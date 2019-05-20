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陈漫：用产品经理的思路拍明星大片

首次跨界动画产品设计 她这款皮卡丘太萌啦

2019-05-20 16:00:34 来源：Mtime时光网

在接受时光网独家专访时，陈漫聊到她的视觉艺术，毫不讳言自己是用产品经理的思路拍摄明星大片，她始终强调：“我追求的不是风格，而是准确。”
　　时光网特稿  陈漫，中国时尚摄影师中一个先锋般的存在，似乎她镜头下明星总能与众不同，充满陈漫式的表达。私下非常喜欢设计的她最近跨界，和《大侦探皮卡丘》开发了一系列联名产品，让人看到这位酷酷的摄影师少女心的一面。

　　在接受时光网独家专访时，陈漫聊到她的视觉艺术，毫不讳言自己是用产品经理的思路拍摄明星大片，她始终强调：“我追求的不是风格，而是准确。”

【一个颜控设计师脑海中的皮卡丘长这样】



Mtime：这次是基于怎样的考虑与《大侦探皮卡丘》开发联名产品？听说你是皮卡丘的粉丝？

陈漫：皮卡丘是一个人见人爱的卡通形象，它的明黄色也是我非常喜欢的一个颜色，见到它的人不管有没有看过这个故事，都会不知不觉爱上它。

Mtime：这次开发的联名产品有相机、背包、T恤等，能先谈谈总体的创作理念吗？

陈漫：就是顺应皮卡丘本身的形象，利用它特有的明黄色、黑色，还有红红的小脸蛋，在这些方面做设计。皮卡丘原来是二维形象，这次我们的设计都是三维，让使用者有一种立体的、比原来更酷的感觉。

Mtime：这次你设计的是一款胶片相机，为什么？

陈漫：因为胶片相机是非常需要耐心的。而在皮卡丘这个闪电、可爱般的存在背后，是无数创作者用耐心、时间、等待去完成的。我们摄影也一样，需要静候等待，才能得到最终的成果。在科技发达的年代，已经很少有人使用胶片相机，所以这种“耐心”的经历对现在的年轻人非常珍贵。

Mtime：作为一名摄影师，对胶片有特别的感情吗？

陈漫：我以前就是用胶片拍照片，这是一个专业摄影师的必经之路，因为胶片是一种化学反应，其实更加特别，它是一种投入，是时间的表达。



Mtime：你本人算颜控吗？这次的产品颜值都很高。

陈漫：我确实特别颜控，首先作为专业审美工作者，无论是拍照片还是做设计，都希望把美的力量带给大家，希望通过设计带来更多正面的交流。

Mtime：这是不是你第一次因为一个动画形象“跨界”？

陈漫：是的，以前奢侈品牌跨界比较多。我叫陈漫，首先漫是代表漫画的意思，我自己无论小时候画画，还是长大了拍照，老是有一些幽默感的东西存在，比如最近大家看到的易烊千玺木村光希那组照片，就是这种感觉，又美又可爱、让人向往。我以前拍郭德纲，也有很多情理之中、意料之外的幽默的夸大成分。这些都是我的一些特质。

【用产品经理的思路拍明星大片】



Mtime：你的拍摄对象有很多名人，怎么才能让他们在镜头下变得与众不同？

陈漫：其实在这么多年的摄影生涯中我发现，我是用一个产品经理的角度去拍照片，比如易烊千玺他当下的这张最需要什么？我会以同理心解读观众的需要、杂志的需要、品牌的需要，还有粉丝的需要、非粉丝的需要等，综合这些维度，再加上我一点点艺术的角度，综合运算出一张照片的表达。所以我一直说我追求的不是风格，而是准确。

Mtime：很少有艺术创作者这么直白地说自己是产品经理的。

陈漫：是的。别人老问我在艺术和商业之间怎么抉择？我说不用抉择，人家让我拍什么样我就拍什么样，对方喜欢什么样我就帮助他达到那种表达，因为我也是一个商业摄影师，“顺应”是一个非常重要的标准。

Mtime：每个艺术家都有不同的创作阶段，外界评价你早期运用大量PS技术，把照片修的像艺术品，后来则渐入极简写实风，现阶段呢？你觉得自己的风格是什么？

陈漫：我的摄影风格首先是定制化，并不是我自己想要怎样，而是每次根据拍摄对象，综合用户、观众的需求，达到准确的表达。



Mtime：对于“中国视觉改革的先锋”这个评价，你怎么看？

陈漫：有评论、评价，无论正面、负面都是一件非常好的事情，证明大家对你是有反应的。至于我是不是先锋，我觉得很多存在都是先锋的，有生命的，只不过作为一个观察者，你提取的是什么？如果我的提取受到肯定，我会非常开心，毕竟每一张照片都有它所需要的观众。我是一个希望更多观众看到我作品的人，希望能给他们带来灵感启发、开心、温暖，这样我就没有白做。


Mtime：你介意争议和负面评价吗？

陈漫：微博上对我有争议，我从来不删评论，我并不过于焦虑，会观察人家为什么这样说，尤其是对我作品的评论。作品虽然是很个人的表达，但我还是那句话，我希望像产品经理那样对待每个用户发出的声音。

　　如果说别人对你有反应，并且重复产生这种反应，其实对方是在提醒你，而你就要反思自己，不断优化自己。当然了，优不优化都在凭主动性，其目的还是要达到一个自己舒服的状态，你自己舒服了就让别人舒服了。



