“每隔三四天我就要穿上它一回。我都不知道什么时候是个头了。”他又笑着说。“最后真得把这件衣服好好封存起来！”





《火箭人》将于5月24日在英国上映。5月31日登陆美国影院。



