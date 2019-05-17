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"龙妈"新写真暗黑妖娆气场逼人

"权游"下周一剧终 "龙妈"能否如愿登上铁王座？

2019-05-17 18:59:11 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》最终季还剩最后一集将于北京时间下周一上午播出，静待一切尘埃落定。
　　时光网讯 艾米莉亚·克拉克一组略带暗黑哥特质感的新写真曝光，尽显“龙妈”强大气场。这组写真出自《Flaunt》的2019年5月刊，摄影师为Olivia Malone。

　　美剧《权力的游戏》最终季还剩最后一集将于北京时间下周一上午播出，主角们的命运走向牵动着观众们的心，“龙妈”能否如愿登上铁王座？答案即将揭晓。













   编辑：ruo

关键词： 艾米莉亚·克拉克 权力的游戏 写真
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艾米莉亚·克拉克

艾米莉亚·克拉克

Emilia Clarke

职业：演员

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权力的游戏

权力的游戏 (2011)

9.1

导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

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