Mtime：你的作品中也有非常多东西方元素的碰撞，也有人认为你是在迎合西方的审美，你怎么看？

陈漫：首先我作为一个来自北京的摄影师，从小在大栅栏长大，穿过天安门广场每天上下学，在前门广场学的自行车的人，我对东方文化非常有感情，我自己的情怀、自己的需要、自己的历史往来就是这样。就像你长大以后还爱吃小时候爱吃的东西，它不见得真的特别好吃，但你就有这样的出发点，有回味的需要。

　　其实我也可以以纯西方摄影师的角度拍片，但我还是更愿意把东西方结合在一起，尤其是现在全球一体化，这种融合肯定会越来越强，而它也需要喜欢视觉表达的人传达给更多受众。因为视觉美好的追求，是人类原始的认知和共同的语言，我们公司的标语就是“视觉是不需要翻译的语言”。

【陈漫镜头下的胡歌、霍建华、斯坦李如何诞生】


Mtime：你是摄影师，也操刀设计，今后有没有考虑往电影方面跨界？

陈漫：电影肯定要做的，因为电影是视觉的终极表达方式，是时间和空间的集合。我现在之所以开发了一款大片APP，也是因为我希望在训练蒙太奇语言上有非常方便的工具。

Mtime：你有特别欣赏的导演或者电影吗？

陈漫：我特别喜欢李安的作品，他好像又要上新戏。我自己也合作拍摄了很多电影的宣传大片，比如《巨齿鲨》，电影方、杂志方提前找到我，但是电影并没有上映，我也没看。但通过我的表达，会给观众不一样的期待角度。当然，有可能我拍的照片跟电影一点关系都没有，事实上很多次都是这样，不过对电影方来说是一个宣传。

陈漫为《巨齿鲨》、《刺客聂隐娘》主演拍大片

Mtime：《巨齿鲨》杰森·斯坦森李冰冰那组照片很抢眼，怎么会想到让明星穿睡衣拍摄，又是怎么跟特效大片挂钩的？

陈漫：我经常拍睡衣，前几天拍李易峰的时候也是睡衣，后面大家还会看到各种各样的睡衣，其实我应该做睡衣，不应该做（皮卡丘的）T恤（笑）。因为北京人的特色嘛，特别懒，说话就是哼哼、哼着说，这次采访我已经尽力去好好说普通话了。总之透着对懒的一种向往吧，我希望拍摄对象也有这种很放松的感觉。



Mtime：印象深的还有吴宇森徐克那组。

陈漫：那组非常有意思，20年的好友，20年之后见面，他们怎么见？其实是穿越时空见的。一个在长城拍，一个在日本寺院拍，最后我给他们合成在一起，体现精神上的互动。

Mtime：特别受粉丝追捧的胡歌霍建华那组也是后期合成吗？

陈漫：并不是，那是实拍的，你可太高看我了。那组片子网友大开脑洞，P成各种各样的，非常受欢迎，不到一周3.4亿浏览量，他们俩之间打雪仗、骑马、还有一起烤火都很真实，而且当时非常冷，我让他们躺雪地里拍，两个人都坚持下来，非常专业。

Mtime：你这么懂粉丝，一下就抓住了他们的心。

陈漫：粉丝是最大的受众，同理心非常重要，你对一个人的同理心，对一个物品的同理心和对一个群体的同理心，包括去均衡不同群体的同理心都非常重要。我希望自己对拍摄对象的认知，不光能走到拍摄对象心里，也更希望走到粉丝、公众、每一个人心里，我想抓住每类人心里交叉的那个点，把它精确表达出来。

Mtime：你的拍摄对象有不少流量明星，除了粉丝，公众对他们其实是有一点点抵触的，会不会希望用照片物料等对自身质感做一次提升？

陈漫：其实特别有意思，我有一次拍一个流量明星，他是第一次找我拍，之后看网友留言，我有一种自己儿子考上北大的感觉，当时印象挺深。

　　我跟新的明星在一起有一种热搜体质，无论是拍摄杂志还是拍摄广告，都会上热搜。对于我来说，没怎么被拍摄过的人是非常有意思的，因为他的点还没有被表达充分，所以如果我能把他的点挖出来，一下抓住粉丝心目中想象中的他，那个时刻就非常有意思。





　　另外一种情况是，已经拍过很多次的明星，如王菲林青霞坂本龙一，什么样的照片能达到全新的高度、表现他们当下的经典？这个是我要做的。像王菲全白大头的封面；林青霞身穿黑衣的侧脸；坂本龙一我的创意则是去拍时间，用不同的曝光去拍他时间的存在，这些设计都是我希望通过另外一个角度，表达人物的当下。其实人的一辈子有很多面，他每一面当下的表达都可以成为一个经典。

Mtime：你有特别喜欢的电影吗？

陈漫：我看电影真的是不应该的——非常之少，每次都是在飞机上看，昨天刚把《复仇者联盟4》看完，还有《绿皮书》也很好看，李安的《少年派》我非常喜欢。



Mtime：你是漫威粉吗？

陈漫：我们是一家人啊，都叫漫（笑）。我还拍过斯坦·李呢。原本想象中的漫威之父，肯定非常高端，住在美国豪华大楼里，结果去到之后发现，是一个特别普通的楼中特别普通的一层，非常小的办公室。他办公室里陈列着很多照片，除了像杰克逊、美国总统这种名人政要，最多的却是他老婆。

　　他老婆洗车、他老婆抱狗、他老婆跟他去红毯、他老婆跟他过圣诞节等，拍斯坦·李的时候他93岁，他老婆刚去世三个月，我当时有一个认知，这个人在事业上这么成功，在生活上却这么简单、专一，这种平衡是非常好的存在。所以一直也有人问我，事业和生活怎么平衡？斯坦·李就是最佳典范，是一个偶像的参照。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 陈漫 大侦探皮卡丘 时光对话
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